Apple quiere que llevemos un pin con IA en nuestra ropa

Diseño compacto y similar al tamaño de un AirTag
En cuanto al diseño, el pin tendría una forma circular, plana y muy compacta, con un tamaño similar al de un AirTag, aunque ligeramente más grueso. Estaría fabricado con una combinación de aluminio y cristal, siguiendo el lenguaje de diseño habitual de Apple. El dispositivo se colocaría mediante un sistema magnético y estaría pensado para pasar relativamente desapercibido, integrándose en la ropa sin resultar voluminoso ni incómodo durante el uso diario.
Cámaras orientadas al entorno del usuario
El wearable incluiría dos cámaras en su parte frontal: una cámara estándar y otra de gran angular. Estas cámaras no estarían orientadas a hacer fotos tradicionales, sino a captar el entorno del usuario y las personas que lo rodean. La información visual recogida serviría como entrada para los sistemas de inteligencia artificial, permitiendo al dispositivo interpretar situaciones, reconocer contextos y ofrecer respuestas o acciones basadas en lo que el usuario está viendo en ese momento.
Tres micrófonos y un altavoz integrados
Además de las cámaras, el pin contaría con tres micrófonos, diseñados para captar el sonido ambiente y las voces cercanas al usuario. Esto permitiría interactuar con el dispositivo mediante comandos de voz y mejorar la comprensión del contexto sonoro. El sistema se completaría con un altavoz integrado, que serviría para ofrecer respuestas habladas, notificaciones o indicaciones, sin necesidad de auriculares ni de recurrir a un iPhone u otro dispositivo externo.
Botón físico y sistema de carga magnética
El dispositivo incluiría un botón físico en uno de sus laterales, pensado para activar funciones concretas o iniciar interacciones sin necesidad de usar la voz. En la parte trasera, Apple utilizaría un sistema de carga magnética por inducción, similar al empleado en el Apple Watch. Este método permitiría recargar el pin de forma sencilla, manteniendo el diseño limpio y evitando puertos físicos visibles en el exterior del dispositivo.
Un producto todavía en fase temprana de desarrollo
Según la información disponible, este wearable se encontraría aún en una fase temprana de desarrollo, sin una fecha de lanzamiento definida. Apple estaría explorando diferentes enfoques para integrar la inteligencia artificial de forma útil en un dispositivo sin pantalla tradicional. El pin formaría parte de una estrategia más amplia de la compañía para expandir el uso de la IA más allá del iPhone, aunque por ahora el proyecto seguiría en fase experimental dentro de los equipos de ingeniería de Apple.