Apple ha arrancado su nuevo ejercicio fiscal con un trimestre histórico en ingresos impulsado por el iPhone 17. La compañía con sede en Cupertino ha batido todas sus marcas anteriores y ha dejado atrás las previsiones más optimistas de los analistas, apoyada en una campaña navideña especialmente fuerte y en la buena acogida de su nuevo buque insignia.

Pese a que el grupo afronta presiones de costes por el encarecimiento de las memorias y los chips avanzados, y dudas en torno a su hoja de ruta en inteligencia artificial, el negocio ha vuelto a demostrar una enorme capacidad para generar caja. Los resultados tienen especial relevancia para los mercados europeos, donde el iPhone 17 se ha consolidado como uno de los modelos de gama alta más vendidos, aunque el gran salto en las cifras procede de Asia, sobre todo de China.

Un trimestre de récord absoluto para Apple

Durante el primer trimestre de su año fiscal, Apple registró ingresos de algo más de 143.800 millones de dólares, la cifra más alta de su historia para un solo trimestre. Esto supone un crecimiento aproximado del 16 % frente al mismo periodo del ejercicio anterior, muy por encima de lo que se esperaba en Wall Street.

En la presentación de resultados, la empresa adelantó que sus ingresos seguirán aumentando entre un 13 % y un 16 % en el trimestre actual, que concluye en marzo. Esta proyección supera con claridad el incremento cercano al 10 % que contemplaban los analistas, lo que indica que Apple confía en mantener el tirón comercial del iPhone 17 más allá de la campaña navideña.

El beneficio también fue a más: las ganancias ascendieron a unos 2,84 dólares por acción, por encima de la media de las estimaciones del mercado. En términos absolutos, el resultado neto rondó los 42.100 millones de dólares, un aumento de en torno al 16 % frente a los beneficios del ejercicio precedente en las mismas fechas.

A pesar de estos datos espectaculares, la reacción en Bolsa fue contenida. Las acciones llegaron a subir alrededor de un 3 % en las operaciones posteriores a los resultados, pero el valor acumula todavía un retroceso cercano al 5 % en lo que va de año, en contraste con el avance del S&P 500 en el mismo periodo.

El desglose por líneas de negocio revela un comportamiento muy dispar. La facturación conjunta de hardware (iPhone, Mac, iPad y otros dispositivos) rondó los 113.700 millones de dólares, mientras que el área de Servicios aportó en torno a 30.000 millones, también en máximos históricos.

El iPhone 17, motor indiscutible del récord de ingresos

El gran protagonista del trimestre fue, sin matices, el iPhone 17, que ha tenido el mejor desempeño comercial de la historia de la gama. Tim Cook definió la demanda del nuevo modelo como «simplemente asombrosa» y destacó que el teléfono registró niveles récord de ventas en prácticamente todas las regiones donde opera la compañía.

En total, las ventas de iPhone sumaron unos 85.300 millones de dólares en el periodo, claramente por encima de los algo más de 78.000 millones que esperaba el consenso de analistas. El salto interanual fue de aproximadamente un 23 %, un crecimiento poco habitual para una categoría tan madura y que concentra ya cerca de la mitad de los ingresos de Apple.

Este tirón del iPhone 17 llega después de una etapa de dudas, marcada por la escasa tracción de versiones anteriores y la fría recepción de iOS 26 en algunos segmentos de usuarios. Muchos expertos daban por hecho que las ventas del nuevo modelo se limitarían a igualar las del iPhone 16, pero el comportamiento real ha desmontado esas previsiones.

Según los datos aportados por la empresa, las variantes de gama alta del iPhone 17 han sido las más demandadas, contribuyendo tanto a elevar los ingresos como a mejorar los márgenes. En Europa, y particularmente en los principales mercados de la zona euro, el modelo se ha consolidado como uno de los smartphones premium con mejor desempeño, aunque el mayor salto se ha producido en Asia.

China ha sido uno de los focos clave: los ingresos en este país aumentaron alrededor de un 38 %, apoyados en la fuerte demanda del iPhone 17 y en campañas comerciales agresivas con operadores locales. Este repunte ha permitido a Apple recuperar el liderazgo mundial en ventas de smartphones, adelantando de nuevo a Samsung en el tramo final del año.

Servicios al alza y caída en Mac y wearables

Más allá del teléfono, el otro gran pilar del trimestre fue el área de Servicios, que encadenó un nuevo máximo de facturación. La división, que incluye la App Store, Apple Music, iCloud, Apple TV+ y otros ingresos recurrentes como AppleCare o la publicidad, generó en torno a 30.000 millones de dólares.

Esta cifra implica un crecimiento de aproximadamente el 14 % interanual, alineado con las previsiones que manejaba el mercado. Tim Cook destacó que la audiencia de Apple TV aumentó más de un tercio en diciembre, lo que contribuiría a reforzar los ingresos por suscripciones y contenidos, un área cada vez más relevante para estabilizar el negocio frente a los ciclos de renovación del hardware.

