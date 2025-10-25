Según varios informes recientes, Apple estaría aplicando un ajuste significativo en la producción del iPhone Air, el nuevo modelo presentado este año junto a la familia iPhone 17. Los datos proceden de fuentes del sector consultadas por Nikkei Asia, que aseguran que los pedidos de componentes se han reducido a niveles similares a los que la compañía suele manejar en la fase final del ciclo de vida de un producto.

Menor demanda, menor producción: el poco éxito del iPhone Air

El primer aviso de un cambio en los planes de fabricación apareció el 17 de octubre, y un nuevo reporte parece confirmar esa tendencia. De acuerdo con las fuentes citadas, Apple habría recortado las órdenes de producción del iPhone Air debido a un rendimiento comercial por debajo de las expectativas globales, especialmente en mercados como Estados Unidos y Europa. En contraste, los modelos iPhone 17 y iPhone 17 Pro estarían experimentando una mayor demanda, lo que ha llevado a incrementar sus volúmenes de fabricación.

Un directivo de un proveedor anónimo citado por Nikkei explicó que “la previsión total ha entrado prácticamente en modo de final de producción”, con una caída cercana al 10 % entre septiembre y noviembre. Sin embargo, esta reducción no implica el fin del modelo, sino una ralentización temporal mientras Apple ajusta inventarios y calibra su estrategia de distribución.

Como es habitual, Apple mantiene su política de producción “just in time”, que le permite operar con un margen de componentes de unas ocho semanas. De esta forma, evita acumular exceso de stock y puede reaccionar con agilidad a los cambios de demanda en los distintos mercados.

Los planes iniciales preveían que el iPhone Air representara entre el 10 y el 15 % del total de iPhones producidos en 2025, pero los proveedores aseguran que Apple ha solicitado reducir los módulos de cámara y pantallas para este modelo en particular.

China, la excepción de un dispositivo muy poco vendido

Paradójicamente, en China el iPhone Air parece estar funcionando mejor. Algunos medios locales informaron que las reservas se agotaron en pocas horas tras la apertura de los pedidos anticipados, lo que sugiere que el modelo podría estar encontrando allí su principal mercado. Esto contrasta con la recepción tibia en otros países, donde las encuestas de preferencia situaban al iPhone Air con apenas un 2 % de intención de compra, muy por detrás del iPhone 17 Pro Max (33 %) y el resto de la gama 17.

Mientras tanto, Apple habría aumentado los pedidos de producción del iPhone 17 base en unos 5 millones de unidades, además de incrementar los del iPhone 17 Pro y Pro Max. En total, la previsión de fabricación de la gama iPhone para 2025 oscila entre 85 y 90 millones de unidades, aunque algunas consultoras estiman que podría llegar a los 94 millones si la demanda se mantiene fuerte durante la campaña navideña.

En resumen, el iPhone Air no estaría siendo un fracaso, pero sí parece ser el modelo con menor tracción dentro de la nueva línea de smartphones de Apple. Su futuro dependerá de cómo evolucione la demanda en los próximos meses y de si la compañía decide replantear su posición en la gama media premium del catálogo.