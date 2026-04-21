Apple se prepara para un tramo final de año especialmente cargado, con una hoja de ruta que apunta a más de 15 dispositivos nuevos en el mercado. La compañía parece decidida a reforzar su gama alta, ajustar su calendario de lanzamientos y adelantar parte de su estrategia a varios años vista, algo que se dejará notar tanto en España como en el resto de Europa.

Entre las novedades más esperadas destacan la familia iPhone 18 y el primer iPhone plegable, acompañados por una oleada de ordenadores Mac con chips M5 y M6, nuevos modelos de iPad, una actualización de accesorios clave como AirPods Pro y Apple Watch y el avance de nuevos productos para el hogar. Todo ello mientras la empresa sigue trabajando en unas futuras gafas inteligentes que marcarían su próximo gran salto de categoría.

Una gama iPhone 18 volcada en la alta gama y con modelo plegable

La próxima generación de teléfonos de la marca apunta a una estrategia algo distinta a la habitual: este otoño, la familia iPhone 18 se concentraría en los modelos más avanzados, retrasando el modelo estándar a más adelante. Las filtraciones más consistentes hablan de tres grandes protagonistas para la campaña de final de año.

Por un lado, llegarían el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, llamados a ocupar el centro del catálogo tradicional. Se espera que integren pantallas OLED de aproximadamente 6,3 y 6,9 pulgadas, con tasas de refresco de 120 Hz y un diseño continuista respecto a los actuales modelos Pro, aunque con algunos retoques en materiales y acabados.

En cuanto a estética, los cambios serían más de detalle que de revolución: una parte trasera visualmente más uniforme, un módulo de cámara algo mejor integrado y una nueva paleta de colores en la que se barajan opciones como un rojo intenso, un tono marrón café, un púrpura llamativo y una variante plateada de corte más sobrio, pensada para quienes prefieren un aspecto discreto.

El tercer gran protagonista sería un modelo de corte Ultra que actuaría como primer iPhone plegable de Apple. Este dispositivo se situaría por encima de los Pro en precio y ambición tecnológica, con la intención de competir directamente con los plegables más avanzados del mercado Android. Aunque los detalles técnicos filtrados aún son escasos, todo apunta a un enfoque claramente ultrapremium.

La gran ausente de esta hornada otoñal sería la versión base, el iPhone 18 “a secas”, que tradicionalmente acompañaba a los Pro en septiembre. Distintas fuentes coinciden en que su lanzamiento se movería a la primavera de 2027, rompiendo así la costumbre de presentar cuatro modelos de iPhone en el mismo evento.

Esta posible decisión permitiría a la compañía centrar sus esfuerzos de producción y marketing en dispositivos de margen más alto y perfil más aspiracional durante la campaña navideña. Para los usuarios europeos, lo habitual es que la nueva gama llegue a España y al resto de la Unión Europea pocos días después de la presentación mundial, manteniendo el esquema de lanzamientos casi simultáneos en los principales mercados.

La incógnita del iPhone Air 2 y el calendario hasta 2027

Si hay un punto en el que las filtraciones no terminan de ponerse de acuerdo es en el posible iPhone Air 2, un modelo que podría completar la alineación o quedarse fuera de los planes de este año. Aquí la información es más confusa y deja la puerta abierta a varios escenarios.

Una de las teorías con más peso apunta a que el iPhone Air 2 se desplazaría también a la primavera de 2027, compartiendo ventana de lanzamiento con el iPhone 18 estándar. En ese caso, el catálogo de este otoño quedaría reducido a tres grandes modelos: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y el nuevo iPhone plegable o Ultra.

Otras fuentes, en cambio, sostienen que Apple aún se estaría planteando incorporar el iPhone Air 2 al lanzamiento de final de año. De ser así, mantendría el esquema habitual de cuatro modelos principales de iPhone, algo que muchos usuarios dan por hecho cuando organizan renovaciones o cambios de terminal.

En este segundo escenario, el iPhone Air 2 tendría un planteamiento más moderado: pocos cambios en el exterior, quizá algún ajuste en grosor o peso, y mejoras internas más discretas en autonomía, cámara y rendimiento. Esta evolución más contenida explicaría por qué apenas han trascendido renders o imágenes de prototipos a diferencia de otros modelos.

Para los consumidores en España y en el resto de Europa, esta incertidumbre se traduce en una duda muy práctica: esperar a un posible modelo más económico o apostar directamente por uno de los modelos Pro o por el plegable, que sí parecen casi asegurados para el tramo final del año. La evolución de las cadenas de producción durante el verano debería dar más pistas sobre cuál de las dos estrategias termina imponiéndose.

Más de 15 lanzamientos: nuevos Mac con M5 y M6, iPad y accesorios

Más allá del iPhone, el calendario de producto de la compañía para los próximos meses apunta a una renovación profunda de la gama Mac y del resto de dispositivos. Los informes coinciden en que se avecina una oleada de equipos de sobremesa y portátiles, además de nuevos iPad y actualizaciones de accesorios clave.

En el terreno de los ordenadores de sobremesa, se espera un nuevo Mac mini con chip M5, disponible en versiones estándar y M5 Pro, con el foco puesto en mejorar el rendimiento sin cambios drásticos en el diseño. Este modelo seguiría siendo la puerta de entrada a la gama de escritorio, una opción con bastante tirón entre usuarios que en Europa montan su propio monitor y periféricos.

