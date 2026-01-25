Apple estaría ultimando los detalles de un nuevo MacBook de 12,9 pulgadas más asequible, diseñado para colocarse por debajo del actual MacBook Air y atacar de lleno el segmento de portátiles de entrada. La compañía quiere ganar presencia en un terreno donde hasta ahora han dominado los Chromebooks y los portátiles Windows baratos, muy extendidos en colegios, institutos y universidades, especialmente en Europa.

Este modelo se plantea como un punto de acceso más económico al ecosistema macOS para estudiantes, familias y usuarios que realizan tareas básicas y que hoy descartan un Mac por precio. Para lograrlo, Apple estaría dispuesta a ajustar márgenes y a hacer concesiones técnicas, con el objetivo de aumentar su base de usuarios y reforzar el peso de sus servicios y dispositivos en mercados clave como España y el resto de Europa.

Según distintas filtraciones de la cadena de suministro, Apple lleva meses trabajando en una nueva línea de portátiles con pantalla de 12,9 pulgadas orientada específicamente a la gama de entrada. El plan pasa por plantar cara a los portátiles asequibles con Windows y a los Chromebooks, que han ganado una presencia masiva en centros educativos europeos gracias a su bajo coste y gestión centralizada sencilla.

Un MacBook de 12,9 pulgadas para competir en la gama de entrada

La elección de una pantalla de 12,9 pulgadas sitúa el equipo a medio camino entre el iPad Pro grande y el MacBook Air de 13 pulgadas, buscando un equilibrio entre comodidad para trabajar y portabilidad. Este formato permitiría mantener un chasis bastante compacto y ligero, pero con suficiente espacio en pantalla para ofimática, clases online y navegación prolongada sin resultar incómodo.

El desarrollo de este portátil se enmarca en un contexto en el que el mercado mundial de ordenadores portátiles encadena varios trimestres de desaceleración tras el pico de demanda provocado por la pandemia. Informes de consultoras especializadas como TrendForce apuntan a un descenso de los envíos de portátiles y a una presión creciente por el encarecimiento de componentes clave, como la memoria DRAM y el almacenamiento NAND.

En este escenario, Apple parece dispuesta a renunciar a parte de sus márgenes tradicionales para ganar volumen y reforzar su ecosistema. Un MacBook más barato facilitaría captar a quienes hoy optan por un Chromebook o un portátil económico con Windows, sobre todo en el ámbito educativo y en hogares que buscan un primer ordenador fiable sin hacer una gran inversión.

Diseño, materiales y concesiones de hardware previstas

Todo apunta a que este nuevo modelo mantendrá la estética metálica minimalista característica de Apple, con una apariencia cercana a la gama actual, pero ajustando algunos detalles para contener costes. Las filtraciones hablan de una estructura unibody de metal algo más sencilla que la de los MacBook Air y Pro, con menos refinamientos en el mecanizado, aunque sin renunciar a una sensación de solidez en la mano.

Los recortes se notarían sobre todo en el interior: el equipo se situaría claramente un escalón por debajo del Air, por lo que se esperan concesiones en procesador, conectividad y componentes secundarios como la cámara frontal, el sistema de altavoces o el número de micrófonos integrados. La prioridad sería mantener una experiencia fluida con macOS para tareas diarias, alejándose de las exigencias de creadores y profesionales.

Otro de los puntos donde Apple podría contener el precio es la pantalla. Los rumores apuntan a que el panel de 12,9 pulgadas sería un LCD estándar sin tecnologías como mini‑LED u OLED, presentes en los modelos de gama más alta. Aun así, se espera una buena nitidez y una reproducción del color acorde con lo que la marca suele ofrecer, aunque sin los niveles de brillo y contraste que se ven en los MacBook Pro.

En lo estético, se manejan dos posibles enfoques: por un lado, un catálogo reducido de colores clásicos como gris espacial y plateado, en línea con otros productos de entrada de la compañía; por otro, una apuesta por variantes más llamativas al estilo de los iMac y algunos iPad, con tonos pensados para atraer a estudiantes y público joven. La decisión final definirá también el posicionamiento visual del producto dentro de la gama.

Procesadores de la serie A y configuración base prevista

El cambio más llamativo frente a los portátiles actuales de la marca sería la posible adopción de chips de la serie A en lugar de procesadores de la familia M. Diversas fuentes apuntan a variantes de futuros procesadores como el A18 o similares, derivados de la arquitectura de los iPhone y iPad, pero adaptados al formato portátil.

