Las próximas actualizaciones de software de Apple pondrán un foco claro en la accesibilidad impulsada por Apple Intelligence. La compañía ha adelantado un paquete amplio de funciones que llegarán a finales de año a iOS 27, iPadOS, macOS, tvOS y visionOS, con impacto directo en usuarios de España y del resto de Europa que tengan dificultades visuales, motrices o auditivas.

Estas novedades no se limitan a una sola app: afectan a todo el ecosistema, desde el iPhone y el iPad hasta el Mac, el Apple TV y el Apple Vision Pro. El denominador común es el uso de modelos de inteligencia artificial locales —Apple Intelligence— para describir mejor lo que se ve en pantalla, generar subtítulos en tiempo real, facilitar el control por voz y hasta mover una silla de ruedas eléctrica usando únicamente la mirada.

VoiceOver y Lupa: descripciones más completas con Apple Intelligence

Uno de los pilares de este anuncio es la mejora de VoiceOver, el lector de pantalla de Apple, y de la app Lupa para personas ciegas o con baja visión. Ambas herramientas aprovechan ahora Apple Intelligence para entender con más precisión el contenido visual, tanto en la pantalla como a través de la cámara.

La compañía ha potenciado lo que denomina explorador o Image Explorer dentro de VoiceOver, que ahora es capaz de ofrecer descripciones mucho más ricas de fotos, documentos escaneados y otros elementos visuales. En la práctica, esto significa que, al enfocar una factura, el sistema puede indicar el importe pendiente o la fecha de vencimiento, y en una fotografía personal aportar contexto adicional sobre personas y objetos presentes.

Además, el reconocimiento visual en tiempo real gana una capa conversacional. Los usuarios pueden pulsar el botón de Acción del iPhone para hacer una pregunta directa sobre lo que ve la cámara, como “¿qué pone en este cartel?” o “¿de qué color es esta camisa?”, y recibir una respuesta detallada basada en Apple Intelligence. A partir de esa primera respuesta, es posible plantear repreguntas para refinar la información.

La app Lupa, muy utilizada por quienes tienen baja visión, hereda estas capacidades de exploración asistida en una interfaz de alto contraste. Con Apple Intelligence, Lupa no solo amplía el texto, sino que también puede describir el entorno, leer etiquetas o ayudar a interpretar documentos físicos. Todo ello se puede activar tanto con el botón de Acción como con órdenes de voz tipo “acercar” o “prender linterna”, sin tener que buscar controles pequeños en pantalla.

Apple insiste en que estas funciones pueden suponer una ayuda importante para la vida cotidiana, aunque recuerda que no deben ser el único recurso en situaciones de riesgo, diagnósticos médicos o contextos donde un error de interpretación pueda tener consecuencias graves.

Control por Voz con lenguaje natural y opción “di lo que ves”

Otra de las grandes líneas de trabajo se centra en Control por Voz, la función que permite manejar el iPhone, el iPad o el Mac sin tocar la pantalla. Con Apple Intelligence, este sistema se vuelve más flexible y entiende mejor el lenguaje natural, reduciendo la necesidad de memorizar comandos rígidos.

La novedad más llamativa es la opción descrita como “di lo que ves”, que permite al usuario referirse a botones, enlaces o controles en pantalla tal y como los percibe visualmente. En un ejemplo práctico, en Apple Maps bastará con decir “toca la guía de mejores restaurantes” para que el sistema ejecute la acción, aunque el elemento no esté perfectamente etiquetado para accesibilidad.

Esta aproximación ayuda especialmente cuando las apps de terceros no han cuidado sus etiquetas de accesibilidad. En lugar de depender sí o sí de esos metadatos, el usuario puede apoyarse en un lenguaje intuitivo, apoyado a su vez en los modelos de IA locales de Apple.

El objetivo es que personas con discapacidad motriz o dificultades de comunicación puedan navegar por el sistema operativo y las aplicaciones con menos fricción, sin tener que aprender una lista extensa de comandos específicos. Apple encuadra este cambio dentro de su estrategia de usar la IA como capa que “rellena huecos” donde la interfaz tradicional se queda corta.

