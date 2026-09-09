Apple presentará Readiness, su nueva app de recuperación física para Apple Watch

Apple tiene previsto anunciar una nueva aplicación denominada Readiness durante su evento especial «Surprise and Shine» hoy miércoles, según ha informado Mark Gurman en Bloomberg. Esta herramienta llegará como una variante avanzada de la actual aplicación Constantes Vitales (Vitals) del Apple Watch, con el objetivo directo de competir frente a las métricas de descanso y recuperación de marcas como Oura y Whoop.

La intención detrás de esta novedad es ofrecer una puntuación clara sobre el estado del cuerpo al comenzar la jornada, similar al índice de disposición diario que proporcionan los anillos inteligentes de Oura en una escala de 0 a 100. De este modo, el usuario podrá determinar con precisión si su organismo está recuperado para afrontar entrenamientos intensos o si, por el contrario, requiere descanso.

Métricas clave y novedades de hardware asociadas

La actual app Constantes Vitales, introducida en watchOS 11, recopila durante la noche datos como la frecuencia cardíaca promedio, la frecuencia respiratoria, el oxígeno en sangre, la temperatura de la muñeca y las horas de sueño. La nueva app Readiness se apoyará en esta misma base biométrica para calcular el nivel de fatiga y recuperación.

La llegada de esta herramienta, cuyos primeros rastros ya se habían localizado en el código beta de watchOS 27, coincidirá con la presentación de nuevos dispositivos:

Lanzamiento conjunto: La aplicación se dará a conocer junto al Apple Watch Series 12 y el Apple Watch Ultra 4.

La aplicación se dará a conocer junto al Apple Watch Series 12 y el Apple Watch Ultra 4. Sensor cardíaco continuo: Ambos relojes incorporarán medición continua de la frecuencia cardíaca durante todo el día, sin limitarse únicamente a los periodos en los que se registra un entrenamiento activo.

Ambos relojes incorporarán medición continua de la frecuencia cardíaca durante todo el día, sin limitarse únicamente a los periodos en los que se registra un entrenamiento activo. Mayor precisión en reposo: La monitorización constante facilitará datos biométricos más completos para alimentar los algoritmos de recuperación de la app.

Un enfoque más integral del rendimiento

Con este movimiento, Apple busca cubrir una de las demandas más recurrentes entre los usuarios deportistas, quienes hasta ahora debían recurrir a plataformas de terceros o a dispositivos específicos para interpretar sus datos de fatiga y descanso en una sola métrica funcional. ¿Consideras útil que el Apple Watch integre un índice de recuperación diario o prefieres gestionar tus entrenamientos sin depender de estas métricas?