Apple ha decidido parar la producción y la venta directa del iPhone 14, iPhone 14 Plus y del iPhone SE de tercera generación, un movimiento que afecta de lleno a su gama de entrada y a los modelos más asequibles del catálogo reciente. La medida forma parte del ciclo de renovación habitual de la compañía, pero llega en un contexto en el que la inteligencia artificial y los nuevos chips marcan claramente la línea entre los dispositivos que seguirán el ritmo de las próximas funciones de iOS y los que se quedarán a un paso por detrás.

La compañía de Cupertino busca simplificar su catálogo y concentrar recursos en las familias iPhone 15, iPhone 16 y en los próximos iPhone 17, reduciendo solapamientos entre generaciones y evitando mantener demasiados modelos intermedios en circulación. Esta estrategia tendrá impacto directo en el canal minorista europeo y español, en el mercado de segunda mano y en el soporte a medio plazo que recibirán millones de usuarios que aún utilizan alguno de estos terminales.

Modelos afectados y calendario de retirada

La decisión de Apple afecta de forma específica a tres dispositivos: iPhone 14, iPhone 14 Plus y iPhone SE (3.ª generación), todos ellos basados en el chip A15 Bionic. Pese a que el anuncio se enmarca en una estrategia global, su aplicación práctica se dejará notar en Europa y España a través de la reducción progresiva de stock en Apple Store y distribuidores autorizados.

El fin de la fabricación se sitúa en torno al primer trimestre de 2025, momento a partir del cual ya no se ensamblarán nuevas unidades. A partir de ahí, las existencias que queden en tiendas físicas y en comercios online se irán agotando de forma gradual, algo que en el mercado español suele traducirse en campañas con descuentos, promociones puntuales con operadores y ofertas de liquidación.

Aunque el cese de producción es claro, Apple no corta de golpe la comercialización: los modelos seguirán a la venta mientras haya unidades en los almacenes. La experiencia de otras generaciones (como la retirada del iPhone 13) indica que este proceso puede alargarse varios meses, con especial presencia en cadenas de electrónica y operadores móviles que aprovechan estos terminales como gancho en tarifas convergentes.

Una vez agotadas las existencias oficiales, los iPhone 14, 14 Plus y SE pasarán a depender casi por completo del mercado de segunda mano y de los programas de reacondicionados, incluido el canal “certified refurbished” de la propia Apple en Europa, donde todavía pueden mantenerse durante un tiempo adicional como opción de compra con garantía.

Motivos tecnológicos y estrategia de catálogo

Oficialmente, la compañía justifica la retirada como parte de la “evolución natural” de su línea de productos, pero el trasfondo es claramente tecnológico y un cambio de estrategia. El iPhone 14 y el 14 Plus siguen montando el A15 Bionic, un chip que, pese a ser muy capaz en el día a día, se queda por detrás de los A16 y A18 a la hora de manejar las nuevas funciones de inteligencia artificial integradas en iOS y en Apple Intelligence.

Con la llegada de la familia iPhone 15, equipada con USB‑C, Dynamic Island en toda la gama y el chip A16, el 14 encajaba cada vez peor dentro del catálogo oficial. Mantener demasiados modelos basados en distintas arquitecturas de procesador complica el desarrollo de software, fragmenta la experiencia de usuario y eleva los costes de soporte. Para Apple, estrechar la gama activa significa poder centrar el tiro en menos dispositivos, pero mejor preparados para las próximas versiones del sistema.

A medio plazo, la compañía está claramente orientando su portafolio hacia dispositivos “listos para IA”. Las funciones más avanzadas de Apple Intelligence, la edición de fotos mediante generación de contenido, los asistentes de escritura o un Siri más contextual requieren la potencia de los chips de última generación, con motores neuronales mucho más capaces. Esa brecha técnica entre el A15 y los procesadores recientes ha sido determinante para trazar la línea entre los iPhone que seguirán al día en IA y los que no.

