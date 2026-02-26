Apple está dando un giro importante a la forma en que se controla el acceso a aplicaciones para mayores de 18 años en la App Store. La compañía ha empezado a activar un sistema de verificación de edad más estricto, pensado para adaptarse a la oleada de leyes que, en distintos países, buscan blindar a los menores frente a contenidos y servicios para adultos.

El nuevo enfoque combina restricciones directas en la tienda de aplicaciones con herramientas técnicas para desarrolladores, como la API de rango de edad declarado. El objetivo es que se puedan bloquear descargas de apps +18 y exigir consentimiento parental cuando proceda, pero sin obligar a compartir datos especialmente sensibles como fechas de nacimiento exactas o copias de documentos de identidad.

Un mosaico de leyes que empuja a reforzar el control de edad

En los últimos años, distintos gobiernos han empezado a estudiar o aprobar normas que ponen el foco en limitar el acceso de menores a redes sociales, juegos y servicios digitales considerados inadecuados. Este movimiento regulatorio ya no se centra solo en las grandes plataformas sociales: se está extendiendo a cualquier aplicación marcada como apta solo para mayores de 18 años.

En países como Australia, Brasil y Singapur, así como en varios estados de Estados Unidos, el mensaje es claro: las tiendas de apps deben ir más allá del típico aviso de “confirma que eres mayor de edad” y pasar a verificaciones calificadas como razonables por la propia ley. Es en ese contexto donde Apple empieza a desplegar sus nuevos mecanismos de control.

El caso de Brasil ilustra bien hasta qué punto están cambiando las reglas del juego. Allí, Apple ha señalado que, si un desarrollador indica en el cuestionario de clasificación por edades que su app o juego incluye cajas de botín (loot boxes), esa aplicación puede pasar a estar automáticamente calificada como +18 en la App Store local. La medida enlaza con la preocupación de las autoridades por las mecánicas que se asemejan a las apuestas, especialmente entre menores.

En paralelo, en Estados Unidos se han aprobado o tramitado leyes como la SB 2420 en Texas o la Ley de Responsabilidad de las Tiendas de Aplicaciones de Utah. Ambas colocan buena parte de la carga de la verificación de edad sobre plataformas como la App Store y Google Play, exigiendo que se impidan descargas de apps para adultos cuando el usuario no acredite tener la edad requerida.

Apple está intentando encajar todas estas exigencias a través de un planteamiento común a nivel técnico, que luego se pueda adaptar a los detalles de cada jurisdicción. De este modo, los desarrolladores no tienen que inventar su propio sistema para cada país o estado, sino apoyarse en una infraestructura unificada de verificación de edad y control parental.

Cómo funciona la API de rango de edad declarado (Declared Age Range)

La pieza central del nuevo sistema es la API de rango de edad declarado (Declared Age Range, DAR), ya disponible en fase beta para iOS, iPadOS y macOS. En lugar de compartir la fecha de nacimiento exacta, esta interfaz permite que una app reciba un tramo de edad (por ejemplo, menor de edad, 18 o más años, etc.), reduciendo así la exposición de datos personales.

La idea es que el sistema operativo, y no cada aplicación por separado, gestione los pasos más delicados de la verificación. En Brasil, por ejemplo, Apple explica que la categoría de edad solo se comparte si el usuario —o sus padres o tutores— lo autorizan expresamente. Además, la API incorpora una señal interna sobre el método utilizado para garantizar la edad en el dispositivo, algo relevante a la hora de demostrar cumplimiento ante las autoridades.

Frente a sistemas que obligan a subir fotos del DNI o del pasaporte, la propuesta de Apple intenta apoyarse en procesos más discretos y centrados en el propio ecosistema de la compañía. La empresa remarca que no se almacenan documentos oficiales para estos fines y que el usuario, o los adultos responsables en el caso de menores, pueden desactivar el sistema.

La API DAR no se limita a devolver un tramo de edad. También ofrece “señales regulatorias” que informan a la app de si, en el territorio del usuario, existen requisitos legales específicos relacionados con la edad. Esto permite que una misma aplicación, sin duplicar código, se comporte de forma distinta según la región: puede pedir el rango de edad, exigir permiso parental o limitar ciertas funciones según dicte la normativa local.

