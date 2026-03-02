Apple ha hecho oficial el iPhone 17e, un nuevo integrante más asequible dentro de la familia iPhone 17 que llega para cubrir el hueco entre los modelos básicos y los más avanzados. Mantiene el formato clásico de 6,1 pulgadas, pero da un salto importante en potencia, conectividad y almacenamiento sin subir el precio de salida. La compañía posiciona este modelo como una opción pensada para quienes quieren un iPhone actual con margen de años en rendimiento y actualizaciones, pero no necesitan todas las florituras de los gama alta. Llega con el chip A19, mayor resistencia, MagSafe y cámara de 48 megapíxeles, conservando al mismo tiempo un diseño reconocible para los usuarios de generaciones anteriores.

Diseño continuista, pero con más resistencia y detalles mejorados

A nivel estético, tal y como se esperaba, el iPhone 17e apuesta por un chasis de aluminio de grado aeroespacial y acabado mate, en una línea muy similar a la del 16e. El frontal mantiene la muesca tradicional en lugar del Dynamic Island, algo que Apple reserva para los modelos superiores, pero introduce una mejora clave: el nuevo Ceramic Shield 2 en la pantalla.

Este cristal delantero, presente en toda la gama 17, ofrece hasta tres veces más resistencia a los arañazos y menos reflejos en comparación con la generación anterior, algo que se agradece en uso diario, sobre todo en exteriores. El terminal mantiene la certificación IP68 frente al agua y el polvo, con resistencia probada hasta 6 metros durante 30 minutos bajo condiciones de laboratorio, una característica ya habitual en los iPhone recientes.

En cuanto a dimensiones y formato, el panel sigue siendo un Super Retina XDR OLED de 6,1 pulgadas, con resolución y brillo en la línea de la gama 17: hasta 1.200 nits de brillo HDR máximo. La tasa de refresco continúa en 60 Hz, una de las principales concesiones respecto a los modelos de precio más alto, que mantienen ProMotion a 120 Hz.

Chip A19 y módem C1X: salto claro en rendimiento y conectividad

El corazón del iPhone 17e es el chip A19 de última generación, el mismo que Apple utiliza en el iPhone 17, aunque en una configuración ligeramente recortada en la parte gráfica. Integra una CPU de 6 núcleos y una GPU de 4 núcleos con aceleradores de IA, acompañadas por un Neural Engine de 16 núcleos optimizado para modelos generativos de gran tamaño.

Según los datos de Apple, este conjunto permite que el 17e sea hasta el doble de rápido que un iPhone 11 en tareas de CPU, con un comportamiento especialmente notable en videojuegos exigentes, edición de vídeo móvil y funciones de inteligencia artificial, como las herramientas de Apple Intelligence disponibles en iOS 26. El recorte de un núcleo gráfico frente al iPhone 17 estándar apenas se notará en el uso habitual, aunque los usuarios más jugones sí podrán apreciar alguna diferencia puntual en títulos muy exigentes.

Junto al procesador, una de las grandes novedades es el módem C1X de diseño propio de Apple, heredado del iPhone Air. Este chip ofrece velocidades de conexión hasta 2 veces superiores al C1 del iPhone 16e y, al mismo tiempo, reduce el consumo de energía alrededor de un 30 % respecto al módem de algunos modelos Pro anteriores. El resultado práctico es una navegación más rápida, mejores descargas y un impacto más contenido en la autonomía cuando se tira de datos móviles.

MagSafe, Qi2 y carga rápida: el regreso del imán que faltaba

El 17e corrige uno de los puntos más criticados del 16e: la ausencia de MagSafe. El nuevo modelo recupera el sistema de imanes trasero que permite acoplar cargadores, fundas, carteras y otros accesorios magnéticos, algo que se había vuelto estándar desde el iPhone 12 y que muchos usuarios echaban de menos en el modelo «económico».

Gracias a MagSafe y a la compatibilidad con Qi2, el iPhone 17e admite carga inalámbrica de hasta 15 W, el doble de la potencia que ofrecía el 16e con Qi convencional (7,5 W). Esto se traduce en tiempos de carga notablemente más cortos cuando se utiliza un cargador compatible, acercándose más a la experiencia de los modelos superiores.

En carga por cable, el dispositivo incorpora puerto USB‑C con carga rápida. Con un adaptador de al menos 20 W, el teléfono puede alcanzar aproximadamente el 50 % de batería en unos 30 minutos, una cifra que se ha convertido en referencia para los últimos iPhone. Todo ello se apoya en las optimizaciones de consumo del A19 y del módem C1X, junto con las mejoras de gestión energética de iOS 26, para asegurar una autonomía de jornada completa incluso con un uso intensivo.

Cámara Fusion de 48 MP y retratos más avanzados

En fotografía, el iPhone 17e mantiene una apuesta continuista en hardware, pero con un salto claro en el procesado. El sensor principal es una cámara de 48 megapíxeles con sistema Fusion, que permite combinar resolución y sensibilidad para obtener mejores resultados tanto de día como de noche.

Este módulo ofrece un zoom 2x de calidad óptica usando recorte del sensor, lo que en la práctica equivale a tener dos distancias focales útiles sin necesidad de una segunda lente física. El usuario puede disparar en 48 MP para obtener el máximo detalle o en el formato predeterminado de 24 MP, que equilibra calidad y tamaño de archivo para facilitar el almacenamiento y el envío.

