Apple prepara un movimiento relevante en su catálogo de pantallas para Mac: los rumores apuntan a dos nuevos Studio Display 2 con ProMotion y HDR, concebidos como una renovación profunda y no como una simple actualización de ficha técnica. El fabricante llevaría tiempo trabajando en estas pantallas, y las pistas encontradas en versiones de macOS, junto con filtraciones de la cadena de suministro y medios especializados, dibujan un salto importante frente al modelo de 2022.

Esta nueva generación estaría pensada tanto para usuarios profesionales en España y el resto de Europa que dependen del monitor para tareas de fotografía, vídeo, diseño o desarrollo, como para quienes buscan una pantalla de alta gama totalmente integrada en el ecosistema Mac. Después de varios años sin cambios sustanciales en el Studio Display original, la compañía parece dispuesta a reforzar su oferta en el escritorio.

Dos Studio Display 2 en camino: modelo estándar y gama alta

La información procedente de macOS y de publicaciones como MacRumors y Macworld coincide en que Apple tiene en cartera dos variantes distintas de Studio Display 2, identificadas internamente con los nombres en clave J427 y J527. Aunque compartirían parte de la tecnología base, se diferenciarían en tamaño, tasa de refresco y capacidades internas.

El modelo J427 se describe como el sucesor directo del Studio Display actual de 27 pulgadas. Mantendría esa diagonal, pero con una mejora clara en fluidez: se habla de una tasa de refresco de hasta 90 Hz, situada a medio camino entre los 60 Hz tradicionales y los 120 Hz que Apple reserva para sus propuestas más avanzadas con ProMotion.

En paralelo, el modelo J527 se orientaría a un público más exigente. Diversas filtraciones apuntan a que esta versión de gama alta alcanzaría los 120 Hz con tecnología ProMotion, algo especialmente relevante para edición de vídeo, animación, interfaces muy dinámicas y usuarios que valoran una respuesta extremadamente suave en el escritorio del Mac.

En ambos casos, los nuevos monitores incorporarían compatibilidad con contenido HDR, una de las ausencias más criticadas del Studio Display lanzado en 2022. Esto supondría un brillo máximo más elevado, mejor rango dinámico y una reproducción más precisa de escenas con grandes contrastes, algo que afecta de lleno a la corrección de color y al visionado de cine y series.

Algunos informes llegaron a mencionar un posible lanzamiento adelantado, incluso vinculado a eventos de hardware «la próxima semana». Sin embargo, el consenso más reciente sitúa estos Studio Display 2 dentro del ciclo de productos de 2026, en coordinación con otros equipos de sobremesa de la marca.

Tamaños, resolución y panel: 27 y 32 pulgadas con 5K y 6K

Las referencias halladas en el código de macOS y las filtraciones de la cadena de suministro señalan que Apple trabaja con dos tamaños de pantalla para estos Studio Display 2. Por un lado, la opción continuista de 27 pulgadas, heredera directa del actual panel 5K; por otro, una variante mayor que rondaría las 32 pulgadas.

En el caso de las 27 pulgadas, lo lógico sería mantener una resolución 5K con densidad Retina, pero sumando las mejoras en tasa de refresco y HDR. Esta combinación convertirá al modelo estándar en una propuesta atractiva para estudios de diseño, agencias de publicidad o desarrolladores que trabajan en macOS desde España y el resto de Europa, sin necesidad de dar el salto a la gama más cara.

Para la versión de 32 pulgadas, los analistas coinciden en que Apple tendría que apostar por un panel 6K para conservar el nivel de nitidez de tipo Retina. Esta configuración la acercaría al Pro Display XDR en tamaño y resolución, pero con un planteamiento más moderno en cuanto a frecuencia de refresco, conectividad y funciones internas, situándose previsiblemente entre el Studio Display estándar y ese monitor de referencia.

En un panel 5K a 90/120 Hz o un panel 6K con tasas de refresco elevadas, el volumen de datos a transmitir es elevado. Por ese motivo, varios informes dan prácticamente por hecho que los Studio Display 2 adoptarán Thunderbolt 5, una conexión diseñada para manejar más ancho de banda, vídeo de alta resolución y, al mismo tiempo, permitir el uso de periféricos exigentes sin cuellos de botella.