En el lado menos positivo del balance se situaron los ordenadores Mac y la división de wearables, hogar y accesorios. Las ventas de Mac retrocedieron cerca de un 7 %, quedándose por debajo de los 8.400 millones de dólares y sin cumplir las expectativas, pese a la llegada al mercado de nuevos modelos de portátiles con chips de última generación.

La categoría de Wearables, Home y Accesorios —donde se incluyen Apple Watch, AirPods y otros dispositivos— también mostró debilidad. La facturación rondó los 11.500 millones de dólares, lo que supone un descenso de algo más del 2 % respecto al mismo periodo del año anterior y una cifra inferior a la que anticipaban los analistas.

El iPad fue la excepción dentro del hardware más allá del iPhone, con unos ingresos cercanos a los 8.600 millones de dólares y un crecimiento de algo más del 6 %. Este desempeño superó las estimaciones del mercado y refleja que las tabletas de la compañía mantienen un nicho sólido, tanto en educación como en uso profesional y de ocio.

Presión de costes, márgenes y apuesta por la inteligencia artificial

El envés de estos resultados históricos está en los costes crecientes de componentes clave como la memoria y los chips de proceso avanzado. Apple advirtió de que el encarecimiento de estos elementos, junto con ciertas limitaciones de suministro del procesador de 3 nanómetros utilizado en el iPhone y la disponibilidad de productos como los AirPods Pro 3, puede presionar sus márgenes en los próximos trimestres.

Aun así, el margen bruto del periodo fue muy holgado: se situó en torno al 48,2 %, por encima del 47,5 % que manejaba el consenso de analistas. Este dato ha sido seguido con lupa por los inversores, que vigilan cómo impacta sobre la rentabilidad la escalada de precios en la industria de semiconductores, impulsada en gran medida por la carrera de la inteligencia artificial.

En este terreno, la compañía sigue recibiendo críticas por un supuesto retraso en la inversión en IA frente a gigantes como Microsoft, Meta o Amazon. Mientras otros grupos han comprometido miles de millones de dólares en centros de datos y modelos de IA generativa, Apple ha optado por un enfoque más gradual, priorizando la integración de capacidades de IA en sus plataformas y dispositivos.

La empresa ha revelado una alianza con Google para emplear el modelo Gemini en su iniciativa Apple Intelligence, un movimiento que refuerza su apuesta por combinar hardware y software propio con tecnología de terceros. Según el director financiero, la inteligencia artificial exigirá un aumento adicional de la inversión por encima de los recursos habituales destinados al desarrollo de producto.

De hecho, los gastos en investigación y desarrollo aumentaron de manera notable, pasando de algo más de 8.000 millones hasta cerca de 10.900 millones de dólares en un año. En paralelo, la inversión en capital se redujo ligeramente, en línea con una estrategia que prioriza el refuerzo de la base tecnológica frente a grandes desembolsos en infraestructuras físicas.

Impacto global y papel de Europa en la expansión del iPhone 17

El ciclo del iPhone 17 ha permitido a Apple consolidar su posición como referente del mercado de gama alta a escala global. El avance en China y la robustez de la demanda en Estados Unidos han acaparado titulares, pero Europa también desempeña un rol clave, tanto en volumen como en imagen de marca.

En los principales países europeos, la combinación de ofertas con operadores, planes de renovación y programas de financiación ha favorecido la adopción de los modelos más equipados de la familia iPhone 17. Este enfoque permite a la compañía mantener precios premium al tiempo que facilita el acceso a los dispositivos mediante pagos aplazados.

El crecimiento de la base instalada continúa como una de las métricas que más enfatiza la empresa. Se estima que ya hay más de 2.500 millones de dispositivos Apple activos en el mundo, lo que refuerza el efecto de ecosistema que impulsa los ingresos por servicios y fideliza a los usuarios, incluidos los europeos, donde la penetración de la marca es especialmente elevada en segmentos de renta media y alta.

Desde la perspectiva del sector tecnológico, el caso de Apple lanza un mensaje claro: la combinación de innovación incremental, ecosistema cerrado y fuerte inversión en software y servicios puede sostener crecimientos significativos incluso en mercados maduros. Para fabricantes rivales y startups europeas, el listón competitivo se eleva tanto en experiencia de usuario como en capacidad de monetización a largo plazo.

En conjunto, los últimos resultados dibujan un escenario en el que el iPhone 17 actúa como catalizador de un nuevo salto en ingresos, mientras los servicios consolidan un flujo recurrente que amortigua la volatilidad del hardware y la compañía redobla su apuesta por la inteligencia artificial. Aun con los desafíos de costes y cierta debilidad en Mac y wearables, Apple encara los próximos trimestres desde una posición de fuerza que tendrá impacto directo en sus planes para Europa y el resto de mercados clave.