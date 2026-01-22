Apple quiere que llevemos un pin con IA en nuestra ropa

Apple estaría desarrollando un nuevo dispositivo wearable en forma de pin, pensado para llevarse sujeto a la ropa, como la solapa de una chaqueta. Este producto no sería ni un reloj ni unas gafas, sino un dispositivo completamente independiente, diseñado para funcionar como un asistente contextual gracias a la inteligencia artificial. El objetivo sería ofrecer información y funciones sin necesidad de mirar una pantalla de forma constante, apoyándose en sensores, cámaras y micrófonos para entender lo que ocurre alrededor del usuario.

Diseño compacto y similar al tamaño de un AirTag En cuanto al diseño, el pin tendría una forma circular, plana y muy compacta, con un tamaño similar al de un AirTag, aunque ligeramente más grueso. Estaría fabricado con una combinación de aluminio y cristal, siguiendo el lenguaje de diseño habitual de Apple. El dispositivo se colocaría mediante un sistema magnético y estaría pensado para pasar relativamente desapercibido, integrándose en la ropa sin resultar voluminoso ni incómodo durante el uso diario.

Cámaras orientadas al entorno del usuario El wearable incluiría dos cámaras en su parte frontal: una cámara estándar y otra de gran angular. Estas cámaras no estarían orientadas a hacer fotos tradicionales, sino a captar el entorno del usuario y las personas que lo rodean. La información visual recogida serviría como entrada para los sistemas de inteligencia artificial, permitiendo al dispositivo interpretar situaciones, reconocer contextos y ofrecer respuestas o acciones basadas en lo que el usuario está viendo en ese momento.

Tres micrófonos y un altavoz integrados Además de las cámaras, el pin contaría con tres micrófonos, diseñados para captar el sonido ambiente y las voces cercanas al usuario. Esto permitiría interactuar con el dispositivo mediante comandos de voz y mejorar la comprensión del contexto sonoro. El sistema se completaría con un altavoz integrado, que serviría para ofrecer respuestas habladas, notificaciones o indicaciones, sin necesidad de auriculares ni de recurrir a un iPhone u otro dispositivo externo.

Botón físico y sistema de carga magnética El dispositivo incluiría un botón físico en uno de sus laterales, pensado para activar funciones concretas o iniciar interacciones sin necesidad de usar la voz. En la parte trasera, Apple utilizaría un sistema de carga magnética por inducción, similar al empleado en el Apple Watch. Este método permitiría recargar el pin de forma sencilla, manteniendo el diseño limpio y evitando puertos físicos visibles en el exterior del dispositivo.