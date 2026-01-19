Apple tiene ya enfilada la próxima gran puesta al día de su sistema operativo: iOS 26.3 apunta a convertirse en una actualización clave para la mensajería y la forma en la que los iPhone se relacionan con otros dispositivos. Aunque a primera vista no cambiará la interfaz de arriba abajo, lo que esconde bajo el capó puede tener más impacto del que parece.

Cuándo llegaría iOS 26.3 y por qué esta versión pesa tanto

La trayectoria de Apple con las versiones “.3” es bastante regular: desde iOS 15.3 hasta iOS 18.3, todas se han publicado en la segunda mitad de enero. Los indicios que dejan las fuentes internas de iOS 26.3 siguen ese mismo patrón, con pruebas abiertas en diciembre, una segunda beta en enero y un lanzamiento que, salvo sorpresa, se movería en la última semana del mes.

La beta 2 de iOS 26.3 no es precisamente ligera: el tamaño de descarga se sitúa entre unos 4,7 GB y más de 10-11 GB según el iPhone, algo que deja claro que no estamos ante un simple parche menor. En el paquete se incluye una actualización del módem, cambios en la gestión de fondos de pantalla, ajustes en la app del tiempo y, lo más importante, un nuevo sistema de “parches silenciosos” de seguridad pensados para minimizar riesgos sin obligar a reinstalar todo el sistema.

En la práctica, muchos usuarios tardarán en aceptar la notificación de actualización, pero conviene no dejarla aparcada demasiado tiempo: el foco de esta versión está claramente en estabilidad, protección frente a vulnerabilidades y mejora de la experiencia diaria más que en grandes novedades visuales. Por eso la adopción puede ser lenta en algunos mercados.

Este esfuerzo se entiende mejor si se tiene en cuenta el contexto: el iPhone es cada vez más atractivo para atacantes y, al mismo tiempo, la presión de Bruselas obliga a Apple a moverse rápido cuando aparece cualquier brecha que pueda afectar a datos personales dentro del territorio europeo.

Mensajes cambia de liga: RCS con cifrado de extremo a extremo

El titular más jugoso de iOS 26.3 tiene que ver con la app Mensajes. El análisis del código de la beta ha sacado a la luz cadenas internas como “SupportsE2EE” asociadas a la implementación de RCS (Rich Communication Services), el estándar llamado a sustituir al SMS en las conversaciones entre iPhone y Android.

Apple ya había prometido dar soporte a RCS en 2026, pero sin concretar cómo iba a gestionar la seguridad. Lo que muestran ahora las betas es que la compañía trabaja en compatibilidad con RCS cifrado de extremo a extremo (E2EE), acercando los chats mixtos a la experiencia habitual de iMessage: fotos en buena calidad, indicadores de escritura, confirmaciones de lectura y funciones modernas sin renunciar a la privacidad.

El despliegue, eso sí, está siendo muy controlado. El nuevo ajuste “SupportsE2EE” aparece de momento en los paquetes de operador de cuatro grandes compañías francesas, lo que sugiere que Francia se está utilizando como banco de pruebas dentro de Europa. Serán los operadores quienes, en última instancia, tengan que activar el cifrado en sus redes para que el usuario lo disfrute.

Si finalmente esta función entra en la versión pública de iOS 26.3, se romperá uno de los tabúes históricos de Apple respecto a Android: las “burbujas verdes” dejarán de ser sinónimo de experiencia capada, al menos en lo que respecta a seguridad y funciones básicas. Eso puede reducir la fricción en grupos donde conviven iPhone y móviles de otras marcas, y quitar argumentos a quienes veían en la mensajería una barrera para cambiar de plataforma.

Traspaso iPhone → Android: menos lío, más transparencia

Otro de los movimientos significativos de iOS 26.3 tiene que ver con el momento en el que alguien decide pasar de un iPhone a un terminal Android. Hasta ahora, el proceso combinaba cables, aplicaciones de terceros y varios pasos poco intuitivos; Apple y Google ofrecían guías, pero no siempre resultaba sencillo.

