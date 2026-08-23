Apple lanzará un nuevo iMac con chip M6 y nuevos colores a finales de año

Apple prepara el lanzamiento de un nuevo iMac con el chip M6 y una paleta de colores actualizada antes de que termine el año, según ha informado Mark Gurman en Bloomberg. Tras saltarse la generación M5, el ordenador todo en uno de la compañía volverá a renovarse tras dos años sin novedades de hardware.

Novedades clave del iMac con procesador M6

La principal actualización del equipo residirá en su rendimiento interno y en ajustes estéticos en su diseño:

Procesador M6 en 2 nanómetros: El nuevo chip base de Apple será el primero de la gama Mac fabricado bajo el proceso de 2 nm . Según los informes, no existirán variantes M6 Pro, M6 Max o M6 Ultra, ya que la compañía planea acelerar la llegada de la futura familia M7 para los equipos de gama superior.

El nuevo chip base de Apple será el primero de la gama Mac fabricado bajo el proceso de . Según los informes, no existirán variantes M6 Pro, M6 Max o M6 Ultra, ya que la compañía planea acelerar la llegada de la futura familia M7 para los equipos de gama superior. Nuevas opciones de color: La línea incluirá cambios en su catálogo cromático, siguiendo el patrón de revisiones anteriores donde se modificaron las tonalidades disponibles.

La línea incluirá cambios en su catálogo cromático, siguiendo el patrón de revisiones anteriores donde se modificaron las tonalidades disponibles. Mismo formato de pantalla: El dispositivo mantendrá su tamaño actual, sin previsión de una versión con panel más grande en esta generación.

El calendario de lanzamientos de la gama Mac

La llegada de este nuevo modelo se enmarca en un calendario de renovaciones para el catálogo de ordenadores de Apple a finales de año. Junto al iMac M6, los informes prevén la presentación de un MacBook Pro de 14 pulgadas con chip M6, modelos de MacBook Pro con pantallas táctiles y tecnología Tandem OLED, así como nuevas configuraciones de Mac Studio con chips M5 Max y M5 Ultra sujetas a la disponibilidad de suministros.

Conclusión

La integración del chip M6 fabricado en 2 nm supondrá un salto en eficiencia para el modelo de entrada de escritorio de Apple, manteniendo su enfoque como ordenador todo en uno compacto para el hogar y la oficina.

¿Crees que la renovación al chip M6 es suficiente o consideras imprescindible que Apple lance un iMac con pantalla de mayor tamaño? Cuéntanos tu opinión en los comentarios.