Dentro de esta misma infraestructura, Apple ha incorporado la función Acción de Actualización Importante, pensada para que los desarrolladores puedan enviar notificaciones a adultos responsables cuando una app usada por menores introduzca cambios significativos en su funcionamiento. Para usarla, los creadores deben seguir las guías de interfaz de Apple y describir claramente en qué consiste la modificación.

Bloqueo de descargas de apps +18 en la App Store

El aspecto más visible para los usuarios es que la App Store pasa a bloquear la descarga de aplicaciones clasificadas como +18 en determinadas regiones si no puede constatar que la persona es mayor de edad. La verificación se realiza mediante la API de rango de edad declarado, sin necesidad de que cada app implemente su propio filtro desde cero.

En países como Australia, Brasil y Singapur, la tienda de Apple ya está utilizando estos mecanismos para impedir que quienes no acrediten la mayoría de edad descarguen apps marcadas exclusivamente para adultos. El sistema comprueba el rango de edad asociado a la cuenta y, si no encaja con los requisitos, simplemente no permite completar la instalación.

Apple puntualiza, no obstante, que esto no exime a los desarrolladores de sus propias obligaciones. En algunos casos, las leyes pueden exigir una verificación directa por parte del servicio, ya sea dentro de la app o a través de sistemas externos. Por ello, no es descartable que ciertas aplicaciones añadan capas adicionales de comprobación, especialmente en sectores como el juego online, las citas o el contenido explícito.

El endurecimiento del acceso a apps +18 se enmarca en una tendencia más amplia: no se quiere limitar únicamente el tiempo de pantalla o las redes sociales, sino también la exposición de menores a mecánicas económicas complejas (loot boxes, apuestas simuladas, compras integradas agresivas) y a entornos donde pueden interactuar con adultos sin supervisión.

En este contexto, la App Store se convierte en una especie de primer filtro obligatorio, sobre el que luego cada servicio añade sus propios controles en función del tipo de contenido que ofrece y de las exigencias de cada territorio.

Cambios específicos en Estados Unidos: Utah, Luisiana y otros estados

Parte de las novedades de Apple están diseñadas pensando directamente en estados de EE. UU. que han aprobado normas muy detalladas sobre verificación de edad y consentimiento parental. Es el caso de Utah y Luisiana, donde se han introducido obligaciones explícitas para las tiendas de aplicaciones y los desarrolladores.

Para Utah, Apple prevé que, a partir del 6 de mayo de 2026, las nuevas cuentas de Apple puedan compartir su categoría de edad con las apps cuando el desarrollador lo solicite vía API DAR. Esa información permitirá aplicar bloqueos o restricciones adicionales en servicios dirigidos a adultos o con secciones sensibles.

En Luisiana, la fecha marcada en el calendario es el 1 de julio de 2026. Allí, la ley exige que los desarrolladores utilicen los sistemas de intercambio de datos del llamado “covered application store” —en este caso, la App Store— para verificar el rango de edad. Si el usuario resulta ser menor, la normativa obliga a vincular su cuenta a una cuenta parental y a obtener un consentimiento verificable del adulto antes de permitir descargas, compras iniciales o compras dentro de la app.

Además, esta norma detalla que deben gestionarse notificaciones relacionadas con “cambios significativos” en el servicio, algo que encaja con las herramientas que Apple está incorporando, como la ya mencionada Acción de Actualización Importante y las notificaciones desde el servidor de la tienda. Todo ello forma parte de un paquete de utilidades que también incluye la API de Cambio Significativo (PermissionKit) y nuevos tipos de propiedades de clasificación de contenidos en StoreKit.

Estas leyes estatales llegan acompañadas de otras iniciativas, como la ya citada SB 2420 en Texas, que también exige que las tiendas de aplicaciones se impliquen activamente en la verificación de edad. Apple y Google han señalado que este tipo de marcos legales puede generar fricciones y dudas sobre la privacidad, especialmente si se obliga a las plataformas a recopilar más datos de los estrictamente necesarios.

Aun así, la dirección está marcada: en un número creciente de estados, las grandes plataformas ya no pueden limitarse a delegar el control de edad en cada desarrollador. Se espera que integren soluciones propias y homogéneas, capaces de demostrar ante el regulador que se han puesto barreras efectivas al acceso de menores a apps +18.

