Era un secreto a voces y Apple ha renovado su iPad Air. Este nuevo dispositivo llega en dos tamaños, 11 y 13 pulgadas, y conserva la misma filosofía de siempre: un iPad versátil pensado para estudiantes, creadores y profesionales que quieren algo más que un modelo de entrada, pero sin dar el salto a lo más caro del catálogo. Con el M4, los nuevos chips de conectividad N1 y C1X, y la próxima versión iPadOS 26, el iPad Air se sitúa como una opción especialmente interesante para usuarios de Europa y España que busquen una tableta de largo recorrido.

Chip M4: más potencia para multitarea, vídeo y juegos

El gran cambio de esta generación está en su interior. El nuevo iPad Air integra un M4 con CPU de 8 núcleos, GPU de 9 núcleos y motor neuronal de 16 núcleos, una configuración que, según datos de Apple, ofrece hasta un 30 % más de rendimiento que el modelo anterior con M3 y hasta 2,3 veces más que la generación con M1.

En el día a día, esa mejora se traduce en tiempos de exportación más cortos en apps de edición de vídeo como Final Cut Pro, composiciones de fotos más ágiles en aplicaciones de retoque y una experiencia más fluida al trabajar con varios documentos y ventanas abiertas a la vez. Para quienes vienen de modelos antiguos de iPad o de un iPad Air con M1, el salto de velocidad y respuesta será especialmente notable.

La parte gráfica también da un paso importante. La GPU de 9 núcleos del M4 incorpora segunda generación de sombreado de malla por hardware y trazado de rayos (ray tracing), tecnologías que permiten efectos de iluminación, reflejos y sombras mucho más realistas. Apple habla de más de cuatro veces más rapidez en renderizado 3D con ray tracing frente al iPad Air con M1, algo que afecta tanto a juegos exigentes como a apps de visualización profesional.

Impulso a la inteligencia artificial con más memoria y ancho de banda

Además de la potencia bruta, Apple pone el foco en la IA. El nuevo iPad Air incorpora 12 GB de memoria unificada, un 50 % más que la generación anterior, y eleva el ancho de banda de memoria hasta 120 GB/s. Esta combinación está pensada para mover modelos de inteligencia artificial más complejos de forma local, sin depender tanto de la nube.

El motor neuronal de 16 núcleos del M4 es, según la compañía, tres veces más rápido que el del M1. Esto beneficia tareas cotidianas como la búsqueda de personas u objetos en la fototeca, la transcripción de notas de voz o clases, y funciones más avanzadas integradas en apps de terceros, como escritura asistida, análisis de vídeo o edición inteligente de documentos.

Apple también vincula estas mejoras a su apuesta por Apple Intelligence, el conjunto de funciones de IA integrado en sus sistemas. En el caso del iPad Air, el aumento de memoria y la mejora del motor neuronal deberían dar margen para que, a medida que vayan llegando más funciones de IA generativa a iPadOS en Europa, el dispositivo pueda manejarlas con solvencia durante varios años.

Conectividad renovada: N1 con Wi‑Fi 7 y módem C1X más eficiente

Otro de los grandes cambios está en las conexiones inalámbricas. El nuevo iPad Air incorpora el chip N1 de Apple, que añade compatibilidad con Wi‑Fi 7, Bluetooth 6 y Thread. Este componente, que la compañía ya estrenó en los últimos iPhone y iPad Pro, promete mejor rendimiento en redes Wi‑Fi de 5 GHz y más estabilidad en funciones como AirDrop o Punto de acceso personal.

En Europa y España, donde cada vez son más habituales los routers y sistemas mesh compatibles con los nuevos estándares, el salto a Wi‑Fi 7 puede notarse en descargas más rápidas y menor latencia al trabajar en la nube, jugar online o hacer videollamadas de alta calidad. Aunque la disponibilidad de Wi‑Fi 7 depende de cada país y de los operadores, el hardware del iPad Air queda preparado para aprovecharlo en cuanto esté extendido.

Los modelos con conexión móvil incorporan el módem C1X, diseñado por Apple para 5G y LTE. La compañía asegura que ofrece hasta un 50 % más de velocidad de datos y hasta un 30 % menos de consumo energético en comparación con el iPad Air con módem anterior. Esto es especialmente relevante para quienes dependen de la conexión móvil durante la jornada, como profesionales que se mueven entre reuniones, estudiantes universitarios o usuarios que trabajan a menudo desde fuera de casa.

