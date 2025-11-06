Apple planea dar un giro estratégico a su línea de ordenadores con el lanzamiento de un MacBook asequible previsto para la primera mitad de 2026, según informa Bloomberg. Este nuevo modelo marcaría la entrada de la compañía en el mercado de los portátiles de bajo coste, un terreno hasta ahora dominado por Chromebooks y equipos con Windows.

Un MacBook por debajo de los 1.000 dólares

El nuevo dispositivo, cuyo desarrollo interno responde al nombre en clave J700 según Bloomberg, se posicionará por debajo de los 1.000 dólares, un precio significativamente menor que el del actual MacBook Air M4, que parte desde los 1099 euros. Realmente la tesis que van a defender es que estará por debajo de los mil dólares en EEUU, pero el cambio al euro no hará que les funcione tanto el slogan.

Para reducir costes, Apple apostará por componentes menos avanzados: un panel LCD de gama media, un chasis simplificado y, por primera vez, un chip procedente del iPhone, concretamente el A18 Pro, el mismo que debutó en el iPhone 16 Pro. A pesar de ello, las pruebas internas habrían demostrado un rendimiento superior al del M1, el procesador que impulsó los primeros Mac con arquitectura Apple Silicon.

La estrategia tiene un objetivo claro: recuperar terreno en el sector educativo y entre los usuarios que buscan un portátil funcional y asequible. Hasta ahora, Apple ofrecía como alternativa más económica el combo de iPad básico con teclado, con un precio cercano a los 600 euros, pero muchos usuarios siguen prefiriendo la experiencia tradicional de un portátil con macOS.

El nuevo MacBook buscará atraer tanto a estudiantes como a pequeñas empresas y usuarios domésticos que necesitan un equipo para navegar por Internet, crear documentos o editar contenido ligero.

Un diseño más colorido y pensado para jóvenes

Según el analista Ming-Chi Kuo, Apple podría lanzar este modelo en colores vivos inspirados en el iMac, como azul, rosa, amarillo o plata, rompiendo con la estética más sobria de sus gamas superiores. El dispositivo no sustituirá a ningún modelo existente, sino que convivirá con los próximos MacBook Air y MacBook Pro con chip M5, previstos también para 2026.

Tradicionalmente, Apple ha evitado competir en el segmento “low-cost”, priorizando márgenes altos y una imagen premium. Sin embargo, el auge de los Chromebooks en entornos educativos y la transición forzosa de usuarios de Windows 10 a Windows 11 han abierto una oportunidad que la compañía parece dispuesta a aprovechar.

Con este movimiento, Apple ampliaría su base de usuarios Mac y fortalecería su ecosistema, ofreciendo una vía de acceso más económica al universo Apple, especialmente en mercados donde el iPhone ya domina.