Junto al mini llegaría un Mac Studio renovado con opciones M5 Max y un inédito M5 Ultra, orientado a creadores de contenido, estudios de diseño y profesionales que dependen de tareas de edición de vídeo 4K y 8K, gráficos 3D o procesos de inteligencia artificial locales. La idea sería dar un salto notable de potencia manteniendo el formato compacto.

La familia de sobremesa se completaría con un iMac con chip M5, que mantendría el concepto de todo en uno pero con nuevos colores y el salto a la nueva generación de Apple Silicon. Este tipo de ordenador suele tener buena acogida en hogares, pequeñas oficinas y centros educativos europeos, donde se valoran tanto la integración como el menor mantenimiento.

En paralelo, se prepara un MacBook Pro con chip M6 y un rediseño industrial importante. Los rumores apuntan a la incorporación de pantalla OLED, mejores capacidades táctiles —al menos a nivel de interacción con el panel— y un enfoque claro en la eficiencia energética para poder alargar la autonomía sin penalizar el rendimiento.

Este futuro MacBook Pro con M6 se colocaría como punta de lanza de la próxima generación de portátiles de la compañía, con especial interés en segmentos profesionales y educativos que en España y Europa dependen de equipos ligeros pero potentes para trabajar en movilidad.

En el catálogo de tabletas, el plan pasa por lanzar dos nuevos iPad antes de que termine el año: por un lado, un iPad mini con pantalla OLED, que supondría una mejora visible en contraste, color y consumo energético; por otro, un nuevo iPad de entrada orientado al gran público y al entorno educativo.

Estos modelos llegarían para reforzar la presencia del iPad en usos cotidianos y en las aulas, dos ámbitos en los que Apple mantiene una fuerte competencia con otros fabricantes en mercados como España, Francia o Alemania. La combinación de precio, compatibilidad con accesorios y autonomía será clave en su acogida.

La renovación de productos no se quedará en ordenadores y tabletas. También se espera una nueva generación de AirPods Pro, pese a que la versión actual es relativamente reciente. Las mejoras se centrarían en la cancelación de ruido, la calidad de sonido, la autonomía y, posiblemente, funciones inteligentes adicionales vinculadas a Siri y a los servicios de la compañía.

En la muñeca, tanto Apple Watch como Apple Watch Ultra recibirían una nueva iteración este otoño. Las novedades previsibles girarían en torno a métricas de salud más completas, nuevas funciones deportivas y mejoras en autonomía, pilares esenciales para quienes usan el reloj como herramienta de entrenamiento o como acompañante diario.

Casa conectada y el siguiente gran paso: las futuras gafas de Apple

Otro frente en el que la compañía quiere ganar peso es el de los productos para el hogar. Más allá de HomePod y Apple TV, los informes apuntan a que se está trabajando en una gama más amplia de dispositivos domésticos conectados, aunque buena parte de estos planes dependería de la llegada de una nueva generación de Siri.

Tener un asistente de voz más avanzado es clave, ya que Siri actúa como punto de unión entre muchos de estos equipos: desde controlar luces y enchufes inteligentes hasta reproducir contenido, gestionar rutinas diarias o servir como interfaz para otros servicios. Una versión con más capacidades de inteligencia artificial y mejor comprensión del contexto haría que estos futuros productos fueran algo más que un simple altavoz o un centro multimedia.

En paralelo a esa expansión en el hogar, la compañía avanza en la que podría ser su próxima gran categoría de producto: unas gafas inteligentes. Bajo nombres provisionales como Apple Vision, este dispositivo no se lanzaría comercialmente hasta 2027, pero hay rumores insistentes de que se podría ofrecer un primer adelanto en 2026.

La estrategia recordaría a lo ocurrido con otros productos de la marca: presentar el dispositivo con meses de antelación para que los desarrolladores adapten sus aplicaciones y se genere un ecosistema de software sólido desde el primer día. Es lo que ya se vio con Apple Watch, con Vision Pro y con el propio HomePod.

Según estas filtraciones, las gafas se emparejarían con el iPhone, integrarían funciones de inteligencia artificial centradas en Siri, incluirían cámaras integradas y capacidades de realidad aumentada más ligeras y llevaderas que las de un casco de realidad mixta tradicional. El objetivo sería ofrecer experiencias avanzadas sin sacrificar la comodidad en el uso cotidiano.

Aunque estas gafas no formen parte del listado de dispositivos que deberían llegar a las tiendas a finales de este año, una posible presentación preliminar en territorio europeo generaría un interés enorme, ya que marcaría las líneas maestras de la estrategia de la compañía para los próximos años y condicionaría la evolución del resto de su ecosistema.

Si todo este plan se materializa, los próximos meses se perfilan como uno de los periodos más movidos para el entorno de la marca: entre los iPhone 18 Pro y el primer plegable, la oleada de Mac con chips M5 y M6, los nuevos iPad, la actualización de accesorios como AirPods Pro y Apple Watch y el avance de productos para el hogar y unas futuras gafas inteligentes, los usuarios en España y en Europa tendrán un abanico muy amplio de novedades sobre la mesa y más de un motivo para replantearse qué lugar ocupa cada producto en su día a día.