Nuevo Lector de Accesibilidad: resúmenes, traducción y textos complejos

Más allá de la interacción, Apple también quiere facilitar la lectura. El nuevo Lector de Accesibilidad —o Accessibility Reader— se presenta como un modo de lectura adaptado a usuarios con dislexia, baja visión u otras dificultades de comprensión, y se integra de forma transversal en el sistema.

Este lector es capaz de manejar documentos complejos con múltiples columnas, tablas e imágenes, como artículos científicos o informes largos. Hasta ahora, este tipo de contenido solía romper el flujo de lectura de los lectores de pantalla tradicionales, obligando a saltos poco naturales entre secciones.

Con Apple Intelligence, el Lector de Accesibilidad ofrece resúmenes generados al instante que permiten hacerse una idea del contenido antes de profundizar en los detalles. El usuario puede decidir si quiere una visión general rápida o si prefiere ir párrafo a párrafo con mayor calma.

Otra pieza relevante es la traducción integrada. El lector puede mostrar el texto en el idioma nativo del usuario manteniendo la tipografía, el formato y los colores personalizados, algo útil tanto para personas con necesidades de accesibilidad como para quienes trabajan habitualmente con documentación en otros idiomas.

En la práctica, esta herramienta se suma al resto de funciones de accesibilidad de Apple para crear un entorno de lectura más homogéneo entre iPhone, iPad y Mac, sin necesidad de recurrir siempre a soluciones de terceros o a extensiones específicas del navegador.

Subtítulos generados en el dispositivo para cualquier vídeo

Uno de los anuncios que más puede notarse en el día a día es la llegada de subtítulos generados automáticamente en el propio dispositivo para vídeos que no cuentan con transcripción previa. Es una función pensada principalmente para personas sordas o con discapacidad auditiva, aunque también resulta útil en entornos ruidosos o cuando no se puede activar el sonido.

Esta herramienta funcionará con vídeos grabados con el iPhone, clips enviados por amigos y familiares, reproducciones en streaming y otros contenidos que carezcan de subtítulos oficiales. Los modelos de reconocimiento de voz corren en el hardware local, sin enviar el audio a servidores externos, lo que refuerza el enfoque de privacidad que Apple quiere asociar a Apple Intelligence.

Los subtítulos aparecerán de forma automática en iPhone, iPad, Mac, Apple TV y Apple Vision Pro, siempre que el contenido no incluya ya su propia transcripción. Desde el menú de reproducción o el apartado de ajustes, el usuario podrá personalizar la apariencia del texto —tamaño, color, fondo— para facilitar su lectura en función de su visión y de la pantalla utilizada.

En Europa y en España este tipo de soluciones tiene, además, una lectura regulatoria: las exigencias legales de accesibilidad para servicios audiovisuales y plataformas digitales son cada vez mayores, por lo que automatizar subtítulos en el dispositivo puede ayudar a que aplicaciones y contenidos cumplan con la normativa con menos costes adicionales.

Vision Pro: control de sillas de ruedas y reducción de mareos

La parte más innovadora del anuncio no se queda en las pantallas, sino que da el salto a la movilidad física. Apple ha presentado una nueva función para controlar sillas de ruedas eléctricas compatibles utilizando el sistema de seguimiento ocular del Apple Vision Pro.

Para personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) u otras condiciones que dificultan o impiden el uso de un joystick tradicional, esta función ofrece una alternativa de control altamente sensible basada en la mirada. Vision Pro rastrea los ojos del usuario y traduce esos movimientos en órdenes de desplazamiento para sistemas de conducción alternativos.

Apple asegura que el seguimiento ocular del visor no requiere recalibraciones constantes y funciona en distintas condiciones de iluminación, algo que suele ser un punto débil en otros sistemas de control ocular del mercado. Inicialmente, la compatibilidad se ha anunciado con los sistemas Tolt y LUCI en Estados Unidos, con conexión tanto por Bluetooth como por cable, y la intención declarada de ampliar la lista de socios.

