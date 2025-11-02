Hace tan solo unas horas que hablábamos sobre el interés de Apple en incluir nuevos colores más cálidos y sofisticados para su iPhone 18 Pro el año que viene. Siguen surgiendo rumores sobre el iPhone 18 Pro que apuntan a un diseño continuista, pero con algunos cambios sutiles que podrían marcar diferencia respecto a los modelos actuales.

El iPhone 18 Pro conservará características del 17 Pro

Según la información compartida por el filtrador Digital Chat Station en la red social Weibo, el nuevo iPhone 18 Pro conservará el mismo módulo de cámaras en disposición triangular que sus predecesores, además de repetir los tamaños de pantalla de 6,3 y 6,9 pulgadas en las versiones Pro y Pro Max.

Sin embargo, el detalle más llamativo estaría en la parte trasera. Apple estaría experimentando con un acabado ligeramente translúcido en la zona del MagSafe, una característica inédita que aportaría un toque más moderno y distintivo sin alterar la estética general del dispositivo.

En el interior, los cambios serían más notables. Todo indica que el iPhone 18 Pro integrará el nuevo chip A20 Pro, fabricado con el avanzado proceso de 2 nanómetros de TSMC, y que abandonará los módems de Qualcomm para incorporar el módem C2 desarrollado por Apple. Estas mejoras prometen mayor eficiencia energética y un rendimiento más optimizado para la conectividad 5G.

También se espera una mejor refrigeración interna gracias a una cámara de vapor de acero inoxidable, una evolución del sistema térmico presente en el iPhone 17 Pro, que utilizaba una versión soldada dentro del chasis de aluminio. Por otro lado, algunos rumores mencionan una reducción del tamaño del Dynamic Island, aunque Face ID seguiría funcionando a través de un recorte en pantalla, sin integración bajo el panel, al menos por ahora.

A falta de un año para su presentación, el iPhone 18 Pro parece avanzar hacia una refinación del diseño y la potencia, apostando por la continuidad estética y la innovación interna. Si se confirman estos detalles, Apple buscaría ofrecer una transición elegante, centrada más en la experiencia y el rendimiento que en los cambios drásticos de aspecto.