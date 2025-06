Apple presenta WatchOS 26 con suficientes novedades

WatchOS 26 también ha sufrido una nueva numeración (igual que el resto de sistemas operativos) y no solo en eso se ha adaptado, también sufre un rediseño adaptándose a la tendencia de Apple hacia las transparencias. Pero esto no es todo.

Además del punto más visual que es el diseño, Apple ha incorporado bastantes mejoras en el apartado de entrenamiento. La más importante es Workout Buddy (o compañero de entrenamientos).

Con Apple Intelligence y analizando tus datos de la app de Entrenamientos y de Salud, te ayudará a identificar momentos de valor en tus entrenamientos o después de ellos (por ejemplo, tu ritmo, si es mejor que otras veces, peor, si te superas, etc). Te dará ánimo durante el entrenamiento a través de voz y los AirPods y una vez terminas, te hará un resumen de TODO lo que has conseguido (logros, ritmos, mejoras, histórico, etc). ¿Lo malo? que solo funcionará para 8 tipos de entrenamiento y… en Inglés.

Por otro lado, Smart Stack se renueva (los «widgets» que podemos colocar al deslizar hacia arriba. Analiza la situación (localización, tiempo, cosas que sueles hacer…) y te propondrá alguna acción como iniciar un tipo de entrenamiento.

Por último, y no menos importante, un nuevo gesto para silenciar una notificación entrante. Muy bien.

Además, podremos gestionar mejor las notificaciones y Live Translation en mensajes.