Además del 5G, los modelos celulares mantienen GPS integrado y compatibilidad con eSIM, lo que facilita contratar o cambiar de tarifa sin tarjeta física, algo ya bastante habitual en Europa. Para quienes viajan dentro de la UE o al extranjero, poder activar un plan de datos local desde el propio iPad resulta una opción cómoda y, a menudo, más económica.

iPadOS 26: nueva interfaz, ventanas y mejor gestión de archivos

El nuevo iPad Air llega preparado para iPadOS 26, una versión que refuerza el enfoque del iPad como herramienta de trabajo. La interfaz introduce un nuevo lenguaje visual llamado Liquid Glass, con elementos translúcidos que se adaptan al contenido y a la interacción del usuario, aportando más claridad a lo que se tiene en pantalla.

Una de las novedades más destacadas es el nuevo sistema de ventanas, que permite organizar y cambiar de app de forma más flexible sin perder la sencillez típica del iPad. A ello se suma una barra de menús en la parte superior, desde la que se pueden consultar los comandos principales de cada aplicación, tanto con el dedo como con el cursor del Magic Keyboard.

La app Archivos también recibe una actualización importante: vista de lista mejorada, carpetas más personalizables y posibilidad de crear carpetas en el Dock, de modo que se puede acceder rápidamente a descargas, documentos o proyectos en curso. Además, se permite seleccionar apps predeterminadas para abrir ciertos tipos de archivo, un cambio muy demandado por quienes usan el iPad como equipo principal.

iPadOS 26 incorpora asimismo una app Vista Previa dedicada, muy útil para anotar PDFs, firmar documentos o hacer pequeños retoques en imágenes con el Apple Pencil o con los dedos. Y, para quienes trabajan con audio y grabación, el sistema ofrece más control sobre la entrada de sonido, captura local de alta calidad y la posibilidad de ejecutar tareas en segundo plano con menos limitaciones.

Diseño continuista, pantallas de 11 y 13 pulgadas y cámaras conocidas

En el apartado físico no hay revoluciones. El nuevo iPad Air mantiene el diseño de bordes planos, el sensor Touch ID en el botón de encendido y el puerto USB‑C. La pantalla sigue siendo un panel LCD con brillo de hasta 500 nits, suficiente para uso interior y para la mayoría de situaciones en movilidad.

Apple mantiene dos tamaños de pantalla: 11 y 13 pulgadas. El modelo más compacto apunta a quienes priorizan ligereza y portabilidad, mientras que el de 13 pulgadas ofrece un área de trabajo más generosa para dividir pantalla, editar vídeo o usar el Apple Pencil con mayor comodidad. Ambos modelos cuentan con altavoces estéreo en disposición horizontal y micrófonos pensados para videollamadas y grabaciones.

En el sistema de cámaras tampoco hay grandes cambios, pero sí un conjunto sólido para una tableta. El iPad Air estrena una cámara frontal en formato horizontal de 12 megapíxeles con Center Stage, algo que mejora el encuadre en videollamadas cuando se utiliza el dispositivo apoyado en un teclado. La cámara trasera es también de 12 megapíxeles, pensada para digitalizar documentos, capturar fotos ocasionales o grabar vídeo en alta definición.

Colores, almacenamiento y precios: se mantiene la barrera de entrada

Apple no toca la estructura básica de precios, lo que facilita la comparación con generaciones anteriores. El nuevo iPad Air está disponible en cuatro acabados: azul, morado, starlight y gris espacial, y ofrece las mismas opciones de capacidad que ya se conocían: 128 GB, 256 GB, 512 GB y 1 TB.

En el mercado internacional, los precios de referencia se mantienen en 649 euros para el modelo de 11 pulgadas con Wi‑Fi y 849 euros para el de 13 pulgadas, a lo que hay que añadir el suplemento correspondiente en los modelos con conectividad celular. Aunque los importes finales en Europa y España dependerán de impuestos y cambios de moneda, lo previsible es que se sitúen en línea con los de la generación anterior, manteniendo un posicionamiento de gama media‑alta.

La compañía ha fijado el calendario de lanzamiento con inicio de reservas a partir del miércoles 4 de marzo a través de su web y app oficial a partir de las 15:15h, y primeras unidades disponibles en tiendas y distribuidores una semana más tarde, el miércoles 11 de marzo. Esta ventana de tiempo es similar a la de otros lanzamientos recientes de iPad, permitiendo a los usuarios planificar compras, especialmente en entornos profesionales y educativos.

Más allá del marketing, el nuevo iPad Air con M4, 12 GB de memoria y conectividad Wi‑Fi 7 refuerza el papel de esta gama como la opción equilibrada del catálogo: mantiene precios contenidos frente a los iPad Pro, pero suma rendimiento de sobra para edición de contenido, multitarea avanzada e IA, junto con un conjunto de accesorios y novedades de iPadOS que lo hacen especialmente atractivo para quienes buscan una tableta versátil en España y el resto de Europa sin tener que irse al modelo más caro.