Con la nueva versión, el sistema incluye un flujo mucho más directo desde Ajustes. Basta con ir a Configuración > General > Transferir o restablecer iPhone y usar la opción “Transferir a Android” para iniciar un asistente que guía al usuario paso a paso. Colocando ambos dispositivos cerca, se pueden migrar fotos, mensajes, contactos, calendarios, parte de las apps y otros contenidos sin tener que instalar herramientas adicionales.

Apple, eso sí, mantiene blindados los datos más sensibles. Información de la app Salud, notas bloqueadas y determinados elementos ligados al Apple ID no se exportan, reforzando la idea de que ciertos contenidos solo viajan dentro del propio ecosistema. Para muchos usuarios españoles y europeos, acostumbrados a utilizar WhatsApp como “copia de seguridad improvisada” de su agenda, disponer de un mecanismo oficial resulta bastante más cómodo.

La mejora no llega por casualidad: el regulador europeo lleva tiempo señalando la necesidad de facilitar la portabilidad entre plataformas. Un bloqueo de salida demasiado agresivo puede interpretarse como una práctica anticompetitiva, de modo que Apple se ha visto empujada a suavizar el camino de ida y vuelta entre iOS y Android.

Europa aprieta: notificaciones y funciones que dependen de dónde uses el iPhone

iOS 26.3 también sirve como termómetro de hasta qué punto la regulación europea está moldeando el sistema operativo. En la beta se ha detectado la eliminación de la opción de reenvío de notificaciones fuera de la Unión Europea, una función que en sus primeras pruebas permitía enviar avisos del iPhone a otros dispositivos, incluidos relojes con sistemas distintos a watchOS.

En paralelo, Apple experimenta en el mercado europeo con la posibilidad de redirigir notificaciones a smartwatches de terceros. La idea es abrir un poco más la puerta a wearables no fabricados en Cupertino, en línea con la Ley de Mercados Digitales (DMA), que busca limitar las prácticas de cierre de los grandes actores tecnológicos.

El uso de esta función, cuando está disponible, pasa por los menús de notificaciones del sistema. El usuario puede seleccionar un único accesorio al que reenviar los avisos, y el propio iOS se encarga de desactivar las notificaciones en el Apple Watch mientras el desvío está activo para evitar duplicidades. Es un pequeño cambio, pero simbólico: el iPhone empieza a convivir oficialmente con relojes de otras marcas.

El reverso de este enfoque es que algunas funciones dejan de ser universales. Para quien viaja con frecuencia fuera de la UE, la experiencia puede variar según el país en el que se encuentre: opciones visibles en España o Francia pueden desaparecer temporalmente en otras regiones, lo que obliga a revisar la configuración de privacidad y notificaciones con algo más de atención.

Ajustes visuales, parches silenciosos y mejoras internas

Aunque iOS 26.3 no rediseña el sistema, sí introduce una serie de retoques que lo hacen algo más cómodo de usar. Uno de ellos es la reorganización de las categorías de fondos de pantalla, separando con mayor claridad las opciones de meteorología y astronomía, lo que facilita encontrar y personalizar cada tipo de fondo.

La app del tiempo también evoluciona con una vista meteorológica a pantalla completa más cuidada, que ahora ofrece una sección específica con tres configuraciones predeterminadas. Se trata de ajustes discretos pero agradecidos para quienes consultan a menudo la previsión desde el iPhone.

El cambio de calado en este bloque está en seguridad. Apple ha empezado a probar un sistema de “Mejoras de seguridad en segundo plano”, una especie de parches silenciosos que permitirán desplegar correcciones críticas sin que el usuario tenga que descargar una actualización completa de iOS. La meta es reducir al mínimo el tiempo de exposición cuando se descubra una vulnerabilidad seria.