Junto a resolución y tamaño, también se ha hablado con insistencia de la posible llegada de retroiluminación mini‑LED al menos en el modelo de gama alta. Aunque no hay confirmación definitiva, esta tecnología permitiría controlar mejor las zonas de iluminación, ofrecer negros más profundos y reducir el halo alrededor de objetos brillantes sobre fondos oscuros, algo muy valorado en flujos de trabajo de postproducción y gradación de color.

La adopción de mini‑LED, combinada con HDR y tasas de refresco superiores, situaría a estos monitores como una opción atractiva para quienes ahora dudan entre el Studio Display y el Pro Display XDR, especialmente en estudios europeos que buscan equilibrar calidad de imagen y presupuesto.

ProMotion, HDR y el desafío de 90/120 Hz en 5K y 6K

Uno de los aspectos técnicos más delicados de esta generación será la combinación de altísima resolución con frecuencias de refresco elevadas. Mover 14,7 millones de píxeles en 5K, o aún más en 6K, a 90 o 120 fotogramas por segundo exige tanto a la interfaz de conexión como al hardware del Mac y al propio monitor.

Desde la llegada de ProMotion a los MacBook Pro y a los iPad Pro, muchos usuarios venían reclamando un monitor externo de Apple con 120 Hz para igualar la sensación de fluidez en el escritorio. Los rumores más recientes indican que el modelo de gama alta asumiría ese rol, mientras que la variante estándar se quedaría en 90 Hz como punto intermedio para distinguir mejor las dos gamas.

Llama la atención que Apple nunca ha lanzado un producto con panel de 90 Hz; históricamente ha optado por 60 Hz en equipos convencionales y 120 Hz en dispositivos con ProMotion. Ese valor intermedio encajaría, por tanto, como forma de segmentar el catálogo: un Studio Display 2 «básico» más fluido que el actual, y otro «Pro» que lleve la experiencia al máximo.

La llegada del HDR real a la línea Studio Display supondría poder mostrar contenidos con mayor rango dinámico, tanto en brillo como en contraste, sin recurrir a trucos de software. Esto afectaría desde el visionado de películas y series hasta el trabajo con cámaras profesionales y flujos de edición HDR que ya se están consolidando en Europa.

Para que todo esto sea viable, la conectividad de nueva generación se vuelve imprescindible. La expectativa de que ambos monitores adopten Thunderbolt 5 responde precisamente a esa necesidad de más ancho de banda, así como de compatibilidad con cadenas de dispositivos profesionales conectados en un único cable al Mac.

Chips A19 y A19 Pro: más inteligencia dentro del monitor

El Studio Display de 2022 ya integra un chip A13 Bionic para gestionar la cámara, el sistema de audio y algunas funciones como el encuadre centrado. En la nueva generación, las filtraciones apuntan a un salto importante: se habla de chips A19 y A19 Pro integrados directamente en los Studio Display 2, lo que acercaría el concepto de monitor inteligente al de un dispositivo casi autónomo.

En el modelo estándar, todo indica que veríamos un A19 «a secas», suficiente para encargarse de la cámara FaceTime, aplicar mejoras de imagen en tiempo real, manejar micrófonos y altavoces, y habilitar posibles funciones de Apple Intelligence o futuras características de macOS que descarguen procesos del ordenador.

La versión de gama alta se vincula a un A19 Pro, que ofrecería más margen para procesado de vídeo avanzado, algoritmos de corrección de color, ajustes de imagen específicos según el tipo de contenido y, potencialmente, nuevas funciones profesionales que aún no han salido a la luz. Esta diferencia de chip encajaría con la idea de dos pantallas con ambiciones distintas, aunque compartan parte de la base tecnológica.

En un contexto europeo donde el teletrabajo y la creación de contenido se han consolidado, disponer de un monitor que aporte capacidad de cómputo propia puede resultar especialmente interesante: reduce la carga sobre el Mac, mejora la experiencia en videollamadas y abre la puerta a funciones inteligentes sin actualizar el ordenador principal.

