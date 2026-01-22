Apple lleva tiempo preparando el desembarco de Apple Pay en India, pero el servicio aún no está disponible para el día a día de los usuarios indios. A pesar de los rumores de un lanzamiento inminente, las distintas informaciones apuntan a un proceso largo, con un despliegue gradual que podría alargarse hasta 2026.

Mientras tanto, el uso de Apple Pay en el país se limita a pagos internacionales: clientes de fuera de India pueden pagar en comercios indios online con sus tarjetas vinculadas a Apple Wallet, pero los titulares de tarjetas emitidas en India todavía no pueden añadirlas a la app ni pagar con el móvil en tiendas físicas.

En qué punto están las conversaciones de Apple con India

Según diversas fuentes del sector financiero, Apple mantiene conversaciones con los reguladores indios, con grandes bancos y con las principales redes de tarjetas, como Mastercard y Visa, para allanar el camino al servicio. El objetivo es obtener las autorizaciones necesarias y acordar las condiciones comerciales que permitan operar Apple Pay en el mercado local.

La compañía está trabajando a través de su filial Apple Payments Services, responsable de la gestión de Apple Pay a nivel global, que ya opera en cerca de 90 mercados. En India, además de la supervisión del Banco de la Reserva (RBI), el proyecto debe encajar con el marco que marca la National Payments Corporation of India (NPCI), organismo que articula gran parte de la infraestructura de pagos del país.

En paralelo, Apple negocia con las entidades emisoras de tarjetas los esquemas de comisiones por transacción, un aspecto especialmente sensible en India por la fuerte competencia en precios y la presión regulatoria sobre los costes de los pagos digitales.

Un despliegue por fases: primero tarjetas, luego ya se verá con UPI

Las distintas informaciones coinciden en que Apple Pay aterrizaría en India de forma escalonada. La primera fase se centraría en pagos sin contacto basados en tarjetas, es decir, permitir que los usuarios indios puedan añadir sus tarjetas de crédito y débito al iPhone o al Apple Watch y pagar acercando el dispositivo a un terminal compatible.

En ese escenario inicial, no se espera que Apple solicite de entrada una licencia TPAP (Third-Party Application Provider) para operar sobre la red UPI, el sistema de pagos instantáneos que domina el ecosistema digital indio. La integración con UPI requeriría un marco regulatorio distinto al de las tarjetas y un trabajo técnico adicional con NPCI, por lo que se plantea como un paso posterior y más complejo.

De esta forma, el plan que se baraja sería arrancar con tarjetas y pagos contactless tradicionales usando la infraestructura NFC de los dispositivos de Apple, para después evaluar una posible conexión con UPI una vez consolidada la primera etapa y resueltos los flecos regulatorios más inmediatos.

Qué se puede y qué no se puede hacer hoy con Apple Pay en India

La situación actual es algo confusa porque Apple Pay ya aparece como opción de pago en ciertos contextos, pero no para el usuario local. Algunas pasarelas de pago indias, como Razorpay o Cashfree, han habilitado Apple Pay como método de cobro para clientes internacionales que compran en comercios indios, sobre todo en comercio electrónico y reservas de servicios.

Esto permite que usuarios de otros países, con tarjetas compatibles y activadas en Apple Wallet, paguen en webs y apps indias usando Apple Pay, mientras que un cliente indio con la misma web delante no puede añadir su tarjeta local a la cartera de Apple ni utilizar el servicio para compras domésticas.

Incluso algunas compañías del país, como la aerolínea Akasa Air, han empezado a aceptar Apple Pay para reservas internacionales, un movimiento que refleja que la infraestructura técnica por parte de ciertos comercios ya está preparada. Sin embargo, el uso cotidiano en India —pagar en tiendas físicas, en el transporte o en pequeños comercios— sigue vetado para los usuarios con tarjetas emitidas por bancos indios.

UPI, el gran rival y a la vez pieza clave

La expansión de Apple Pay se topa con un actor dominante: el sistema Unified Payments Interface (UPI), que concentra la mayoría de las transacciones digitales del país. UPI, desarrollado y gestionado por NPCI, permite transferencias instantáneas entre bancos, pagos mediante códigos QR y operaciones entre particulares con un uso masivo en el día a día.

Para Apple, esto implica que cualquier intento de ganar cuota de mercado tendrá que convivir con una infraestructura muy arraigada y respaldada por las autoridades. Integrarse en UPI como proveedor externo obligaría a cumplir requisitos adicionales de arquitectura de pagos y de licencias, algo que las fuentes del sector no ven probable en el corto plazo.

Además, el RBI mantiene políticas estrictas sobre localización de datos y tokenización de tarjetas, lo que exige que la información sensible se almacene y procese dentro del país. Apple, como otros actores internacionales, debe adaptar sus sistemas globales en la nube a estas exigencias para poder operar con plena capacidad en India.