Además, la racionalización del catálogo libera capacidad productiva para las siguientes generaciones. Las filtraciones apuntan a que la línea iPhone 17 podría estrenar un modelo “Air” con un diseño más delgado y ligero, junto con mejoras profundas en construcción, eficiencia energética y conectividad. Reducir referencias ahora facilita reorganizar fábricas, cadenas de suministro y previsiones de demanda de cara a esos lanzamientos.

En conjunto, el movimiento encaja con la apuesta histórica de Apple por priorizar modelos con mayor valor añadido y márgenes más altos. Los datos internos manejados por analistas sitúan a la gama Pro como responsable de más del 60 % de los ingresos de la división iPhone en el último año fiscal, algo que refuerza el giro hacia un catálogo algo más corto pero más orientado al segmento premium.

Qué cambia para los usuarios de iPhone 14, 14 Plus y SE

Para quienes ya tienen uno de estos terminales en el bolsillo, la noticia no implica que el dispositivo deje de funcionar ni mucho menos. Apple mantiene tradicionalmente un ciclo de soporte de entre cinco y seis años desde el lanzamiento de cada modelo, y en algunos casos incluso algo más cuando se trata de parches de seguridad críticos.

Al haber llegado al mercado en 2022, lo previsible es que iPhone 14, 14 Plus y SE 3 sigan recibiendo grandes versiones de iOS hasta aproximadamente 2027, con compatibilidad esperada para iOS 20 e, incluso, para iOS 21 según proyectan algunos analistas. Durante ese periodo, los usuarios seguirán teniendo acceso a mejoras de rendimiento, nuevas funciones generales del sistema y correcciones de errores.

Donde sí se notará antes el paso del tiempo es en el acceso a la “capa extra” de funciones ligadas a la inteligencia artificial. Muchas de las novedades más ambiciosas que Apple está diseñando para iOS 18 y sucesores se apoyan en un procesamiento local intensivo, pensado para chips como el A17 Pro o el A18 Pro, presentes en los modelos Pro de las gamas 15 y 16. En la práctica, eso significa que los iPhone 14 y SE seguirán actualizados y seguros, pero con parte de las herramientas de IA ausentes o recortadas.

Superada la ventana de grandes actualizaciones de sistema, llegará el turno de la fase final de soporte. A partir de 2028, lo más probable es que se detengan también los parches de seguridad, marcando el cierre oficial del ciclo de vida de software. A partir de ahí, los dispositivos seguirán encendiendo y funcionando, pero con un riesgo mayor frente a vulnerabilidades y un goteo de aplicaciones que irán dejando de ser compatibles con versiones antiguas de iOS.

En cualquier caso, Apple está dejando un margen de varios años para que los propietarios actuales planifiquen con calma el salto a un modelo más moderno, sin necesidad de cambiar de teléfono de un día para otro. Esta transición gradual también ayuda a que el mercado de segunda mano tenga tiempo para ajustarse en precios y oferta.

Opciones de actualización dentro del catálogo actual

Quien esté pensando ya en renovar su dispositivo se encuentra con un catálogo de sustitutos bastante sólido, especialmente en las gamas iPhone 15 y 16. Para quienes venían de un 14 o 14 Plus, los iPhone 15 y 15 Plus suponen un salto natural: repiten formato, pero añaden mejoras claras en cámara, conectividad y autonomía.

Entre los cambios más relevantes destaca la cámara principal de 48 megapíxeles en los iPhone 15, capaz de ofrecer fotografías más detalladas y un modo recorte 2x muy aprovechable para tomas cotidianas. A esto se suman la transición definitiva al USB‑C, que simplifica cables y cargadores en el ecosistema doméstico, y una gestión de batería más eficiente gracias al A16 Bionic.

