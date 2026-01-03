Los AirPods Pro 3 llevan muy poco tiempo en el mercado, pero todo apunta a que Apple no ha dicho su última palabra. Diversos informes coinciden en que la compañía trabaja en una segunda variante del producto, más cara y orientada a inaugurar una nueva categoría dentro del ecosistema: unos auriculares capaces de “ver” el entorno gracias a cámaras infrarrojas integradas.

La llegada de cámaras infrarrojas a los AirPods de Apple

La propuesta puede sonar extraña al principio, pero encaja con la estrategia que Apple ha seguido en los últimos años: llevar funciones impulsadas por Apple Intelligence más allá del iPhone y el Mac, acercándolas a dispositivos cotidianos como los auriculares. Según Mark Gurman, estas cámaras externas, combinadas con modelos avanzados de IA, permitirán a los AirPods interpretar lo que rodea al usuario y devolver información de contexto, desde indicaciones hasta alertas situacionales.

La introducción de estos sensores abre la puerta a un tipo de interacción completamente distinto. En lugar de depender tanto de los botones sensibles a la presión en las patillas, los AirPods podrían responder a gestos realizados con las manos frente al usuario, algo que ya ha mencionado el filtrador Instant Digital. Esto permitiría liberar los controles actuales —que empiezan a estar muy saturados de funciones— y, al mismo tiempo, acercar los auriculares a la forma de interacción que Apple ha empezado a popularizar con Vision Pro.

Más allá de este nuevo sistema de interacción y de las capacidades visuales, el resto del diseño se mantendría prácticamente idéntico al de los AirPods Pro 3 actuales. Esto incluye la mejora de audio lograda con la última generación, así como el nuevo sistema de cancelación activa de ruido. La gran diferencia será el precio: el modelo con cámaras se situaría en un rango superior, replicando lo que Apple ha hecho con los AirPods 4 al ofrecer versiones con y sin cancelación de ruido.

Si los rumores son correctos, la compañía apuesta por diversificar aún más la gama AirPods y convertir a su modelo Pro en un dispositivo que trascienda el audio. La pregunta ahora es si los usuarios estarán preparados para llevar auriculares que no solo escuchan… sino que también observan.