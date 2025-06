Apple se encuentra en pleno pulso con la Unión Europea debido a las nuevas normativas europeas que pretenden aumentar la interoperabilidad entre los dispositivos y sistemas operativos. Aunque la compañía californiana ha aceptado en el pasado adaptar parte de su ecosistema a los requisitos regulatorios del bloque europeo, ahora la situación podría ir más lejos de lo habitual. En el centro del debate está AirDrop, una de las funciones estrellas de los iPhone, cuyo futuro en Europa está en entredicho.

Apple apela la decisión y muestra su oposición

El origen del problema radica en la Ley de Mercados Digitales (LMD), una normativa que, entre otras cosas, obliga a gigantes tecnológicos como Apple a abrir determinadas funciones y permitir que desarrolladores y fabricantes de terceros puedan acceder a ellas. La Comisión Europea considera que limitar herramientas como AirDrop o la vinculación rápida de los AirPods otorga una ventaja injusta frente a la competencia y restringe la innovación en el continente. Por ese motivo, ha exigido a Apple compartir estas tecnologías con el resto del sector.

Lejos de ceder, Apple ha decidido recurrir ante los tribunales las partes más polémicas de la LMD, especialmente en lo relativo a la interoperabilidad. El argumento de la compañía se centra en la protección de la privacidad y la seguridad de sus usuarios: abrir funciones internas, según Apple, podría implicar dar acceso a datos sensibles, como el contenido de notificaciones o la información de redes WiFi almacenadas en el dispositivo, datos a los que ni la propia Apple accede habitualmente.

La empresa sostiene que las nuevas normas solo se aplican a ellos y que eso podría limitar su capacidad de seguir innovando, llegando incluso a ofrecer una experiencia inferior a los clientes europeos. La compañía no descarta, si los tribunales no le dan la razón, eliminar funciones como AirDrop de los iPhone vendidos en la UE para evitar tener que ofrecerlas también a terceros bajo condiciones que consideran inseguras o inviables desde el punto de vista de privacidad.

Posibles consecuencias: AirDrop y otras funciones en riesgo

Si la postura europea prevalece y el recurso de Apple fracasa, los usuarios en la región podrían perder funciones a las que están acostumbrados, como AirDrop o la vinculación avanzada de accesorios. Esta postura no es nueva: Apple ya ha limitado el lanzamiento de ciertas novedades en la región —por ejemplo, la función de Espejo de iPhone no está disponible en la UE— debido al temor de que se les obligue a extender esa compatibilidad también a dispositivos ajenos a su ecosistema.

En el caso concreto de AirDrop, la preocupación de Apple es que la exigencia de abrir la función equivaldría a compartir su propia tecnología como si fuera un estándar abierto, algo que consideran fuera de lugar. También existe el riesgo, apuntado por analistas y comentaristas del sector, de que a medio plazo otras funcionalidades o incluso productos completos, como los AirPods o el Apple Watch, se vean afectados por el endurecimiento de las reglas en Europa.

Interoperabilidad, experiencia de usuario y riesgos de seguridad

La raíz del enfrentamiento está en la visión diferente sobre la interoperabilidad: mientras la UE sostiene que los usuarios deben poder conectar sus dispositivos Apple con los de otros fabricantes de manera sencilla y sin trabas, Apple cree que esto puede desnaturalizar la experiencia de uso. Permitir el acceso de terceros a funciones profundas del sistema podría suponer, en su opinión, un riesgo para la privacidad y la seguridad que defiende como pilar de su propuesta.

Este escenario abre la puerta a una situación inédita: que los iPhone vendidos dentro de la Unión Europea ofrezcan una experiencia recortada respecto al resto del mundo, privando a los usuarios europeos de algunas de las herramientas que han diferenciado históricamente a los productos de Apple. Por el momento, la Comisión Europea no se ha pronunciado sobre la apelación, pero la tensión continúa y la compañía ha dejado claro que no descarta tomar medidas drásticas si no se llega a un acuerdo que permita preservar su filosofía estratégica.

El conflicto entre Apple y la UE por la interoperabilidad podría desembocar en la desaparición de AirDrop en los iPhone vendidos en Europa. Las próximas semanas serán cruciales para determinar si los usuarios europeos deberán acostumbrarse a vivir sin una de las funciones que más han caracterizado al ecosistema Apple o si se logra algún acuerdo que equilibre innovación, seguridad y competencia.