En plena carrera por la inteligencia artificial y la relocalización industrial, Apple ha decidido mover una ficha clave en su mapa de fabricación: por primera vez, el Mac mini se ensamblará en Estados Unidos, concretamente en Houston, Texas. No es un giro total de volante, pero sí un paso simbólico y práctico que encaja en un plan de inversión de cientos de miles de millones de dólares en territorio estadounidense.

La compañía mantiene buena parte de su producción en Asia, India o Vietnam, pero con este movimiento busca acercar una parte de la fabricación al mercado estadounidense, reforzar la infraestructura que sostiene sus servicios de IA y ganar margen de maniobra frente a tensiones geopolíticas, aranceles y cuellos de botella logísticos que en los últimos años han puesto a prueba a toda la industria tecnológica. El interés sobre el Mac mini ha crecido a medida que Apple amplía su presencia productiva.

Houston, nuevo centro neurálgico del Mac mini y la IA de Apple

Apple ha confirmado que la producción del Mac mini M2 en Estados Unidos arrancará a finales de este año en un campus situado al norte de Houston. Estas instalaciones ya se utilizaban para el ensamblaje de servidores de inteligencia artificial, y ahora incorporarán una línea específica para este sobremesa compacto, el ordenador de escritorio más asequible de la marca, con un precio de partida que ronda los 600 dólares en el mercado estadounidense.

La compañía ampliará de forma notable el complejo, que pasará a contar con alrededor de 46.000 metros cuadrados de superficie. Dentro de esa expansión se reservará un área en torno a los 20.000 metros cuadrados exclusivamente para la línea del Mac mini, mientras el resto del espacio se repartirá entre la producción de servidores de IA y las nuevas instalaciones de formación en manufactura avanzada.

Según ha explicado el propio Tim Cook en la red social X, esta medida forma parte del compromiso de inversión de 600.000 millones de dólares en Estados Unidos que Apple ejecutará en varios años. “Como parte de nuestro compromiso de 600.000 millones de dólares, la Mac mini se producirá en EE. UU. por primera vez a finales de este año”, escribió el consejero delegado, subrayando además que la compañía está aumentando la fabricación de servidores de IA y abriendo un nuevo centro de capacitación.

La gestión directa del día a día en la planta no recaerá únicamente en Apple. La multinacional apoyará la operación en un fabricante global especializado en electrónica, con el que ya mantiene una relación de colaboración, encargado de coordinar los procesos de ensamblaje, el personal y el control de calidad en la zona dedicada al Mac mini dentro del campus texano.

Producción en paralelo: Estados Unidos entra en juego, Asia no sale del todo

La decisión de llevar el Mac mini a Houston no implica un abandono masivo de la producción en Asia. Directivos de la compañía han insistido en que la mayor parte del ensamblaje de este modelo continuará realizándose en plantas asiáticas, mientras que la línea texana asumirá una fracción del volumen, enfocada principalmente al mercado estadounidense.

En la práctica, Apple está apostando por una estrategia de producción en paralelo: una parte de los equipos se fabrican cerca del consumidor final en Estados Unidos, y otra sigue llegando desde los polos industriales tradicionales. De esta forma, la empresa gana flexibilidad frente a posibles subidas de aranceles, tensiones comerciales o interrupciones en la cadena de suministro, sin renunciar a las economías de escala y a la experiencia acumulada en Asia.

Este movimiento también responde al contexto político de los últimos años. La presión de la Administración Trump para que las grandes tecnológicas fabriquen más en suelo estadounidense, sumada a los aranceles aplicados a productos procedentes de China, ha empujado a Apple a revisar parte de su mapa productivo. La compañía ha llegado a pagar miles de millones de dólares en gravámenes y se ha visto obligada a repartir riesgos, combinando su presencia histórica en China con una mayor actividad en India, Vietnam y ahora, con más peso, en Estados Unidos.

Así, mientras la planta de Houston se prepara para ensamblar el Mac mini y seguir fabricando servidores de IA, India ya abastece una parte relevante de los iPhone destinados al mercado estadounidense y Vietnam ha ido ganando protagonismo en la producción de Macs, AirPods y relojes. Para Apple, no se trata de cambiar de un país a otro, sino de tejer una red más diversificada que reduzca su dependencia de un único punto de fallo.

Desde el punto de vista del usuario europeo, el impacto será más indirecto. La mayor parte de los Mac mini vendidos en España y el resto de Europa seguirá saliendo previsiblemente de plantas en Asia u otros centros regionales, pero la capacidad adicional en Estados Unidos puede ayudar a estabilizar la oferta global y a mitigar retrasos en épocas de alta demanda o ante crisis logísticas internacionales.

Servidores de IA y Apple Intelligence: por qué Houston es tan importante

El protagonismo de Houston no se explica solo por el Mac mini. La ciudad ya se había convertido en un punto clave para la infraestructura de inteligencia artificial de Apple antes de este anuncio. En este campus comenzaron a ensamblarse en 2025 los servidores avanzados de IA que la empresa utiliza en sus centros de datos repartidos por Estados Unidos.

Estos servidores de alto rendimiento, cuyas placas lógicas también se fabrican en el propio complejo, son la base física sobre la que se ejecutan muchos de los servicios de Apple Intelligence, la plataforma de IA generativa de la compañía. Sobre ellos corren funciones como las mejoras de Siri, la integración con ChatGPT, la creación de Genmoji, el resumen automático de notificaciones o las herramientas de edición de imágenes integradas en los dispositivos de la marca.

