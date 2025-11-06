Apple continúa renovando su imagen corporativa, y esta vez le ha tocado el turno a Apple One, el servicio que reúne todas las suscripciones de la compañía en un único plan. Tras el reciente cambio de identidad de Apple TV, Apple ha comenzado a desplegar un nuevo logotipo colorido para Apple One, símbolo de una etapa más cohesionada y visualmente vibrante en su ecosistema digital.

Un diseño que celebra los servicios de Apple en Apple One

El nuevo logotipo muestra la clásica silueta de la manzana dividida en seis secciones coloreadas, cada una inspirada en los tonos que representan a los servicios incluidos en el plan Premium: Apple TV, Apple Music, iCloud+, Apple Arcade, Apple News+ y Apple Fitness+. Con esta paleta, Apple busca reflejar la diversidad de su oferta y transmitir una imagen más cálida, cercana y moderna.

Aunque el emblema no es completamente nuevo —Apple lo había utilizado de forma puntual en campañas anteriores—, ahora se integra de forma oficial y destacada en la web y materiales promocionales de la compañía. La jugada llega justo después de que Apple TV haya eliminado el símbolo “+” de su nombre y haya estrenado una nueva identidad visual con un logotipo dinámico y una intro musical compuesta por FINNEAS.

Más coherencia en la estrategia de marca

Apple One se lanzó en 2020 como una forma de unificar en un solo pago varios servicios de la compañía, ofreciendo distintos niveles de suscripción:

Individual : 19,95 €/mes, con 50 GB de iCloud+, Apple TV, Music y Arcade.

: 19,95 €/mes, con 50 GB de iCloud+, Apple TV, Music y Arcade. Familiar : 25,95 €/mes, con 200 GB de iCloud+ y acceso para hasta cinco personas.

: 25,95 €/mes, con 200 GB de iCloud+ y acceso para hasta cinco personas. Premier: 37,95 €/mes, con 2 TB de iCloud+, además de News+ y Fitness+.

La adopción de un logotipo reconocible y coherente con el nuevo lenguaje visual de Apple refuerza la identidad del servicio como pieza central del ecosistema, alineándose con la estética más colorista y simplificada que la empresa está aplicando a sus productos digitales.

El rediseño de Apple One no solo es un cambio estético, sino también un movimiento estratégico para consolidar su marca de servicios bajo una narrativa común. La compañía parece decidida a reforzar la conexión entre sus plataformas y a presentar un frente visual unificado que acompañe su expansión en contenidos, suscripciones y experiencias digitales.