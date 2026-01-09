Los planes de Apple para la cámara del iPhone apuntan a un salto importante en los próximos años, pero no tan inmediato como algunos rumores han dado a entender. En las últimas semanas se ha hablado mucho de un sensor de 200 megapíxeles firmado por Samsung, hasta el punto de que muchos usuarios daban por hecho que podría estrenarse en los próximos modelos.

La realidad que dibujan los informes de analistas y filtradores es bastante más matizada: la cámara de 200 megapíxeles está sobre la mesa, forma parte de la hoja de ruta de Apple y se está estudiando con detalle, pero todavía no hay prototipos de iPhone en pruebas que la integren. Es decir, el proyecto existe, pero el iPhone aún no está preparado para dar ese salto.

Un iPhone con cámara de 200 megapíxeles en el horizonte

Buena parte de la información sobre este posible cambio de rumbo llega de Morgan Stanley, cuyo equipo de análisis ha compartido con inversores una nota en la que detalla los movimientos de Apple y de su cadena de suministro. Según estos investigadores, preparando un iPhone con sensor de 200 megapíxeles sería una de las hipótesis que barajan.

La apuesta tendría varias implicaciones relevantes. Por un lado, supondría que Apple se aleja parcialmente de Sony, su socio tradicional en fotografía móvil, y abre la puerta a un reparto diferente del negocio de sensores. Por otro, encajaría con la estrategia de reforzar la producción tecnológica en Estados Unidos, ya que los chips de imagen de Samsung se fabricarían previsiblemente en su planta de Texas.

Los analistas sitúan este salto en la generación de iPhone prevista para 2028, no en los lanzamientos de 2026 o 2027. En algunos informes se menciona incluso como candidato el modelo que llegaría bajo el nombre de iPhone 20 o iPhone 21, pero más allá de las etiquetas comerciales, el consenso es claro en algo: la cámara de 200 MP se dibuja como un proyecto a medio plazo.

Este calendario encaja con los plazos habituales de Apple. La compañía suele trabajar durante años en nuevos componentes, primero en una fase de evaluación de materiales y pruebas de laboratorio y, solo cuando los resultados convencen, pasa a integrarlos en prototipos de ingeniería. Según las filtraciones, ese paso aún no se ha dado con los sensores de 200 MP, así que es poco realista esperar su llegada en el corto plazo.

Samsung gana peso y Sony pierde exclusividad en las cámaras del iPhone

Hasta ahora, la gama alta del iPhone se ha apoyado en gran medida en sensores de Sony. Modelos como el iPhone 17 Pro Max montan un principal de 48 megapíxeles (IMX903) acompañado de un gran angular y un teleobjetivo también de 48 MP, todos ellos procedentes del fabricante japonés.

Esta relación de largo recorrido no desaparecerá de un día para otro, pero los informes de Morgan Stanley apuntan a que Apple quiere reducir su dependencia de un único proveedor. La idea es repartir riesgos, negociar mejores condiciones y abrir la puerta a tecnologías que otros actores, como Samsung, han desarrollado antes.

En el terreno concreto de los sensores de 200 megapíxeles, Samsung lleva ventaja con componentes similares al ISOCELL HP2 que ya se han visto en algunos modelos de la gama Galaxy Ultra. Sony, por su parte, estaría trabajando para alcanzar ese nivel, pero por ahora la opción más madura para una resolución tan alta vendría de Corea del Sur.

Este posible cambio de proveedor no afectaría solo a la lente principal. Los analistas señalan que Apple también está revisando el suministro de otros elementos clave, como los sensores LiDAR o los módulos para Face ID. La intención es reorganizar el mapa de socios tecnológicos, manteniendo a Sony donde más competitivo sea y abriendo espacio a Samsung y otros fabricantes en segmentos donde puedan aportar una ventaja clara.

En este contexto encaja la opción de que la producción del sensor de 200 MP se haga en Estados Unidos. Fabricar en Texas permite a Apple cumplir con las exigencias políticas y arancelarias que llevan años empujando a las grandes tecnológicas a reducir su exposición a China, a la vez que refuerza el discurso de inversión industrial local tanto para demócratas como para republicanos.

Por qué Apple no tiene prisa con los 200 megapíxeles

Si miramos al mercado Android, llevamos tiempo viendo móviles con sensores de 200 megapíxeles en la gama alta. Sin embargo, Apple ha seguido otro camino: durante años se mantuvo en los 12 MP, solo dio el salto a 48 MP con los modelos Pro hace relativamente poco y no parece dispuesta a entrar en la guerra de la cifra por la cifra.

Fuentes cercanas a la cadena de suministro asiática, como el filtrador Digital Chat Station, señalan que no existe actualmente ningún prototipo de iPhone en pruebas con una cámara de 200 MP. Eso no quiere decir que Apple no esté estudiando sensores de este tipo, sino que la integración en un producto final todavía está lejos de completarse.

La prioridad, por ahora, pasa por exprimir al máximo los sensores de 48 megapíxeles que ya utiliza. Apple lleva tiempo centrando sus esfuerzos en el procesado de imagen, el Photonic Engine y la fotografía computacional, donde cree que puede marcar más la diferencia que simplemente inflando la resolución del archivo.