Junto a este avance, visionOS incorporará la función de Indicadores de Movimiento en Vehículos, ya presente en iPhone, para ayudar a reducir el mareo cuando se usan las Vision Pro como pasajero en un coche u otro medio de transporte. La idea es mejorar la coherencia entre lo que ven los ojos y las aceleraciones que siente el cuerpo, mitigando así las náuseas asociadas a la lectura o al uso intensivo de pantallas en movimiento.

Aunque este primer despliegue del control de silla de ruedas se centra en el mercado estadounidense, la apuesta sugiere que Vision Pro podría consolidarse también en Europa como plataforma para soluciones avanzadas de movilidad asistida, a medida que Apple cierre acuerdos con fabricantes y reguladores de cada región.

Ajustes auditivos, tvOS y nuevas opciones para desarrolladores

Más allá de las grandes funciones de Apple Intelligence, Apple ha aprovechado el anuncio para pulir detalles de accesibilidad en todo el ecosistema, incluyendo algunas mejoras con impacto directo en usuarios europeos.

Los audífonos certificados como Made for iPhone mejorarán su comportamiento al cambiar entre distintos dispositivos Apple. La compañía promete un emparejamiento inicial más sencillo y una transferencia más fiable entre iPhone, iPad, Mac y visionOS, una mejora que puede resultar clave para quienes dependen de estos dispositivos auditivos durante todo el día.

En tvOS, la opción de Texto Más Grande permitirá aumentar el tamaño del texto en la interfaz del Apple TV, facilitando la lectura de menús, descripciones de contenido y ajustes a personas con baja visión. Es un paso más para llevar las opciones de accesibilidad habituales en iOS y macOS también al salón.

Apple ha ampliado asimismo la función de Reconocimiento de Nombres, pensada para alertar a usuarios sordos o con problemas de audición cuando alguien pronuncia su nombre. Esta característica pasará a funcionar en más de 50 idiomas, lo que favorece su adopción en mercados multilingües como el europeo, donde conviven distintas lenguas oficiales.

En el ámbito del juego y la interacción alternativa, iOS, iPadOS y macOS sumarán compatibilidad con el controlador Sony Access como mando adaptativo. Los usuarios podrán configurar el joystick, nueve botones integrados y hasta cuatro botones externos o interruptores especiales, e incluso combinar dos mandos para crear disposiciones muy personalizadas.

Por último, para las apps de interpretación de lengua de signos, Apple introduce una nueva API para FaceTime que permite añadir de forma más sencilla a un intérprete humano en una videollamada en curso. Este tipo de herramientas tiene especial relevancia en Europa, donde la demanda de servicios accesibles en entornos laborales y educativos va en aumento.

Accesorios y disponibilidad en España y Europa

El anuncio de software viene acompañado de novedades en hardware accesorio, como el soporte Grip & Stand para iPhone de Hikawa, un accesorio MagSafe diseñado desde el principio con criterios de accesibilidad. Fruto de una colaboración entre la diseñadora Bailey Hikawa y comunidades de personas con distintas limitaciones de agarre, fuerza o movilidad, este soporte ofrece una forma más segura y cómoda de sujetar el iPhone.

Apple ha confirmado que este accesorio adaptativo estará disponible a nivel global a través de la Apple Store online, incluyendo países europeos como España, Francia, Italia, Países Bajos o Suecia, entre otros. La expansión responde a la buena acogida inicial y a la intención de integrar el iPhone no solo como dispositivo de ocio o productividad, sino también como herramienta de apoyo funcional en el día a día.

En cuanto al despliegue del software, las funciones de accesibilidad impulsadas por Apple Intelligence irán llegando en fase beta con iOS 27 y el resto de sistemas, y se activarán progresivamente a lo largo de finales de año. Algunas características, como el uso de Apple Intelligence, estarán condicionadas por el idioma, la región y el hardware (en especial, dispositivos con chips más recientes), por lo que no todos los usuarios europeos las recibirán al mismo tiempo.

En conjunto, el movimiento de Apple sitúa a Apple Intelligence como algo más que una capa de moda alrededor de la IA: se convierte en un motor práctico para derribar barreras de acceso en su ecosistema, desde la lectura y la comunicación hasta la movilidad física, en un contexto en el que las normativas europeas de accesibilidad y la presión social empujan en la misma dirección.