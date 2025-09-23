Apple prepara una posible avalancha de lanzamientos

Tras la presentación de septiembre, en la que Apple reveló los iPhone 17, el nuevo iPhone Air, los Apple Watch Series 11, Ultra 3 y SE 3, junto con los AirPods Pro 3, la compañía aún guarda más sorpresas para lo que queda de 2025 y principios de 2026. Según el periodista Mark Gurman, en su newsletter Power On, Apple trabaja en al menos 10 productos que llegarán en la recta final del año o durante el primer trimestre del próximo.

Una nueva generación de dispositivos de Apple aún por lanzar

Entre las novedades más destacadas, según la información de Gurman, se encuentra el iPad Pro con chip M5, que podría debutar tan pronto como en octubre. Este modelo incorporaría dos cámaras frontales, pensadas para mejorar la experiencia en llamadas y fotografía tanto en orientación vertical como horizontal.

El Apple TV también recibirá una importante actualización, con un chip A17 Pro más rápido, soporte para Wi-Fi 7 y preparado para la futura evolución de Siri basada en Apple Intelligence. Por su parte, el HomePod mini añadirá el chip S9 o superior, mejor sonido, un chip de banda ultraancha de segunda generación y posiblemente nuevos colores.

En la categoría de accesorios, el AirTag de segunda generación promete hasta tres veces más alcance en el rastreo de objetos, un altavoz más resistente a manipulaciones y alertas tempranas de batería baja.

El futuro de la gama Mac y otros dispositivos

El MacBook Pro con chip M5 apunta a principios de 2026, lo mismo que un nuevo MacBook Air. Apple también planea renovar el Studio Display, que pasará a usar retroiluminación mini-LED, mejorando la calidad visual.

La compañía no se olvida de su gama más innovadora: el Vision Pro tendría un chip M4 o M5, una correa más cómoda y un acabado en Space Black. Además, se espera la llegada del iPhone 17e, sucesor del iPhone 16e, para marzo de 2026.

Finalmente, podría materializarse el Apple Home Hub, un dispositivo de control centralizado para el hogar inteligente que ha sido objeto de rumores durante años.

¿Evento o anuncios discretos?

Lo que aún no está claro es si Apple organizará un nuevo evento especial antes de que termine el año o si optará por anunciar estas novedades a través de comunicados en su web. Lo que sí parece seguro es que el chip M5 tendrá un papel central, lo que podría justificar un lanzamiento con escenario propio, como ocurrió con las generaciones anteriores de procesadores Apple Silicon.