Apple rectifica y mantiene Hide My Email en iCloud.com tras las críticas

La función Hide My Email de Apple ha estado en el centro de la polémica durante las últimas semanas después de que la compañía de Cupertino anunciara su intención de trasladar todos los alias generados a un nuevo dominio llamado private.icloud.com. El objetivo era unificar el dominio con el que se emiten las direcciones de ‘Iniciar sesión con Apple’, que actualmente utilizan privaterelay.appleid.com. Sin embargo, la decisión no sentó bien ni a los usuarios ni a los desarrolladores, que vieron un riesgo claro: que los sitios web empezaran a bloquear ese dominio para impedir la creación de cuentas anónimas.

Apple ha dado marcha atrás de forma oficial en un comunicado publicado en su portal para desarrolladores. Tras escuchar el feedback de la comunidad, la firma ha confirmado que los nuevos alias de Hide My Email continuarán generándose con el dominio clásico @icloud.com, el mismo que se usa para las cuentas de correo normales de iCloud. Eso sí, la transición de los alias de ‘Iniciar sesión con Apple’ al dominio private.icloud.com sigue adelante tal y como estaba previsto, aunque esa medida ha levantado mucha menos polvora porque, al fin y al cabo, se trata de un servicio que los usuarios usan de forma voluntaria y que los propios desarrolladores integran en sus webs con conocimiento de causa.

Una decisión para evitar el bloqueo masivo de alias

El motivo principal que ha llevado a Apple a dar marcha atrás es que, al usar un dominio común, los administradores de webs y los filtros antispam podrían bloquear todos los correos de private.icloud.com sin distinguir si son alias de Hide My Email o de otras funciones. Eso habría inutilizado el servicio para las personas que se registran en formularios o crean cuentas en servicios de terceros sin querer desvelar su dirección real. Al compartir dominio con iCloud.com, los alias pasan desapercibidos para los sistemas de verificación y no es tan sencillo discriminarlos.

Los expertos en privacidad consideran que esta medida es acertada porque, de lo contrario, cualquier página web podría bloquear el dominio de los alias fácilmente. Ese bloqueo no solo habría dejado sin sentido el servicio, sino que también habría generado una mala experiencia para los usuarios que intentaran crear una cuenta con un alias de Hide My Email. La decisión de Apple de mantener el dominio actual protege la esencia de la función: que las webs no puedan distinguir un correo real de uno desechable.

Hay que tener en cuenta que Hide My Email no es un sistema para ocultarse completamente de Apple o de la justicia, sino una herramienta de privacidad para evitar el spam y controlar qué fuentes se envían correos. De hecho, Apple siempre sabe cuál es el alias de un usuario y puede asociarlo a su cuenta si una entidad judicial lo pide. Tampoco es infalible al 100%, como se ha visto en fallos anteriores que podían exponer la dirección real de quien lo usaba. Pero para el uso que se le da normalmente (filtrar spam y evitar que nuestro correo personal se use sin permiso) es una función muy útil y valorada.

¿Qué pasa con los alias existentes?

En la actualización para desarrolladores, Apple también confirma que todas las direcciones que ya se han creado con ‘Iniciar sesión con Apple’ en el dominio privaterelay.appleid.com seguirán funcionando sin ningún tipo de corte. Los correos que se envíen a esas direcciones se seguirán reenviando al buzón real del usuario y no habrá que hacer nada. Sin embargo, los nuevos alias que se generen con ‘Iniciar sesión con Apple’ a partir de la segunda mitad de 2026 pasarán a ser emtrados en private.icloud.com.

Para los administradores de sistemas y desarrolladores, la recomendación de Apple es que vayan actualizando sus validaciones de email y las listas de dominios permitidos para aceptar private.icloud.com además de los dominios existentes. Así evitarán que los usuarios que usan ‘Iniciar sesión con Apple’ se encuentren con problemas de verificación de correo en sus sitios. También es importante que tengan en cuenta que los alias de Hide My Email seguirán viniendo de icloud.com, por lo que es muy complicado distinguir un correo desechable de uno normal solo por el dominio.

La decisión llega justo dos meses después de que el plan inicial se diera a conocer y ha generado cierto revuelo en la comunidad de desarrolladores, sobre todo en los foros de Apple. Muchos de ellos habían expresado su preocupación porque los usuarios que usan Hide My Email suelen registrarse en aplicaciones y webs que ofrecen productos o servicios, y si esos sitios empezaran a rechazar ese dominio, se rompería toda la experiencia. Al final, la compañía ha priorizado el funcionamiento del servicio y la confianza de sus clientes, que valoran la privacidad en un momento donde el cuidado de los datos personales es una prioridad.

En el lado práctico, nada cambia para los usuarios de a pie. Los alias de Hide My Email se siguen creando como hasta ahora, con una dirección del tipo [email protected]. Y los que ya estén dados de alta no se verán afectados. Si usas ‘Iniciar sesión con Apple’, tienes que tener en cuenta que cuando te creen una dirección nueva será con el dominio private.icloud.com. Lo mejor es que ya vayas actualizando tu sistema para evitar sustos, aunque lo cierto es que los servicios que ya han sido configurados para el dominio antiguo seguirán funcionando perfectamente.

La decisión de Apple ha sido bien recibida por los usuarios y los medios especializados, que ven este giro como una muestra de que la compañía sabe escuchar cuando se trata de preservar la privacidad de su ecosistema. Aunque no hay que dejar de estar atentos porque la privacidad tiene matices y puede que en el futuro vuelvan a intentar unificar dominios, por ahora parece que la opción más equilibrada es mantener las cosas como estaban.