Este movimiento permitiría aprovechar un chip ya diseñado y producido a gran escala, lo que reduce de forma notable los costes de investigación, desarrollo y fabricación. Además, la eficiencia energética de la serie A está más que probada en dispositivos móviles, por lo que la autonomía podría seguir siendo un punto fuerte incluso en un modelo más sencillo. Algunas filtraciones incluso hablan del posible uso de chips derivados de iPhone en este MacBook.

En cuanto al uso previsto, el equipo se orientaría claramente a tareas cotidianas y educativas: navegación por Internet, edición de documentos, trabajo en plataformas de aprendizaje online, videollamadas, gestión de correo y consumo de contenidos multimedia. No está planteado como una máquina para edición de vídeo compleja, modelado 3D o desarrollo profesional intensivo, sino como una herramienta para el día a día de estudiantes y usuarios domésticos.

La configuración de entrada que más se repite en los informes del sector es de 8 GB de memoria unificada y 256 GB de SSD, una base que hoy se considera razonable para el público objetivo al que se dirige. Es probable que Apple ofrezca opciones con más almacenamiento, pero lo habitual en este tipo de productos es mantener pocas combinaciones para simplificar la fabricación y la comunicación de precios.

Puertos, conectividad y otras limitaciones técnicas

La conectividad física es otro de los apartados donde se esperan diferencias claras con respecto a las gamas superiores. Los informes coinciden en que el nuevo MacBook de 12,9 pulgadas llegaría con dos puertos USB‑C sin soporte para Thunderbolt, dejando esta tecnología reservada a las familias Air y Pro, más orientadas a usos profesionales.

Este enfoque abarata el diseño de la placa y los componentes, asumiendo que el usuario tipo de este modelo no necesita tasas de transferencia extremas ni conectar varios monitores de alta resolución. Para estudiantes y hogares, dos USB‑C deberían bastar para cargar el equipo y conectar periféricos básicos mediante adaptadores o hubs sencillos, que además son cada vez más económicos.

También se espera que la cámara frontal y el sistema de sonido sean más discretos que en los modelos de gama alta. Se habla de una webcam adecuada para clases online y reuniones por videollamada, pero sin las funciones más avanzadas que se han incorporado a los últimos MacBook Pro. En cuanto al audio, el planteamiento iría orientado a ofrecer un sistema estéreo correcto, priorizando claridad y volumen suficiente antes que tecnologías de sonido envolvente más complejas.

En el terreno inalámbrico, lo razonable es que el equipo incluya Wi‑Fi de última generación y Bluetooth actualizado, dado que estos elementos son esenciales para la experiencia diaria y su coste relativo es menor frente a otros componentes del hardware. La compatibilidad con redes educativas y universitarias europeas será clave para su despliegue en centros de enseñanza.

Un movimiento claramente centrado en el sector educativo

Buena parte del sentido de este proyecto está en la educación. Apple busca recuperar parte del terreno perdido frente a los Chromebooks en escuelas, institutos y universidades, donde el precio por dispositivo y la facilidad de gestión han favorecido durante años a Google y a los portátiles Windows de bajo coste.

La compañía confía en varias ventajas competitivas. Por un lado, la integración del ecosistema Apple permite que iPhone, iPad y Mac compartan aplicaciones, archivos y servicios de forma fluida, algo que muchos alumnos europeos ya conocen por el uso de dispositivos iOS. Por otro, la empresa lleva tiempo invirtiendo en plataformas educativas, herramientas de creatividad y suites de productividad adaptadas al entorno académico.

Un MacBook de 12,9 pulgadas más asequible podría convertirse en el primer ordenador Mac para una nueva generación de estudiantes, funcionando como puerta de entrada a largo plazo. Desde la perspectiva de Apple, cada nuevo usuario de macOS es un potencial suscriptor de iCloud, Apple Music, Apple TV+ o servicios de pago en App Store, además de un cliente que, en el futuro, puede dar el salto a modelos Air o Pro.

En Europa, y en países como España donde se están impulsando programas de digitalización en la enseñanza pública y privada, un portátil con precio contenido le permitiría competir en licitaciones y acuerdos institucionales en los que hasta ahora quedaba fuera por coste. Si la compañía consigue ofrecer un coste total de propiedad razonable —incluyendo soporte, actualizaciones y durabilidad del dispositivo—, podría ganar presencia en aulas donde predominan alternativas más baratas.