Además, dar el salto a 200 MP no es solo una cuestión de marketing. Un sensor de este tipo genera archivos mucho más pesados, exige un procesado más complejo y consume más recursos de CPU, GPU y memoria. También impacta en la autonomía, ya que mover tanta información de imagen tiene un coste claro en batería, y condiciona el almacenamiento interno del dispositivo.

Por eso, los ingenieros de Cupertino necesitan tiempo para adaptar tanto el hardware como el software. El Photonic Engine tendrá que evolucionar para manejar el volumen de datos extra sin penalizar el rendimiento ni obligar al usuario a elegir entre calidad máxima y espacio disponible a cada foto. Hasta que esa pieza no esté bien encajada, la cámara de 200 megapíxeles seguirá siendo un plan a medio plazo y no una realidad inmediata.

Qué veremos antes: mejoras en 48 MP y nuevas tecnologías de sensor

Que los 200 MP tarden en llegar no implica que los próximos iPhone vayan a estancarse. De hecho, las filtraciones sobre la gama que veremos en Europa en 2026 y 2027 apuntan a una evolución más discreta en números, pero relevante en calidad real de las fotos y vídeos.

Los prototipos de la futura serie Pro se centran en sensores de 48 megapíxeles con apertura variable. Este sistema permite modificar físicamente la cantidad de luz que entra en la cámara, de forma similar a como lo hacen las cámaras tradicionales, lo que ayuda a equilibrar mejor las escenas de muy alta o muy baja iluminación sin depender tanto de algoritmos agresivos.

Junto a ello, se espera que el resto de la configuración fotográfica siga refinándose: teleobjetivos de 48 MP con tecnología de periscopio para mejorar el zoom óptico, gran angulares más luminosos y un trabajo constante en modos como el retrato o el modo noche. El objetivo de Apple es seguir mejorando el resultado final sin disparar el tamaño de los archivos.

En paralelo al debate de los megapíxeles, Apple también está explorando tecnologías menos visibles para el usuario, pero con mucho potencial. Una de las más comentadas en los últimos meses son los sensores multiespectrales, que capturan información en diferentes bandas del espectro electromagnético, más allá del clásico esquema RGB (rojo, verde, azul).

Estas tecnologías se encuentran todavía en fase de estudio y negociaciones con proveedores. No constan pruebas en prototipos funcionales, pero sí contactos preliminares para analizar costes, rendimiento y posibles aplicaciones. Al igual que ocurre con los 200 MP, su adopción no parece cercana, pero forman parte del mismo plan general: reforzar la cámara del iPhone como argumento clave en la gama alta.

Qué puede aportar realmente una cámara de 200 megapíxeles al iPhone

Más allá del impacto del número, un sensor de 200 megapíxeles abre la puerta a varias mejoras concretas si se acompaña de buen procesado. Una de las más evidentes es la posibilidad de hacer recortes más agresivos manteniendo un nivel de detalle alto, algo especialmente útil en zoom digital y en fotografía de viaje o paisaje, muy habitual entre los usuarios europeos.

También hay ventajas claras a la hora de combinar resolución y pixel binning. Muchos sensores de alta resolución agrupan varios píxeles físicos para generar un píxel virtual más grande, lo que permite mejorar el rendimiento en baja luz sin renunciar a la opción de disparar con todo el sensor cuando la escena lo permita. El resultado, bien gestionado, son imágenes con más información tanto en sombras como en luces altas.

Además, una cámara de 200 MP genera una cantidad de datos que puede aprovecharse para algo más que la foto final. Apple podría utilizar esa información extra para inteligencia visual que reconozca mejor escenas, materiales o rostros, con aplicaciones tanto en fotografía como en vídeo y realidad aumentada.

En Europa, donde el consumo de contenido visual en redes sociales y plataformas de vídeo está muy extendido, un salto de este tipo también tendría implicaciones en producción semiprofesional. Buena parte de los creadores de contenido utilizan ya el iPhone como herramienta principal, y un sensor de ultra alta resolución podría acercar aún más el móvil a ciertos usos que hoy siguen reservados a cámaras dedicadas.

Eso sí, todo ello exige resolver varios retos: gestionar el almacenamiento en modelos base, cuidar el impacto en la batería y garantizar que el usuario no tenga que navegar por menús complejos para decidir cuánta resolución quiere usar en cada momento. Ahí es donde entra en juego la filosofía de Apple de ocultar la complejidad técnica y presentar solo opciones sencillas, algo que también condicionará cómo se implemente la futura cámara de 200 MP.

Con todo este panorama, las filtraciones coinciden en algo: una pieza más dentro de una estrategia amplia que combina sensores de mayor resolución, nuevas tecnologías como la captura multiespectral y una fuerte dependencia del procesado computacional. Si los plazos que manejan analistas y filtradores se cumplen, los usuarios europeos todavía tendrán que esperar unos cuantos lanzamientos antes de verla en un modelo final, pero el camino hacia esa generación de iPhone ya está trazado en los laboratorios y en las fábricas que la harán posible.