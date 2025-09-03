Apple ultima una actualización de software para el iPhone 12 en toda la Unión Europea con el fin de ajustar la emisión de radiofrecuencia y cumplir los límites de absorción específica (SAR). La compañía insiste en que el teléfono es seguro, pero implementará cambios tras el aval comunitario a los resultados franceses sobre radiación del iPhone 12.

La medida replica lo ocurrido en 2023 en Francia, cuando la autoridad nacional de frecuencias (ANFR) impuso un alto a las ventas por superar los topes en pruebas de contacto cercano con el cuerpo. Por indicación de la Comisión Europea, el nuevo despliegue será para los 27 países de la UE y se realizará en las próximas semanas.

Qué ha decidido Bruselas y por qué afecta a toda la UE

La Comisión Europea ha considerado justificadas las actuaciones de la ANFR y, para evitar vetos país por país, ha instado a aplicar un ajuste de software en todo el bloque. Esto obliga a Apple a extender el mismo enfoque que ya permitió reanudar las ventas en Francia en 2023, cuando un parche previo redujo la potencia de transmisión en determinadas condiciones de uso. La decisión pretende garantizar una armonización de la seguridad en el mercado único.

Según fuentes del sector, el calendario contempla un lanzamiento «en las próximas semanas», con disponibilidad para todas las unidades de iPhone 12 aún en circulación dentro de los Estados miembros. La medida busca cerrar el expediente abierto por los reguladores europeos y prevenir nuevas prohibiciones locales en el futuro.

Qué cambia con la actualización de software

El parche ajusta la gestión de los transmisores de radio del iPhone 12 cuando el dispositivo se utiliza pegado al cuerpo, reduciendo la potencia en esos escenarios para respetar los límites europeos de SAR. En la práctica, se trata de un ajuste de software que no implica modificaciones de hardware y que apunta a las condiciones concretas de prueba que evaluaron las autoridades francesas, con el foco en la exposición cercana al cuerpo.

Apple subraya que el terminal cumple con normativas internacionales y que los usuarios pueden seguir utilizándolo con confianza. No obstante, acepta aplicar el cambio en atención a la postura de la Comisión Europea. La empresa recalca que se trata de adaptar el comportamiento del equipo a un protocolo regulatorio específico, sin que ello suponga reconocer un riesgo para la salud.

La polémica sobre la metodología de prueba

Desde el inicio del caso, Apple ha cuestionado el enfoque de la ANFR, alegando que sus mediciones no tuvieron en cuenta la función de «detección fuera del cuerpo», que reduce automáticamente la emisión cuando el teléfono no está presionado contra el usuario. Pese a esa discrepancia técnica, la compañía ha decidido acatar la decisión comunitaria y extender el parche, una postura que evita litigios prolongados y posibles sanciones administrativas.

Conviene recordar que los umbrales de SAR en la UE son, en general, más estrictos que en otras regiones. Estas diferencias de protocolo explican que un dispositivo pueda requerir ajustes para una jurisdicción concreta y no para otra, incluso cuando el fabricante asegura que supera sin problemas los ensayos en mercados con normas distintas.

Antecedentes: del veto en Francia al ajuste en toda Europa

La controversia estalló en septiembre de 2023, cuando Francia paralizó temporalmente la venta del iPhone 12 por exceder los límites de absorción en ciertas pruebas de contacto. Apple respondió con una actualización (entonces validada por París) que permitió retomar las ventas al reducir la potencia en situaciones concretas. Aquella intervención demostró que un cambio de software puede corregir la no conformidad detectada sin afectar al hardware.

Con el reciente apoyo de la Comisión Europea a las conclusiones de la ANFR, el paso lógico para Apple es replicar ese enfoque de forma comunitaria. Este movimiento, además de cerrar el frente regulatorio, previene soluciones fragmentadas y aporta certidumbre a los usuarios y al ecosistema de dispositivos de segunda mano que siguen circulando por el mercado europeo.

Impacto para usuarios y para la industria

Para los usuarios, el proceso se materializará en una actualización de software que llegará por OTA (inalámbrica). No se esperan cambios de uso relevantes, más allá del ajuste automático de potencia en escenarios de contacto cercano. En todo caso, el objetivo es claro: garantizar el cumplimiento de los límites de exposición sin comprometer la seguridad percibida por los consumidores.

En el plano industrial, el caso del iPhone 12 pone de relieve la influencia de los reguladores europeos en el diseño y la evolución de los productos. La necesidad de adaptar el software a protocolos específicos puede acelerar la convergencia de estándares y empujar a otros fabricantes a anticipar requisitos. A su vez, muestra cómo los dispositivos ya descatalogados pero aún en uso pueden requerir soporte prolongado para atender nuevas exigencias normativas.

La situación también reaviva el debate sobre la coordinación internacional de las pruebas SAR y la transparencia de los métodos de medición. Una mayor alineación técnica podría reducir controversias, acortar tiempos de respuesta y evitar medidas drásticas como la suspensión de ventas, manteniendo la protección del usuario como prioridad regulatoria.

El escenario que se abre es el de una corrección de software acotada y supervisada por la UE, que replica el precedente de Francia y pretende disipar dudas sobre el cumplimiento del iPhone 12. Apple mantiene su mensaje de seguridad, los reguladores refuerzan la vigilancia sobre la exposición a radiofrecuencia y los usuarios recibirán en breve un parche de conformidad que normaliza la situación en todo el territorio comunitario.