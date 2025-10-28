El filtrador Digital Chat Station (DCS), conocido por sus adelantos sobre la cadena de suministro de Apple, ha revelado nuevos detalles sobre el iPhone 18 Pro y el iPhone 17e, dos de los próximos modelos que la compañía de Cupertino prepara para los próximos años. Tras adelantar que el 18 Pro incorporará una lente de apertura variable, el leaker ha compartido ahora información más específica sobre el diseño de ambos dispositivos.

iPhone 18 Pro y iPhone 17: cambios clave para el 2026

En el caso del iPhone 18 Pro, DCS asegura que mantendrá la misma base de diseño trasero que el iPhone 17 Pro, incluyendo la característica “meseta” o módulo de cámaras a todo lo ancho. Esto indica una continuidad estética con ligeros ajustes, entre ellos un posible nuevo acabado en el vidrio inferior, que tendría un aspecto más translúcido. También se espera la llegada de nuevos colores exclusivos y una mejora en los materiales del chasis, lo que reforzaría el carácter premium de la gama Pro.

Además, según datos de la cadena de suministro, la serie iPhone 18 seguirá ampliando diferencias con los modelos base. El iPhone 18 Pro Max contará con una lente periscópica de 48 MP y un sistema de gran apertura variable, mejorando la calidad fotográfica en condiciones de poca luz.

Por su parte, el iPhone 17e, previsto para principios de 2026, recibirá una actualización importante en su pantalla: por fin incorporará la Dynamic Island, sustituyendo el notch tradicional. No obstante, el panel seguirá limitado a 60 Hz, una cifra inferior a la tecnología ProMotion (120 Hz) que Apple ha reservado para sus modelos más caros.

El calendario actual de producción apunta a que el iPhone 18 Pro y Pro Max debutarán en septiembre de 2026, mientras que el iPhone 18 estándar y el iPhone 18e llegarán durante la primera mitad de 2027.