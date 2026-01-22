Apple reemplazará Siri por algo más parecido a ChatGPT

Apple estaría trabajando en una reconstrucción profunda de Siri que va mucho más allá de simples mejoras de respuesta. Según la información disponible, la compañía planea reemplazar la interfaz actual de Siri por una experiencia de chatbot real en iOS 27, dejando atrás el modelo basado en respuestas puntuales y comandos aislados. Este nuevo Siri no se limitaría a ejecutar órdenes sueltas, sino que permitiría mantener conversaciones continuas, con seguimiento del contexto y respuestas encadenadas, algo que el asistente actual no es capaz de hacer de forma fiable.

Una interfaz tipo chat, separada del Siri tradicional El cambio más importante estaría en la interfaz. Apple estaría desarrollando una interfaz de conversación basada en texto, similar a un chat, que sustituiría la animación flotante actual de Siri. Esta nueva experiencia no se mostraría como una simple superposición en pantalla, sino como un espacio propio donde el usuario puede leer respuestas anteriores, continuar una conversación y reformular preguntas sin empezar desde cero. Internamente, Apple trataría este sistema como algo distinto al Siri actual, aunque seguiría usando la marca Siri de cara al usuario.

Un sistema basado en modelos de lenguaje de gran tamaño Este nuevo Siri estaría impulsado por un modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM), diseñado específicamente para ofrecer respuestas más naturales y coherentes en conversaciones largas. Apple estaría probando internamente este sistema como un chatbot completo, capaz de responder preguntas complejas, mantener el contexto y generar texto de forma mucho más avanzada que el Siri actual. La prioridad inicial estaría puesta en el texto, con la voz pasando a un segundo plano, al menos en las primeras fases de desarrollo y pruebas internas.

Un desarrollo a largo plazo con despliegue progresivo Aunque el objetivo sería introducir este nuevo Siri con iOS 27, Apple no tendría intención de sustituir el asistente actual de golpe. El plan pasaría por un despliegue progresivo, con funciones limitadas al principio y una evolución constante a lo largo de futuras actualizaciones del sistema. De este modo, el Siri tradicional conviviría durante un tiempo con esta nueva experiencia de chatbot, mientras Apple ajusta el rendimiento, la fiabilidad y la integración con el sistema.