Para perfiles que exprimen el móvil al máximo —creadores de contenido, jugadores o profesionales que trabajan mucho en movilidad—, el salto lógico está en la gama iPhone 16 Pro y 16 Pro Max. Estos modelos integran el chip A18 Pro, pantallas ProMotion de 120 Hz y sistemas de cámara aún más avanzados, con teleobjetivos mejorados y modos de vídeo pensados para grabación en alta resolución.

Quienes apreciaban especialmente el formato compacto y el precio contenido del iPhone SE tampoco se quedan sin alternativa. Apple ha movido ficha con el lanzamiento del iPhone 16e, un modelo que combina un hardware actual —incluido un chip de última generación de la serie A18— con un planteamiento más económico que el de los buques insignia. En la práctica, viene a ocupar el hueco que deja el SE dentro del catálogo de entrada, pero mejor alineado con las nuevas exigencias de iOS y de Apple Intelligence.

Por otro lado, el mercado de reacondicionados y segunda mano se consolida como una vía interesante para quienes buscan precio por encima de novedad. Los iPhone 14 seguirán siendo durante un tiempo una opción perfectamente válida en este segmento, con la ventaja añadida de poder encontrarlos con descuentos notables y, en el caso de los reacondicionados certificados, con garantía y revisión previa.

Soporte de software y calendario previsto

Si se mira el historial reciente de la marca, el cronograma de soporte para los iPhone 14, 14 Plus y SE 3 está bastante acotado. La primera etapa es la que está arrancando: el cese total de la producción y la retirada paulatina de las unidades nuevas del canal oficial, previsto en torno al primer trimestre de 2025.

La segunda fase abarcará, aproximadamente, los años 2026 y 2027, cuando estos modelos reciban sus últimas grandes versiones de iOS. En este periodo, seguirán llegando novedades de sistema, parches de seguridad y nuevas funciones generales, aunque algunas de las más exigentes en IA quedarán reservadas para las generaciones más modernas.

A partir de 2028, la previsión más extendida es que cesen también las actualizaciones de seguridad. En ese momento, los dispositivos quedarán fuera del soporte oficial de software, algo que en la práctica supone mayor exposición frente a ataques y problemas de compatibilidad progresiva con apps y servicios. Desde la óptica de la seguridad digital, ese suele ser el punto a partir del cual se recomienda dar por cerrado el ciclo de vida del terminal.

Hasta llegar ahí, la recomendación básica de los expertos sigue siendo la misma: mantener el iPhone siempre en la última versión de iOS compatible. De este modo se asegura la corrección de vulnerabilidades conocidas y se aprovechan las optimizaciones de rendimiento que Apple va introduciendo con cada actualización menor.

Esta hoja de ruta permite a los usuarios europeos —donde los ciclos de renovación suelen ser algo más largos que en otros mercados— organizar con antelación cuándo dar el salto, ya sea aprovechando ofertas de operadores con permanencia o recurriendo a programas de intercambio y recompra.

Impacto en el canal minorista, accesorios y segunda mano

La retirada de los iPhone 14, 14 Plus y SE no se limita al usuario final, sino que provoca un efecto dominó en fabricantes de accesorios, distribuidores y mercado de reventa. Carcasas, protectores de pantalla, baterías y otros complementos específicos de estos modelos irán perdiendo protagonismo en los catálogos, cediendo espacio a los formatos de iPhone 15, 16 y los futuros 17.

Para el comercio minorista en España y el resto de Europa, el primer reflejo será la aparición de ofertas agresivas para dar salida al stock restante. Es habitual ver rebajas puntuales cuando un modelo deja de producirse, tanto en grandes superficies como en operadores que utilizan estos terminales como parte de paquetes de fibra y móvil. Para usuarios que no necesitan estar a la última en IA, puede ser una ventana interesante para hacerse con un iPhone nuevo a menor precio.

