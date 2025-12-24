Apple se está preparando para una etapa de cambios profundos en su catálogo de ordenadores portátiles y todo apunta a que el protagonista absoluto será el MacBook Pro. A partir de 2026, la gama profesional de la compañía no solo actualizará componentes, sino que adoptará una serie de decisiones de diseño y hardware que pueden alterar por completo lo que hoy entendemos como portátil de Apple.

En paralelo a una nueva estrategia comercial y de nombres para sus sistemas -con denominaciones como iOS 26, iPadOS 26 o macOS 26-, la firma de Cupertino aprovecharía su 50 aniversario para mover ficha en su familia Mac. Ese movimiento incluye un cambio en el ritmo de lanzamientos y la presentación de tres nuevos portátiles MacBook a comienzos de 2026, entre los que el MacBook Pro destacaría por una renovación especialmente ambiciosa.

Un MacBook Pro como eje de la nueva etapa del Mac

Dentro de este contexto, varias informaciones apuntan a que el calendario de productos de Apple se está ajustando para dar más protagonismo al Mac. El objetivo sería relanzar las ventas de ordenadores portátiles con un rediseño profundo en la serie Pro, acompañado de nuevos modelos dirigidos a distintos perfiles de usuario, desde el profesional que necesita máxima potencia hasta quien busca un portátil más básico.

En el caso concreto del MacBook Pro, se habla de cinco grandes cambios de calado que afectarán a la pantalla, el diseño, el procesador y la conectividad. Todos ellos se orientan a reforzar el carácter profesional del equipo, pero también a introducir funciones que hasta ahora la empresa había evitado, como la interacción táctil directa sobre el panel.

Desde publicaciones como La Razón o medios tecnológicos de referencia se subraya que este listado de novedades no sería un simple reajuste generacional, sino una apuesta clara por un rediseño capaz de diferenciar al nuevo MacBook Pro de las generaciones anteriores y de buena parte de sus rivales en el mercado europeo.

Transición a pantallas OLED en la gama profesional

Una de las transformaciones más claras que se esperan para el MacBook Pro es la adopción de paneles OLED. Apple lleva años extendiendo esta tecnología por su catálogo: la vimos consolidarse en el iPhone y el Apple Watch, y en 2024 llegó también a los iPad Pro con paneles OLED en tándem capaces de elevar brillo y contraste respecto a las generaciones anteriores.

La información procedente de Corea, citando a fuentes de la cadena de suministro, indica que los primeros Mac en dar el salto a OLED serían los MacBook Pro. Empresas como LG Display y Samsung Display estarían ya preparadas para suministrar estos paneles, lo que encaja con el horizonte temporal de un lanzamiento en 2026 y con el cambio general de estrategia de Apple en pantallas de gama alta.

El uso de OLED en portátiles profesionales abre la puerta a negros más profundos, mayor rango dinámico y, algo clave para muchos usuarios europeos que trabajan en movilidad, un consumo energético más contenido. Eso se traduciría en una mejora potencial de la autonomía respecto a los modelos actuales, manteniendo o incluso superando la calidad de imagen.

Además, se espera que Apple recurra a una configuración similar a la de los últimos iPad Pro, con paneles en tándem que permitan alcanzar niveles de brillo muy elevados sin comprometer tanto la vida útil ni la eficiencia. Ese equilibrio entre calidad visual y durabilidad será especialmente relevante para estudios creativos, empresas y profesionales que exprimen sus equipos durante años.

Diseño más delgado sin renunciar al perfil profesional

Otro de los ejes del cambio será el exterior del portátil. En los últimos años Apple ha demostrado una preferencia clara por dispositivos cada vez más delgados, como el iPad Pro con poco más de 5,5 mm de grosor o el iPhone Air, que llegó presumiendo de ser uno de los teléfonos más finos del mercado.

Todo apunta a que esta filosofía llegará también al MacBook Pro. Fuentes como Mark Gurman apuntan a que el equipo redundará en un chasis más estilizado, apoyado en la integración de paneles OLED y en una reorganización interna de los componentes para ganar algunos milímetros sin sacrificar prestaciones clave, como el sistema de refrigeración o el tamaño de la batería.

Aunque todavía no se conocen medidas concretas, las filtraciones coinciden en que el nuevo diseño apostará por una estética más ligera y estilizada, intentando mantener ese equilibrio entre portabilidad y robustez que caracteriza a la gama Pro. La idea es que el usuario que se mueve entre la oficina, el hogar y desplazamientos frecuentes note un equipo más cómodo de transportar, pero sin renunciar a puertos, potencia o estabilidad bajo cargas intensivas.

La adopción de OLED, al permitir módulos de pantalla más compactos, contribuiría a esta reducción de grosor y peso. Aun así, Apple tendría el reto de conservar la rigidez de la carcasa, el rendimiento térmico y la calidad del teclado, elementos especialmente valorados en los mercados europeos profesionales y educativos donde el MacBook Pro tiene una presencia notable.