Además, estos equipos sustentan Private Cloud Compute, la arquitectura diseñada por Apple para procesar en la nube las solicitudes de IA más complejas, tratando de equilibrar rendimiento, coste energético y protección de la privacidad. La idea es que parte del cálculo se haga en el propio dispositivo y, cuando no sea suficiente, entre en juego esta infraestructura de servidores especializados.

El hecho de que la producción del Mac mini se sume a un entorno ya especializado en hardware para IA tiene ventajas claras: la compañía puede aprovechar proveedores, procesos, personal cualificado y logística ya en marcha, reduciendo el tiempo y el coste de poner en funcionamiento la nueva línea de sobremesas. Esto encaja con la intención declarada de Cook de “acelerar” el trabajo en Houston tras haber empezado a enviar servidores de IA antes de lo previsto.

Houston se consolida así como un polo industrial tecnológico dentro del mapa estadounidense, con impacto económico en forma de empleo directo en la planta, trabajos ligados a la construcción y un efecto arrastre sobre empresas de servicios, proveedores y centros educativos de la región, algo que las autoridades locales ven como una oportunidad para subir un peldaño en la cadena de valor tecnológica.

Un centro de capacitación en manufactura avanzada para estudiantes y proveedores

Más allá de las líneas de ensamblaje, Apple está levantando en el mismo campus un centro de capacitación en manufactura avanzada de unos 1.800 metros cuadrados. No se trata de un simple aula corporativa, sino de un espacio en el que se impartirá formación práctica sobre técnicas de producción, automatización y aplicación de inteligencia artificial a los procesos industriales.

La instalación ofrecerá programas dirigidos a estudiantes, empleados de proveedores y empresas estadounidenses de distintos tamaños, con la particularidad de que se enseñarán los mismos métodos y procedimientos que Apple emplea en sus propias plantas. La idea es elevar el nivel técnico del ecosistema industrial local y crear un banco de talento preparado para trabajar con estándares muy exigentes.

Este centro tomará como referencia un modelo ya probado en Detroit, donde decenas de pequeñas empresas participaron en cursos gratuitos centrados en la incorporación de IA a la línea de producción y en la adopción de herramientas de automatización. En Houston se busca replicar y ampliar esa experiencia, con más superficie disponible y una oferta formativa más ambiciosa.

Para reforzar este enfoque, Apple mantiene alianzas con instituciones educativas de la zona, como Houston City College y Lone Star College, lo que permitirá que estudiantes universitarios se integren en los programas, desarrollen prácticas sobre el terreno y se familiaricen con una manufactura de alto nivel antes de dar el salto al mercado laboral.

En conjunto, este esfuerzo de formación encaja con la estrategia de la empresa de no limitarse a ensamblar productos, sino también a construir “infraestructura humana” capaz de sostener esa producción a largo plazo. A medida que la automatización y la IA ganan peso en la fábrica, contar con personal capaz de entender, manejar y mejorar esos sistemas se vuelve tan importante como la propia inversión en maquinaria.

Inversión millonaria, relocalización y efectos en la cadena global

El traslado parcial de la producción del Mac mini a Estados Unidos y la ampliación del campus de Houston se enmarcan en un programa de inversión de unos 600.000 millones de dólares que Apple ha comprometido en el país para los próximos años. A esta cifra se suman otros 100.000 millones de dólares adicionales destinados a distintas fases de su cadena de producción y a proyectos complementarios.

Dentro de este paquete se incluyen la expansión del Fondo de Manufactura Avanzada, inversiones en semiconductores, el impulso a plantas de chips en diversos estados y la creación de centros de formación en distintos puntos del país. El objetivo es reforzar infraestructura crítica, impulsar el empleo cualificado y construir un ecosistema industrial que pueda soportar una parte creciente de la producción tecnológica en suelo estadounidense.

Este giro no puede separarse del contexto geopolítico. Apple se ha visto muy afectada por los aranceles derivados de las disputas comerciales entre Estados Unidos y China, lo que ha encarecido la entrada de productos fabricados en Asia. Al mismo tiempo, los sucesivos gobiernos en Washington han enviado mensajes claros sobre la necesidad de reforzar la manufactura nacional, a menudo vinculando incentivos y apoyo regulatorio a ese tipo de compromisos.

Como respuesta, la compañía ha optado por una diversificación progresiva: más producción en India y Vietnam, una presencia reforzada en Estados Unidos con el Mac Pro, los servidores de IA y ahora el Mac mini, y una red de proveedores de componentes repartidos por varios estados, desde las fábricas de chips hasta las plantas de ensamblaje final.

Para el consumidor europeo, esta reconfiguración se traduce en un suministro potencialmente más estable y menos expuesto a shocks específicos, aunque el grosso de los dispositivos que llegan a mercados como el español siga fabricándose fuera de Estados Unidos. Donde sí puede notarse a medio plazo es en la rapidez de despliegue de nuevas generaciones de productos y servicios de IA, al contar Apple con una infraestructura más distribuida y redundante.

En conjunto, la apuesta por fabricar el Mac mini en Houston, ampliar la producción de servidores de inteligencia artificial y poner en marcha un centro de capacitación en manufactura avanzada confirma que la empresa está rediseñando con calma pero sin pausa su mapa industrial: Estados Unidos gana peso, Asia sigue siendo clave y Europa se beneficia de una cadena más robusta, en un momento en el que la ubicación de cada tornillo importa casi tanto como el chip que mueve el dispositivo.