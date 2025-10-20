Apple prepara el lanzamiento inminente de iOS 26.0.2

Apple ya se encuentra ultimando los detalles de iOS 26.0.2, una nueva actualización del sistema operativo del iPhone que actualmente se está probando de forma interna, según los registros detectados por algunos medios especializados como MacRumors. Aunque se espera que sea una versión menor, esta build apunta a resolver errores persistentes y posibles vulnerabilidades de seguridad detectadas tras el despliegue de iOS 26 y su primera revisión, iOS 26.0.1.

Una actualización de mantenimiento con foco en estabilidad: iOS 26.0.2

Como suele ocurrir con los parches “.0.x”, iOS 26.0.2 no incorporará grandes novedades visuales ni de funcionalidad, pero su importancia radica en mejorar la fiabilidad y el rendimiento diario de los iPhone más recientes. Las pruebas internas indican que la actualización podría estar lista para su lanzamiento público en las próximas semanas, probablemente de manera simultánea con otras plataformas del ecosistema, como macOS 26.0.2.

La anterior versión, iOS 26.0.1, llegó a mediados de septiembre con un conjunto relevante de correcciones. Entre los fallos solucionados se incluían:

Desconexiones esporádicas de Wi-Fi y Bluetooth en los iPhone 17, iPhone Air y iPhone 17 Pro.

Problemas de conectividad celular tras actualizar a iOS 26.

Artefactos visuales inesperados en fotografías tomadas bajo ciertas condiciones de luz.

Iconos de apps en blanco tras aplicar un tinte de color personalizado.

Errores con VoiceOver, que podía desactivarse tras la instalación del sistema.

Además, Apple aprovechó esa actualización para parchear una vulnerabilidad de seguridad cuya naturaleza exacta no fue especificada, pero que afectaba a la integridad del sistema.

macOS 26.0.2 y el nuevo MacBook Pro con chip M5

La llegada de iOS 26.0.2 podría coincidir con una versión equivalente para Mac. Según los medios especilizados, Apple ha estado probando internamente un nuevo modelo de MacBook Pro de 14 pulgadas con chip M5 ejecutando macOS 26.0.2. Todo apunta a que este equipo sería el modelo base de la próxima generación, antes del lanzamiento de las variantes con chips M5 Pro y M5 Max, esperadas para finales de año.

Apple mantiene su estrategia de lanzar actualizaciones menores simultáneamente en todo su ecosistema, reforzando la estabilidad y la seguridad de iPhone, iPad y Mac. Si los patrones de lanzamiento se repiten, iOS 26.0.2 podría hacerse público antes de finalizar octubre, acompañando a la esperada renovación del MacBook Pro con chip M5 y a otros parches de mantenimiento dentro de la familia de sistemas Apple OS 26.