Sonido, puertos y otras diferencias entre los dos modelos

Además de panel, frecuencia de refresco y chip, otra de las áreas donde se notarán las diferencias entre los Studio Display 2 será el apartado de audio y la conectividad física. El código detectado en macOS hace referencia a conjuntos separados de controladores de audio, lo que sugiere configuraciones de altavoces específicas para cada modelo.

Informaciones basadas en ese código indican que uno de los monitores contaría con un módulo interno de mayor tamaño. Este espacio adicional serviría para alojar altavoces más grandes y potentes, lo que debería traducirse en un sonido con más cuerpo, mejor presencia de graves y una escena más amplia. En estudios pequeños o escritorios domésticos, este tipo de solución puede evitar la necesidad de añadir barras de sonido o altavoces externos.

En cuanto a puertos, el Studio Display actual dispone de un único Thunderbolt 3 y tres USB‑C de 10 Gbps. Las referencias a que el modelo de gama alta «admite más controladores de E/S» apuntan a un cambio: se espera que el Studio Display 2 superior incorpore puertos adicionales o conexiones de especificaciones más avanzadas, con mayor flexibilidad para discos externos, interfaces de audio, hubs y otros accesorios habituales en entornos profesionales.

Ese enfoque de E/S reforzada encaja también con la llegada de Thunderbolt 5, que no solo permitiría gestionar vídeo 5K/6K a tasas de refresco de 90/120 Hz, sino mantener un ecosistema de periféricos colgados del monitor sin penalizar latencia ni rendimiento. Para estudios y oficinas en España o Europa donde el espacio en el escritorio es limitado, centralizar conexiones en la pantalla puede simplificar mucho el día a día.

En conjunto, todo lo filtrado sugiere que Apple pretende diferenciar claramente ambas pantallas: un modelo más accesible, pero mejorado frente al Studio Display actual, y otro concebido para usuarios que necesitan un monitor que se acerque a lo que hoy ofrece el Pro Display XDR, pero con un enfoque más polivalente.

Relación con los futuros Mac Studio M5 y ventana de lanzamiento

Los rumores sobre estos monitores no llegan solos. Varios informes de medios especializados señalan que Apple trabaja en nuevos Mac Studio equipados con chips M5, con variantes M5 Max y M5 Ultra orientadas a tareas de alto rendimiento. Aunque no hay confirmación de un lanzamiento conjunto, la coincidencia de plazos sugiere que la compañía podría coordinar ambas presentaciones.

Las filtraciones más prudentes hablan de la primera mitad de 2026 como ventana más probable para ver tanto el Mac Studio renovado como los Studio Display 2. El modelo de sobremesa actual se presentó en 2022, al mismo tiempo que el primer Studio Display, por lo que un ciclo de cuatro años para monitores profesionales encaja razonablemente con la trayectoria de la marca.

En el mercado europeo, y especialmente en España, los monitores de Apple tienen presencia destacada en agencias de comunicación, estudios de arquitectura, productoras y despachos de diseño. La disponibilidad de dos opciones diferenciadas por tamaño, tasa de refresco y prestaciones internas podría facilitar la adopción de la gama Studio Display 2 por parte de perfiles muy distintos, desde pequeñas empresas hasta grandes estudios.

Conviene recordar, en todo caso, que Apple no ha confirmado públicamente ninguno de estos detalles. La información procede de referencias en macOS, documentos de la cadena de suministro y el trabajo de periodistas especializados como Mark Gurman y equipos de medios como MacRumors, Macworld o 9to5Mac. Hasta que la compañía presente los productos, siempre existe margen para cambios en especificaciones, funciones o fechas.

Si los rumores se terminan cumpliendo, la próxima generación de Studio Display se perfila como una pieza importante dentro del ecosistema Mac: dos monitores que combinarían ProMotion, HDR, posible mini‑LED, chips A19 en su interior y conectividad Thunderbolt 5, con versiones adaptadas tanto a quienes quieren dar un salto de calidad desde un monitor convencional como a profesionales que necesitan una herramienta de trabajo diaria de alto nivel en su escritorio, ya sea en España, en el resto de Europa o en cualquier otro mercado donde el Mac sea protagonista.