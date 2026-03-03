La nueva Studio Display XDR es compatible con imágenes DICOM

Apple ha dado un paso estratégico para introducir el Studio Display XDR en el entorno clínico. La compañía ha anunciado que este nuevo monitor permite la visualización de imágenes bajo el estándar DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine). Esta mejora técnica posiciona al panel de Apple como una herramienta de alta precisión para la revisión de pruebas radiológicas, aunque todavía se encontraría pendiente de la certificación oficial por parte de la FDA para diagnóstico primario.

La implementación se basa en un nuevo perfil de referencia que ajusta la luminancia y la escala de grises según la norma DICOM Part 14. Gracias a su tecnología Mini-LED y sus 2.000 nits de brillo, el monitor ofrece la uniformidad necesaria para entornos de consulta. Y todo ello con un precio inferior a lo que cuestan los monitores usados habitualmente para este propósito.

La importancia crítica de la escala de grises en medicina

En el sector de la radiología, la gestión de la escala de grises es una cuestión de seguridad diagnóstica. El protocolo DICOM asegura que las variaciones de brillo sean consistentes en cualquier dispositivo compatible. Un monitor convencional sin esta calibración suele «aplastar» los tonos oscuros, lo que podría derivar en la omisión de patologías o detalles anatómicos vitales en una tomografía o radiografía. En radiología poder diferenciar entre un negro y un gris muy oscuro es fundamental, así como entre diferentes tonalidades de gris.

El nuevo monitor Studio Display XDR, con su relación de contraste de 1.000.000:1, permite distinguir matices sutiles que son imperceptibles en pantallas estándar. La capacidad de mantener una curva de respuesta tonal estable en toda la superficie de la pantalla es lo que permitiría que, en un futuro cercano, este equipo sea validado para tareas de diagnóstico clínico de alto nivel.

Comparativa de mercado: Apple frente a Barco y EIZO

El mercado de la visualización médica está dominado por firmas especializadas como Barco o EIZO. Estos fabricantes ofrecen soluciones certificadas cuyos precios oscilan habitualmente entre los 4.000 € y los 12.000 €. Se trata de equipos con sensores de calibración integrados y resoluciones que, en muchos casos, son inferiores a la que ofrece Apple.

El nuevo Studio Display XDR, con un precio de 3.499 €, se sitúa como una opción mucho más «asequible». Al ofrecer una resolución 5K y una gestión de color profesional, permitiría a los centros médicos acceder a una visualización de referencia con una inversión más ajustada que la de los monitores de diagnóstico primario tradicionales, siempre que se utilice para tareas de revisión.