Al mismo tiempo, los especialistas en compraventa de segunda mano y reacondicionados ajustarán sus tasaciones para reflejar la pérdida de atractivo a futuro. El hecho de que estos modelos no vayan a disfrutar de todas las capacidades de Apple Intelligence provoca una devaluación algo más rápida de lo habitual, especialmente entre los usuarios que sí quieren acceder a las funciones de IA en el propio dispositivo.

Sin embargo, esa misma devaluación puede jugar a favor de quienes buscan un iPhone funcional para uso básico o como segundo terminal. En este segmento, el 14 o el SE 3 siguen ofreciendo un rendimiento más que suficiente para redes sociales, mensajería, navegación web y fotografía casual, y probablemente ocuparán durante años un lugar importante en el ecosistema de reacondicionados europeo.

En paralelo, la estrategia de Apple refuerza el peso de las gamas Pro y de los modelos con precios más altos, donde los márgenes de beneficio son mayores. Al reducir la presencia de opciones intermedias con chips antiguos, la compañía orienta parte de la demanda hacia dispositivos que le resultan más rentables y que, además, le sirven como escaparate de sus últimas innovaciones.

Cómo alargar la vida útil de un iPhone 14, 14 Plus o SE

Para los usuarios que prefieran exprimir su teléfono antes de plantearse un cambio, hay varias prácticas sencillas que ayudan a prolongar la vida útil del dispositivo. La primera, y más importante, consiste en mantener siempre iOS actualizado en la última versión disponible para el modelo, incluso cuando ya no lleguen nuevas funciones importantes.

Otro frente clave es la salud de la batería. Desde Ajustes > Batería > Salud de la batería es posible comprobar el porcentaje de capacidad máxima. Cuando baja por debajo de ese umbral del 80 %, es habitual notar pérdidas de autonomía y, en ocasiones, pequeños bajones de rendimiento. Un reemplazo de batería en un servicio técnico autorizado puede devolver al terminal buena parte de la experiencia original.

También conviene tener en cuenta aspectos como evitar temperaturas extremas, usar cargadores homologados y gestionar el espacio de almacenamiento, algo que influye tanto en la fluidez general del sistema como en la vida útil del propio dispositivo. Borrar apps que no se usan, descargar fotos a la nube y revisar periódicamente archivos pesados ayudan a que el iPhone siga respondiendo con soltura con el paso de los años.

Por último, para quienes ya estén pensando en cambiar de modelo, valorar programas de trade‑in o recompra antes de que el valor de mercado caiga demasiado puede suponer un ahorro notable en la factura del próximo iPhone. Muchas cadenas de electrónica y las propias Apple Store en Europa ofrecen este tipo de planes, que permiten descontar el importe del dispositivo antiguo directamente en la compra del nuevo.

Hacia una nueva generación de iPhone centrada en la IA

La decisión de dejar de producir los iPhone 14, 14 Plus y SE 3 marca un punto de inflexión claro: la próxima etapa del iPhone girará alrededor de la inteligencia artificial y del hardware capaz de sostenerla. Apple está reduciendo la herencia de chips como el A15 en su catálogo activo para dejar espacio a gamas con más músculo computacional y a futuras generaciones, como la esperada familia iPhone 17.

Con iOS 19 en el horizonte y la integración cada vez más profunda de Apple Intelligence, la compañía parece dispuesta a trazar una frontera nítida entre los dispositivos que podrán disfrutar de toda la experiencia de IA y los que se mantendrán en un nivel más básico. En ese contexto, la retirada de estos tres modelos no es solo una limpieza de catálogo, sino también un mensaje al usuario: si se quiere acceder a todo el potencial de las próximas funciones, tocará mirar hacia los chips más recientes.

Para los consumidores en España y en el resto de Europa, el escenario que queda combina varias capas: oportunidades de compra con descuento a corto plazo, un mercado de segunda mano que se reajustará y un horizonte de innovación en el que la potencia de cálculo y el soporte de IA pesarán casi tanto como la cámara o la pantalla a la hora de elegir el siguiente iPhone.