Cómo funcionaría Apple Pay para el usuario indio

Una vez que el servicio se active a nivel doméstico, la experiencia para el usuario indio será similar a la de otros mercados en los que Apple Pay ya está consolidado. Los titulares de tarjetas de crédito o débito emitidas por bancos locales podrán incorporarlas a la app Wallet en iPhone, Apple Watch, iPad o Mac, siempre que exista acuerdo con las entidades correspondientes.

En el día a día, el pago se realizará acercando el dispositivo a un terminal con NFC compatible en tiendas físicas, transporte u otros puntos de venta que admitan pagos contactless. La autenticación se hará mediante Face ID, Touch ID o código de seguridad del dispositivo, sustituyendo al uso físico de la tarjeta.

Este modelo pretende reducir la necesidad de llevar la cartera encima, agilizar el proceso de cobro y añadir una capa extra de protección gracias a la tokenización de los datos de la tarjeta, que hace que el comercio no reciba el número real de la tarjeta sino un identificador cifrado para cada operación.

Competencia: un mercado saturado de carteras digitales

El aterrizaje de Apple Pay se produce en un entorno en el que los monederos móviles ya son parte del paisaje. Servicios como Google Pay, PhonePe o Paytm mueven un volumen enorme de pagos en India, especialmente apoyados en la red UPI y disponibles tanto en iOS como en Android.

Apple Pay tendrá la peculiaridad de funcionar únicamente en dispositivos de la marca, lo que acota su base potencial de usuarios. No obstante, la cuota de mercado del iPhone está creciendo en India, sobre todo entre perfiles de gama alta y urbana, lo que abre una ventana de oportunidad en el segmento más premium.

A nivel global, los datos disponibles muestran que el uso de las carteras digitales en tiendas físicas se ha disparado en los últimos años. En este contexto, Apple Pay ha visto aumentar tanto su volumen de ventas como su número de transacciones, pero no a un ritmo tan superior al de sus rivales: otras billeteras como Google Pay, PayPal o Cash App también han acelerado y recortan distancias.

Desafíos regulatorios y retos comerciales

Para consolidar Apple Pay en India, la compañía debe superar una doble barrera. Por un lado, el marco normativo: RBI y NPCI imponen reglas exigentes en materia de seguridad, custodia de datos, tokenización y supervisión de actores extranjeros. Por otro, la negociación con bancos y redes de tarjetas para cuadrar el reparto de comisiones por cada pago.

Apple suele cobrar a las entidades financieras una pequeña tasa por cada transacción procesada a través de Apple Pay. En un país donde los márgenes por operación son más ajustados y el regulador vigila de cerca los costes de los pagos electrónicos, alcanzar un equilibrio aceptable para todas las partes no es trivial.

A ello se suma la necesidad de demostrar valor añadido frente a opciones que el usuario ya tiene interiorizadas, como las apps de UPI. Si el pago con Apple Pay no aporta una ventaja clara en comodidad, seguridad o experiencia, el incentivo para cambiar de hábito será limitado, aunque el servicio pueda ganar tracción entre quienes ya usan intensivamente el ecosistema Apple.

Impacto potencial en el ecosistema de pagos y en otros mercados

Si Apple logra lanzar Apple Pay con éxito en India, el movimiento podría tener efectos más allá del país. Por un lado, serviría como caso de prueba en uno de los mercados de pagos más avanzados y regulados del mundo, con un ecosistema distinto al de Estados Unidos o Europa. Por otro, enviaría un mensaje a otros reguladores sobre la capacidad de Apple para adaptarse a requisitos específicos locales.

Para los bancos y comercios indios, la entrada de Apple Pay puede suponer un nuevo canal para los pagos sin tarjeta física, especialmente entre los clientes con mayor poder adquisitivo y propensión a gastar online y en comercio organizado. No obstante, también podría reabrir debates sobre el poder de las grandes tecnológicas en la capa de interfaz con el usuario y el control de los datos de pago.

En Europa, donde Apple Pay está más maduro, la evolución del despliegue en India se sigue con interés por la relevancia de UPI como modelo de pagos instantáneos. Las autoridades europeas y los agentes del sector llevan tiempo observando el sistema indio como referencia para impulsar infraestructuras similares en el Viejo Continente, y la forma en que Apple interactúe con ese entorno puede aportar pistas de cara a futuros desarrollos regulatorios.

En conjunto, el proyecto de Apple Pay en India avanza con pasos medidos y sin fechas firmes en el horizonte inmediato, con un enfoque que prioriza los pagos con tarjeta sin contacto y deja la posible integración con UPI para más adelante, en un mercado donde el peso de las normas locales, la fortaleza de los competidores y la exigencia tecnológica obligan a Apple a moverse con más cautela de lo habitual.