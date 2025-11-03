Todo parece apuntar que iOS 26.1 llegará de forma global en un par de horas. De hecho, dentro de unos días, cuando iOS 26.1 ya está disponible, Apple ya tendría lista su siguiente actualización. Según el periodista Mark Gurman, la primera beta de iOS 26.2 podría llegar tan pronto como el martes, iniciando así un nuevo ciclo de pruebas para desarrolladores.

De iOS 26.1 a 26.2: un ritmo sin pausa

La versión iOS 26.1, que se espera para este lunes salvo retrasos de última hora, introduce pequeños ajustes como el nuevo modo “Tinted” para Liquid Glass, pensado para mejorar la legibilidad aunque altere ligeramente el aspecto visual del sistema. Más allá de ese cambio, se trata de una actualización menor.

Sin embargo, Apple no se detiene ahí. Gurman apunta que la compañía lanzará la primera beta para desarrolladores de iOS 26.2 apenas 24 horas después, junto con las versiones equivalentes de iPadOS, watchOS y macOS.

Qué se espera de iOS 26.2

Por ahora, los primeros indicios sugieren que no habrá grandes novedades en la beta inicial, aunque eso podría cambiar en próximas versiones. En el ciclo anterior, por ejemplo, el nuevo ajuste de Liquid Glass no apareció hasta la beta 4, justo antes de la versión candidata (RC).

Entre las funciones que Apple todavía tiene pendientes, se encuentran:

Soporte para pasaportes estadounidenses en Apple Wallet, prometido antes de que termine el año.

Cifrado de extremo a extremo para los mensajes RCS, que la compañía anunció para una actualización futura.

No está claro si alguna de estas características debutará en iOS 26.2, pero sería una oportunidad lógica para introducirlas.

Si Apple mantiene su calendario habitual, iOS 26.2 debería llegar en su versión final hacia mediados o finales de diciembre, tras varias semanas de pruebas con desarrolladores y beta testers públicos. Mientras tanto, la atención se centrará en ver si Apple aprovecha este ciclo para introducir mejoras inesperadas o simplemente consolidar las bases de las novedades de iOS 26.