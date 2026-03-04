MacBook Neo: Apple lanza su portátil más barato con chip A18 Pro

Apple ha presentado oficialmente el MacBook Neo, una propuesta que redefine el acceso a su ecosistema de computación portátil. Este nuevo modelo, que llega para ocupar el segmento de entrada, rompe con la tradición reciente de la compañía al integrar un procesador de la serie A, optimizando costes sin renunciar a la eficiencia que caracteriza a la marca. Se posiciona como la opción ideal para estudiantes y usuarios que buscan movilidad extrema a un precio altamente competitivo de 699€ (599€ con descuento educativo).

Arquitectura híbrida: El chip A18 Pro llega al Mac

La mayor sorpresa técnica del MacBook Neo reside en su interior. Por primera vez, nosotros vemos cómo un chip diseñado originalmente para el iPhone, el A18 Pro, da el salto a un ordenador con macOS. Este movimiento estratégico permite a Apple ofrecer un rendimiento sólido en tareas de ofimática, navegación web y consumo multimedia, manteniendo un consumo energético ínfimo. Aunque no alcanza las cotas de potencia de los nuevos M5 Pro, su arquitectura garantiza una fluidez total en el día a día.

El dispositivo se lanza con una configuración base de 8 GB de RAM y un almacenamiento de 256 GB. Para quienes necesiten mayor capacidad, existe una variante de 512 GB. Es importante destacar que, al utilizar un chip de la serie A, la integración con las funciones de Apple Intelligence es total, permitiendo que este modelo de entrada aproveche las últimas innovaciones en IA generativa que la compañía ha desplegado en iOS 18 y macOS. Un detalle importante: si lo quieres con TouchID en el teclado deberás pagar 100€ más.

Diseño vibrante y pantalla Liquid Retina

En cuanto al apartado visual, el MacBook Neo adopta una estética que nos recuerda a la versatilidad del iPad Air. Su chasis de aluminio, extremadamente ligero, está disponible en cuatro colores: Plata, Índigo, Blush y Citrus. La pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas ofrece una resolución nítida, aunque con un brillo máximo de 500 nits, algo inferior a las pantallas XDR de los modelos Pro, pero suficiente para entornos de trabajo estándar.

Un detalle técnico relevante es la ausencia de notch; Apple ha optado por marcos uniformes que integran una cámara FaceTime HD de 1080p. En el lateral, encontramos dos puertos USB-C (USB-3 y USB-2) y una toma de auriculares. Apple, para ajustar el precio, se ha prescindido de la tecnología Thunderbolt, limitando la transferencia de datos a un máximo de 10Gbps del USB-3, suficiente para el uso que se le pretende dar. También es notable la inclusión de Wi-Fi 6E, garantizando una conectividad de futuro.

Autonomía y posicionamiento en el mercado

La eficiencia del A18 Pro permite al MacBook Neo alcanzar una autonomía de hasta 16 horas de batería. Esta cifra lo coloca por encima de muchos portátiles de la competencia en su rango de precio. Nosotros consideramos que este movimiento es una respuesta directa a la necesidad de un Mac educativo y accesible, el más accesible de la historia de la compañía.

El impacto para el usuario final es claro: una barrera de entrada mucho más baja para disfrutar del software de Apple. El MacBook Neo no es una herramienta para profesionales del vídeo o el diseño 3D, pero es, sin duda, el equipo más equilibrado para el gran público que busca la estabilidad de un sistema operativo maduro en un cuerpo ligero y estéticamente impecable.