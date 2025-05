Apple ha lanzado una actualización relevante dirigida a varios modelos clásicos de iPad que siguen en uso: iPadOS 17.7.8. Aunque la atención suele centrarse en los dispositivos más recientes, la compañía ha decidido prestar especial atención a quienes todavía mantienen en funcionamiento su iPad Pro de segunda generación o el iPad de sexta generación. Este movimiento busca reforzar la protección en materia de seguridad y mantener la estabilidad de unos dispositivos que, pese a su antigüedad, cuentan con un gran número de usuarios.

La llegada de iPadOS 17.7.8 no solo responde a la aparición de nuevas amenazas, sino también al intento de solventar errores surgidos con la actualización anterior, iPadOS 17.7.7. En ese caso, los usuarios se encontraron con complicaciones como cierres inesperados de sesión en aplicaciones descargadas desde la App Store, lo que motivó a Apple a retirar la versión y trabajar en una solución definitiva.

Apple ha indicado que iPadOS 17.7.8 incorpora correcciones de seguridad importantes para proteger los datos del usuario y restaurar la confianza en la estabilidad del sistema. Aunque la compañía no ha publicado detalles específicos sobre las vulnerabilidades solucionadas, se sabe que la actualización incluye parches contra accesos no autorizados al almacenamiento del dispositivo, fallos en la gestión de memoria y posibles privilegios indebidos para aplicaciones potencialmente maliciosas. Estas medidas pretenden impedir que ciberdelincuentes puedan aprovechar debilidades y comprometer la información personal.

Modelos que reciben la actualización

La descarga de iPadOS 17.7.8 está orientada exclusivamente a determinados iPad que no podrán actualizarse a iPadOS 18:

iPad Pro de 10,5 pulgadas (2017)

iPad Pro de 12,9 pulgadas (segunda generación, 2017)

iPad de sexta generación (2018)

Estos modelos han quedado fuera de la última hornada de actualizaciones principales, pero Apple sigue mostrando su compromiso al mantener parches de seguridad disponibles para ellos. Es importante remarcar que no incorporar la actualización eleva considerablemente el riesgo de exposición a brechas de seguridad, especialmente en dispositivos que llevan tiempo sin recibir soporte.

¿Qué problemas soluciona esta actualización?

Uno de los aspectos principales de iPadOS 17.7.8 es la reparación del fallo en los inicios de sesión que afectó a la versión anterior del sistema operativo. Muchos usuarios experimentaron que algunas apps les obligaban a volver a introducir sus credenciales, dificultando el uso normal de la tableta. Además, la actualización implementa mejoras para prevenir accesos indebidos a datos almacenados en disco y resuelve posibles errores de corrupción de memoria del sistema, factores clave para proteger la privacidad y el correcto funcionamiento del dispositivo.

Actualizar a iPadOS 17.7.8 es un proceso sencillo. Basta con ir al apartado Ajustes > General > Actualización de software del iPad y seguir las indicaciones en pantalla. La descarga suele completarse en pocos minutos y no exige conocimientos avanzados sobre tecnología, por lo que cualquier usuario puede realizarla sin dificultad.

Es fundamental aplicar esta actualización en los dispositivos compatibles, ya que no existe una alternativa en forma de sistemas más recientes como iPadOS 18. La instalación del parche no solo corrige errores de la versión previa, sino que también refuerza la protección contra posibles ataques informáticos que puedan poner en peligro datos personales o afectar el correcto uso diario de la tableta. Aunque Apple no ha divulgado todos los detalles sobre las vulnerabilidades específicas, resulta esencial implementar estos cambios para bloquear posibles exploits de seguridad.