Posible llegada de la pantalla táctil al MacBook Pro

Si hay un cambio que podría alterar la forma de usar el MacBook Pro, ese es la posible incorporación de una pantalla táctil. Analistas como Ming-Chi Kuo apuntan a que 2026 sería el año en el que Apple, tras años de resistirse a esta idea, podría dar entrada a controles táctiles en sus portátiles.

De confirmarse, se trataría de una novedad de gran calado, ya que hasta ahora la compañía había defendido una Touch Bar, una franja OLED situada sobre el teclado que ofrecía accesos directos y controles contextuales, pero sin llegar a ser un panel táctil principal.

La información disponible no aclara si la firma optará por una pantalla completamente táctil en el propio panel principal o por soluciones intermedias centradas en zonas concretas. En cualquier caso, la idea de poder desplazarse, hacer zoom, dibujar o manipular elementos directamente con los dedos -o incluso con un posible lápiz compatible- cambiaría la experiencia de macOS en ámbitos como la edición de imagen, el diseño o la educación.

Por ahora, muchas de estas informaciones se tratan con cautela, ya que se basan en filtraciones y hojas de ruta internas que pueden modificarse. No obstante, que varias fuentes coincidan en situar el debate interno sobre la pantalla táctil justo en el momento del gran rediseño del MacBook Pro hace pensar que la compañía, como mínimo, está explorando activamente esta opción.

Chip M6 de 2 nanómetros: el salto generacional

Más allá del diseño y la pantalla, uno de los pilares de la renovación será el procesador. Tras introducir los chips M5 en la gama MacBook Pro en 2025, Apple ya tendría en el horizonte el lanzamiento de la serie M6 como corazón de los modelos de 2026.

Según fuentes de la industria, este nuevo procesador sería el primer Apple Silicon fabricado en 2 nanómetros por TSMC, el mismo proceso de fabricación que se espera para los futuros A20 destinados al iPhone de gama alta. Este salto tecnológico promete un aumento considerable de eficiencia energética y de rendimiento respecto a los 3 nanómetros actuales.

Para los usuarios de MacBook Pro en España y el resto de Europa, esto podría traducirse en más horas de autonomía bajo cargas de trabajo exigentes, como vídeo 4K, desarrollo de software o edición de fotografía profesional, manteniendo o mejorando las prestaciones respecto a la generación M5. A nivel gráfico y de inteligencia artificial, es razonable esperar mejoras sustanciales en tareas de cómputo acelerado y aprendizaje automático, campos donde Apple lleva tiempo reforzando su ecosistema.

Esta integración del M6 en la gama Pro iría de la mano de la reestructuración del catálogo, con distintos niveles de potencia adaptados a las diagonales y configuraciones disponibles. Todo ello buscando mantener la brecha tradicional entre modelos Air o de entrada y los portátiles profesionales.

Conectividad de datos móviles, un paso clave para trabajar fuera de casa

Otra de las especulaciones más repetidas es la llegada, por primera vez, de conectividad móvil integrada en los MacBook Pro. Hasta ahora, los portátiles de Apple dependían exclusivamente del Wi‑Fi o de compartir conexión desde el teléfono. Con la hoja de ruta de 2026, la compañía podría romper con esa limitación.

En los últimos años, Apple ha ido dando pasos para reducir su dependencia de terceros en comunicaciones inalámbricas. Ha desarrollado e integrado sus propios chips de conectividad en ciertos iPhone, y trabaja desde hace tiempo en módems diseñados internamente. Aprovechar ese esfuerzo para incorporar un módulo de datos móviles en el MacBook Pro encajaría con su estrategia de control total sobre el hardware.

Para muchos profesionales en Europa -desde periodistas hasta técnicos de campo o consultores- disponer de un portátil con ranura para tarjeta eSIM o similar permitiría trabajar con conexión estable sin recurrir siempre al móvil. El portátil pasaría a ser un dispositivo mucho más independiente, algo especialmente útil en trayectos en tren, viajes internacionales o entornos donde el Wi‑Fi no es fiable.

De momento, las filtraciones hablan de esta opción en tono de posibilidad avanzada, pero no de característica garantizada. Será clave comprobar si Apple decide estrenar esa conectividad primero en modelos Pro, donde el sobrecoste se diluye más fácilmente, o si reserva la idea para una fase posterior de su plan.

Todo lo filtrado dibuja un escenario en el que el MacBook Pro que veremos a partir de 2026 poco tendrá que ver con el actual: nueva tecnología de pantalla, líneas más delgadas, un chip M6 de 2 nanómetros y la posible incorporación de capacidades táctiles y datos móviles apuntan a un giro importante en la forma de entender el portátil profesional de Apple, con especial impacto en usuarios europeos que dependen del ordenador como herramienta principal de trabajo.