Hueco dentro del catálogo y rango de precio esperado

Aunque Apple no ha comunicado cifras oficiales, la mayoría de analistas coincide en que el nuevo MacBook se colocará por debajo del MacBook Air como escalón más bajo de la gama de portátiles de la marca. De este modo, se estructuraría una línea más clara: este modelo para uso básico y educación, el Air como opción intermedia para quienes requieren más rendimiento y autonomía, y los Pro para perfiles profesionales y creativos.

En la práctica, este nuevo portátil vendría a sustituir el papel que ahora desempeñan los modelos antiguos de Air, que se siguen vendiendo con descuento tras la llegada de nuevas generaciones. La diferencia es que este MacBook estaría concebido desde el principio para ser un producto económico, con decisiones de diseño y hardware pensadas para mantener el precio bajo control.

El rango de precios probable se situaría en la franja en la que hoy compiten los portátiles Windows de gama media y los Chromebooks “premium”, pero sin alcanzar el coste de un MacBook Air actual. Con ello, Apple podría dirigirse a familias y estudiantes que hoy se decantan por un portátil de marca reconocida, pero que descartan un Mac por la diferencia de precio respecto a otros sistemas.

Esta diferenciación también ayudaría a preservar la posición del MacBook Air como equipo equilibrado entre portabilidad y potencia, reduciendo el riesgo de canibalización dentro de la propia gama. Las diferencias en procesador, tipo de pantalla, número de puertos y prestaciones adicionales servirían para justificar los distintos escalones de precio ante el usuario final.

Contexto del mercado de portátiles y ventaja competitiva de Apple

La llegada de un portátil de estas características se produce en un entorno en el que el mercado de PC y portátiles vive una competencia muy intensa, con fabricantes como Lenovo, HP, Dell o ASUS afinando configuraciones y precios para defender su cuota. Al mismo tiempo, se observa una transición hacia equipos más enfocados en la inteligencia artificial y hacia nichos como el gaming, mientras el segmento básico sufre una fuerte presión sobre los márgenes.

Los fabricantes tradicionales se enfrentan además a la volatilidad en el precio de componentes clave, lo que complica seguir abaratando modelos de entrada sin comprometer demasiado la calidad. En este contexto, Apple parte con cierta ventaja gracias a su integración vertical: diseña sus propios procesadores, negocia grandes volúmenes de componentes y controla una parte importante de la cadena de producción.

Mientras otros dependen de terceros para CPU, GPU y otros elementos críticos, la compañía puede ajustar conjuntamente hardware y software para sacar más partido a chips relativamente modestos. Esto abre la puerta a un MacBook más económico que, aun con especificaciones contenidas, ofrezca una experiencia de uso competitiva frente a muchos portátiles baratos con Windows o ChromeOS.

Si el proyecto sale adelante en los términos que se manejan en la industria, Apple podría ganar presencia en un segmento en el que hasta ahora apenas participaba, aprovechando a la vez las dificultades de sus rivales para seguir recortando precios en un contexto de costes crecientes y demanda irregular.

Calendario de producción y fecha de lanzamiento estimada

Las filtraciones procedentes de la cadena de suministro señalan un plan relativamente definido: la producción en masa del MacBook de 12,9 pulgadas más asequible arrancaría a lo largo de la primera mitad de 2026 o, como muy tarde, al inicio de la segunda. A partir de ahí, Apple dispondría de margen para organizar el anuncio oficial y la distribución del producto.

El momento más probable para su presentación sería la segunda mitad de 2026, coincidiendo con alguno de los eventos habituales de la compañía. Esto permitiría aprovechar tanto la campaña de «vuelta al cole» en el hemisferio norte como la temporada navideña, dos periodos especialmente fuertes para la venta de portátiles en Europa y mercados como España.

Siguiendo la estrategia que la empresa ha aplicado en otros lanzamientos, el nuevo modelo llegaría primero a los mercados clave para la marca —Estados Unidos y buena parte de Europa occidental—, para después extenderse gradualmente a otros países en función de la capacidad de producción y de los acuerdos con distribuidores y sistemas educativos.

Si se cumplen los plazos que baraja la industria, este MacBook de 12,9 pulgadas representará un movimiento importante en la forma en que Apple se posiciona en el mercado de portátiles: un equipo más sencillo, con concesiones técnicas calculadas, pero pensado para abrir la puerta del ecosistema macOS a muchos usuarios que hasta ahora quedaban fuera por presupuesto, con especial atención a colegios, universidades y hogares europeos que buscan un portátil fiable para el día a día sin necesidad de prestaciones profesionales.