Preparativos para Europa y Reino Unido

Aunque buena parte de los cambios ya se está notando en América y Asia-Pacífico, Apple tiene la vista puesta en Europa y el Reino Unido, donde se están reforzando las normas de protección de menores en internet. Instrumentos como la Online Safety Act británica y las iniciativas europeas en materia de seguridad infantil y servicios digitales apuntan en la misma dirección que las leyes estadounidenses: más responsabilidades para las grandes plataformas.

En la documentación para desarrolladores, Apple detalla que la API de rango de edad declarado no solo informa del tramo de edad del usuario, sino también de si se aplican requisitos regulatorios concretos en función de su región. Esto incluye indicar si el usuario está obligado a compartir su rango de edad para seguir usando un servicio, o si es necesario permiso parental para determinadas acciones o actualizaciones importantes.

La idea es que, cuando la Unión Europea precise nuevas obligaciones —por ejemplo, vinculadas a la futura regulación de servicios destinados a menores—, el ecosistema de la App Store ya disponga de las piezas técnicas para cumplirlas. De este modo, los desarrolladores europeos, incluidos los de España, no tendrán que improvisar soluciones apresuradas cada vez que cambie el marco legal.

Para los usuarios de países como España, Francia, Alemania o Italia, esto se podría traducir en controles más visibles al descargar apps para mayores de 18 años, así como en flujos más claros de consentimiento parental para cuentas infantiles o adolescentes. Apple insiste en que su objetivo es equilibrar estas obligaciones con un enfoque respetuoso con la privacidad, evitando crear bases de datos masivas de identidades digitales.

En territorios con una fuerte tradición de protección de datos, como la UE o el Reino Unido, el hecho de que la verificación se base en rangos de edad y señales regulatorias, y no necesariamente en documentos oficiales, puede ser un argumento clave para evitar choques con normas como el RGPD o las guías de las autoridades nacionales de protección de datos.

Impacto en desarrolladores, familias y experiencia de usuario

Para los desarrolladores, el nuevo sistema supone una mezcla de ventaja y obligación. Por un lado, cuentan con una API oficial para saber en qué tramo de edad se encuentra el usuario y qué requisitos aplica cada región, lo que facilita cumplir la ley sin rediseñar por completo sus servicios. Por otro, tienen que adaptar sus apps, pantallas de registro y flujos de actualización para incorporar estos controles.

La API DAR ofrece información sobre si existe algún requisito legal vinculado a la edad en la zona del usuario, si este debe compartir su rango de edad para seguir usando la app y si hace falta consentimiento parental para determinadas acciones. Esto no solo afecta a aplicaciones claramente adultas; también entra en juego en redes sociales, videojuegos, plataformas de vídeo o servicios de mensajería con funciones que pueden considerarse sensibles.

Para las familias, el nuevo enfoque se traduce en un mayor control sobre lo que hacen los menores con sus dispositivos. Apple permite que los padres, madres o tutores reciban avisos cuando una app orientada a menores introduzca cambios relevantes, como nuevas opciones sociales, sistemas de compra dentro de la aplicación o ajustes relacionados con la privacidad y la seguridad.

Desde el punto de vista del usuario final, el mayor cambio se percibirá al intentar descargar apps catalogadas como para mayores de 18 años o al acceder a funciones avanzadas dentro de determinadas aplicaciones. En muchas regiones, el sistema pedirá confirmar la mayoría de edad mediante los mecanismos integrados de Apple; en el caso de menores, la cuenta podrá quedar asociada a la de un adulto que tenga la última palabra sobre descargas y compras.

Apple ha dejado claro que comparte el objetivo de reforzar la seguridad de niños y adolescentes en línea, pero también ha advertido de que algunas propuestas regulatorias pueden tensionar el equilibrio con la privacidad si obligan a recopilar más información de la necesaria. De momento, su apuesta pasa por un modelo basado en rangos de edad, consentimiento parental digital y herramientas de control integradas en el propio sistema operativo y la App Store.

Con todos estos cambios, la verificación de edad en la App Store deja de ser un mero trámite formal para convertirse en una capa estructural del ecosistema de aplicaciones: se refuerzan los filtros para las apps +18, se facilita a los desarrolladores el cumplimiento de leyes cada vez más complejas y se da más protagonismo a las familias, todo ello intentando que el acceso a los servicios siga siendo razonablemente cómodo y sin exponer más datos personales de los imprescindibles.