El modo Retrato recibe una de las actualizaciones más interesantes. Gracias a un nuevo canal de procesado de imagen y a la detección inteligente de sujetos, el móvil reconoce personas, perros y gatos, guarda información de profundidad automáticamente y permite transformar una foto normal en un retrato con desenfoque de fondo a posteriori en la app Fotos. Además, es posible ajustar el punto de enfoque después de hacer la foto, lo que da algo más de margen creativo sin necesidad de repetir la toma.

En vídeo, el iPhone 17e es capaz de grabar en 4K con Dolby Vision hasta 60 fotogramas por segundo, una prestación que se mantiene como uno de los puntos fuertes del ecosistema de Apple. El terminal también graba audio espacial para una experiencia más inmersiva con AirPods o con Apple Vision Pro, e incorpora herramientas como Audio Mix y algoritmos de reducción de ruido de viento basados en aprendizaje automático para mejorar la claridad del sonido.

Seguridad, funciones vía satélite y Apple Intelligence

Más allá de la potencia bruta, el 17e llega cargado con las últimas funciones de seguridad y comunicación que Apple está extendiendo progresivamente por mercados de todo el mundo. Cuando no hay cobertura móvil ni Wi‑Fi, el teléfono puede recurrir a servicios vía satélite para Mensajes, Emergencia SOS, asistencia en carretera y localización en Buscar, ayudando a mantener el contacto en situaciones complicadas.

A estas características se suman funciones ya conocidas como Detección de accidentes de tráfico, que utiliza sensores del dispositivo para identificar colisiones graves y avisar automáticamente a los servicios de emergencia si el usuario no responde. En Europa esta clase de prestaciones encaja con las normativas de seguridad más recientes y con la apuesta de los fabricantes por añadir capas extra de protección a los conductores.

En el plano de software, el iPhone 17e llega con iOS 26 preinstalado y compatibilidad con Apple Intelligence, el conjunto de funciones de IA generativa integrado en el sistema. Entre otras cosas, permite traducciones en directo con Live Translation en llamadas, FaceTime o Mensajes, así como una nueva capa de «inteligencia visual» que entiende lo que aparece en pantalla para buscar información, responder preguntas o ejecutar acciones sobre el contenido que el usuario está viendo.

Apple también introduce nuevas herramientas para reducir distracciones, como Call Screening, que responde por nosotros a llamadas de números desconocidos y solicita el motivo de la llamada antes de decidir si la pasamos o no, y Hold Assist, que mantiene la llamada en espera hasta que un agente humano atiende la línea. En Mensajes, se incorpora un filtrado más agresivo de remitentes desconocidos para mantener la bandeja principal más limpia, algo de especial interés en mercados como España, donde el spam por mensajería y llamadas comerciales sigue siendo un problema recurrente.

Almacenamiento, colores y enfoque de mercado

Uno de los movimientos más llamativos del 17e es que duplica el almacenamiento base hasta los 256 GB sin modificar el precio de salida frente al 16e. Esto supone, además, cuatro veces más capacidad que la que ofrecía un iPhone 12 de entrada, y se nota especialmente si el usuario graba mucho vídeo en 4K, hace fotos de alta resolución o instala juegos de gran tamaño.

La gama se completa con una segunda versión de 512 GB, pensada para quienes no quieren preocuparse del espacio a medio plazo. Ambas configuraciones comparten el mismo trío de colores sobrios: negro, blanco y un nuevo rosa suave con acabado mate, una paleta que encaja con el tono más discreto y generalista que Apple suele utilizar en sus modelos de mayor volumen de ventas.

En un contexto en el que el precio medio mundial del smartphone ronda los 500 euros/dólares, la estrategia de la compañía pasa por ofrecer un iPhone que se mueve ligeramente por encima de esa media, pero con especificaciones muy cercanas a las de los modelos más caros. Para usuarios europeos que ven cómo los precios de los buques insignia se disparan, este tipo de dispositivo intermedio puede resultar especialmente atractivo si el ajuste de tarifas locales respeta el posicionamiento agresivo que Apple ha presentado en EE. UU.

Precio, lanzamiento global y situación en el catálogo

El iPhone 17e se comercializa en versiones de 256 GB y 512 GB, con un precio de partida anunciado de 709 euros para el modelo básico y 959 euros para la configuración superior.

Apple abrirá las reservas el miércoles 4 de marzo a las 15:15, con disponibilidad general a partir del miércoles 11 de marzo en más de 70 países y regiones, entre ellas España.

Dentro de la gama, el 17e se coloca como opción «medio de la tabla»: por encima de los iPhone más antiguos que siguen a la venta y por debajo del iPhone 17 y los modelos Pro, que aportan pantalla de alta tasa de refresco, cámaras adicionales y más capacidad gráfica. Frente al 16e, el mensaje es claro: más potencia, más almacenamiento, carga más rápida y MagSafe, manteniendo el mismo precio oficial de salida.

Para quienes están valorando renovar móvil en Europa y no necesitan todas las funciones premium, el nuevo iPhone 17e se perfila como una alternativa bastante equilibrada en precio, rendimiento y duración en el tiempo, con un conjunto de mejoras que resuelven las críticas más repetidas al modelo anterior sin tocar el escalón económico al que apunta.