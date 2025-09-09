Apple ha anunciado el iPhone 17 Pro, que llega con un cambio de diseño notable: la primera estructura unibody de aluminio forjado en un iPhone. Este proceso lo hace más ligero, rígido y eficiente en la disipación de calor gracias a un módulo térmico rediseñado. Además, se introduce una batería más grande que promete la mayor autonomía vista en la gama, con el modelo Pro Max alcanzando hasta 39 horas de reproducción de vídeo.

El potentísimo iPhone 17 Pro, lo nuevo de Apple

El terminal estará disponible en tres acabados de aluminio anodizado: plata, azul elegante y naranja cósmico. En cuanto a durabilidad, la compañía abandona el vidrio de generaciones anteriores para reforzar el dispositivo con Ceramic Shield 2 en la parte frontal. Apple asegura que la parte trasera es hasta cuatro veces más resistente que la del iPhone 16 Pro, mientras que el frontal ofrece el triple de protección contra rayones y un revestimiento antirreflejo de siete capas.

El chip A19 Pro es el más potente visto en un iPhone, con CPU de seis núcleos y un rendimiento un 40% superior al del iPhone 16 Pro. La mejora en eficiencia energética se combina con la eSIM, que ayuda a optimizar consumo y extender la duración de la batería.

En fotografía, el iPhone 17 Pro integra un sistema de tres cámaras traseras de 48 MP y una cámara frontal de 18 MP con tecnología Center Stage. El nuevo módulo fusionado incluye un teleobjetivo de 48 MP con zoom óptico de 4x a 100 mm y hasta 8x a 200 mm. Además, el sensor principal es un 56% más grande que el del iPhone 16 Pro, lo que mejora el rendimiento en condiciones de baja luz y amplía el rango de detalle.

El dispositivo también se convierte en una herramienta de grabación profesional: Apple anunció que el evento se grabó íntegramente con un iPhone 17 Pro Max en Dolby Vision HDR 4K120, ProRes Log y ACES.

El diseño se completa con la nueva carcasa Techwoven, hecha de hilos resistentes a rayones y manchas, así como una línea de fundas transparentes y colección de silicona. También se lanza una nueva correa cruzada, disponible tanto para este modelo como para el iPhone 17 Air.

Con estas novedades, el iPhone 17 Pro se consolida como el dispositivo más avanzado de Apple, combinando diseño, potencia y capacidades profesionales de fotografía y vídeo.