En esta beta la infraestructura ya está presente, aunque todavía no se están distribuyendo fixes reales a través de ella. Aun así, apunta hacia una gestión de la seguridad más ágil y menos invasiva, algo especialmente relevante en Europa, donde las autoridades exigen respuestas rápidas ante incidentes que afecten a datos personales.

Además, se han corregido fallos en la cámara y pequeños bugs visuales: problemas con tonos azulados en fotos, bloqueos del flash, saturación irregular en algunos fondos de pantalla y tirones puntuales en las animaciones. También se aprecian mejoras en AirDrop, sobre todo al compartir archivos con dispositivos Android como los Pixel.

Compatibilidad, rendimiento y preparación para la nueva Siri

En lo referente a hardware, iOS 26 ya supuso un corte claro y iOS 26.3 mantiene ese límite en el chip A13 Bionic. Esto deja fuera a modelos veteranos como los iPhone XS, XS Max y XR, pero permite actualizar a toda la gama iPhone 11 y posteriores, incluidos los SE de segunda y tercera generación.

No todos los terminales, sin embargo, disfrutarán del mismo abanico de funciones en el futuro inmediato. Muchos de los avances ligados a Apple Intelligence y a la integración del modelo Gemini de Google en Siri, prevista para iOS 26.4, se reservarán para modelos con chip A17 Pro o superior. Es decir, buena parte del parque de iPhone en España y Europa podrá instalar la actualización, pero no tendrá acceso completo a la futura “Siri vitaminada”.

En cuanto al día a día, los primeros usuarios de la beta destacan una interfaz algo más fluida y una respuesta más rápida al abrir aplicaciones o moverse por el sistema. Tras la instalación es normal que el iPhone se caliente ligeramente mientras termina de indexar contenido y completar procesos internos, pero una vez estabilizado no se aprecian cambios drásticos en la temperatura.

Respecto a la autonomía, por ahora no hay señales de un impacto notable frente a iOS 26.2, ni en positivo ni en negativo. Hará falta más tiempo de uso para tener conclusiones sólidas, pero todo indica que se mantiene la misma línea de consumo.

Checklist antes de actualizar: cómo evitar sustos

La descarga de iOS 26.3 se realiza, como siempre, vía OTA, pero conviene tomarse unos minutos para preparar el iPhone. El archivo puede superar los 5 GB y exigir alrededor de 10-12 GB libres, así que es buena idea aprovechar para borrar apps que no se usan, limpiar vídeos pesados de la galería y vaciar la papelera de iCloud.

El siguiente paso lógico es activar una copia de seguridad completa en iCloud o en un Mac mediante Finder. Si se va a estrenar iPhone o incluso a dar el salto a Android utilizando las nuevas herramientas de migración, este es un buen momento para revisar qué cuentas están activas, configurar la verificación en dos pasos y limitar el acceso a la localización de las apps que no lo necesitan.

También es recomendable comenzar la instalación con más del 50 % de batería o dejar el teléfono conectado a la corriente, especialmente si se utiliza una beta y el proceso puede alargarse. Cortar una actualización a medias sigue siendo una de las mejores formas de complicarse la tarde.

Por último, conviene echar un vistazo a la configuración de Mensajes y de notificaciones. Con la llegada del RCS cifrado, los cambios en el reenvío a otros dispositivos y la diferenciación por regiones, dejar todo en manos de los valores por defecto puede no ser la mejor idea. Un repaso rápido a qué se reenvía, a dónde y con qué nivel de exposición evitará sorpresas una vez que iOS 26.3 esté instalado.

Con todo lo que se va conociendo de la beta, iOS 26.3 se perfila como una actualización de esas que no llaman la atención por los iconos nuevos, pero que redefinen silenciosamente la base sobre la que usamos el iPhone: Mensajes se prepara para hablar de tú a tú con Android gracias al RCS cifrado, el traspaso de datos entre plataformas se simplifica, la seguridad gana parches discretos en segundo plano y el sistema se ajusta a un entorno europeo mucho más exigente, mientras en paralelo se va montando la infraestructura para una Siri más capaz apoyada en la inteligencia artificial.