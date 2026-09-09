Apple presenta el iPhone Duo: su primer smartphone plegable

Apple ha presentado oficialmente el iPhone Duo, su primer smartphone plegable en el mercado. El dispositivo combina un formato compacto en el exterior con una pantalla amplia desplegable en el interior, integrando el nuevo procesador A20 Pro y un diseño construido en titanio de grado 5 con resistencia al agua y al polvo IP68.

Con este anuncio, la compañía marca su entrada en la categoría de dispositivos plegables, apostando por una construcción diseñada para minimizar el pliegue central y optimizar la multitarea en movilidad.

Pantallas y diseño exterior

El terminal dispone de una pantalla interior Super Retina XDR de 7,6 pulgadas y una pantalla exterior de 5,4 pulgadas para su uso plegado. El panel interno incorpora un acabado de nanotextura personalizado que reduce los reflejos y disimula la visibilidad de la arruga central, junto con un recubrimiento especial contra arañazos. La cámara frontal FaceTime del interior queda oculta bajo el propio panel, y Apple ha confirmado que recibirá soporte para Apple Pencil a finales de este año.

En el chasis exterior destacan las siguientes características clave:

Materiales y acabados: Estructura de titanio de grado 5 disponible en dos colores: Blanco Estrella (Star white) y Cielo Nocturno (Night sky).

Estructura de titanio de grado 5 disponible en dos colores: Blanco Estrella (Star white) y Cielo Nocturno (Night sky). Seguridad biométrica: Incorpora Touch ID en el botón lateral con soporte para varios dedos, además de permitir el desbloqueo mediante el Apple Watch.

Incorpora con soporte para varios dedos, además de permitir el desbloqueo mediante el Apple Watch. Sistema de sonido: Altavoces situados en la parte superior e inferior configurados para audio espacial.

Rendimiento, cámaras y autonomía

En el interior del iPhone Duo opera el chip A20 Pro, equipado con un motor de pantalla dedicado capaz de gestionar ambos paneles de forma simultánea, acompañado por el módem celular C2. El sistema operativo adapta la interfaz según la orientación o inclinación del terminal, integrando la multitarea con Split View y un modo StandBy adaptado a este factor de forma.

A nivel de hardware interno y captura fotográfica, el dispositivo incluye:

Batería dividida: Una celda en cada mitad del terminal, ofreciendo hasta 31 horas de reproducción de vídeo con la pantalla interior y hasta 44 horas con la exterior.

Una celda en cada mitad del terminal, ofreciendo hasta con la pantalla interior y hasta con la exterior. Cámara principal Fusion: Sensor de 48 MP con zoom óptico 2x de 12 MP y grabación de vídeo 4K a 120 fps.

Sensor de con zoom óptico 2x de 12 MP y grabación de vídeo 4K a 120 fps. Cámara ultra gran angular: Sensor Fusion de 48 MP .

Sensor Fusion de . Cámaras frontales: Sensor de 12 MP con Encuadre Centrado (Center Stage) en el panel exterior y la lente FaceTime integrada bajo la pantalla interior.

Precio y disponibilidad

El iPhone Duo partirá de un precio oficial de 2.339€ para su versión base de 256 GB de almacenamiento. Las reservas comenzarán el 16 de octubre y llegará a las tiendas el 23 de octubre. Entre sus accesorios dedicados se incluyen la funda Duo Folio con soporte integrado y una funda de dos piezas diseñada para proteger ambas mitades.

La llegada del primer plegable de Apple fija un punto de inflexión en su catálogo al unificar el concepto de teléfono y tableta compacta bajo un precio prémium. ¿Consideras que el formato plegable aporta suficiente utilidad práctica en el día a día para justificar su coste?