La tienda online de Apple ha recibido una actualización profunda que cambia la forma de comprar un Mac. A partir de ahora, quienes adquieran un ordenador de la marca pueden ajustar con más precisión cada apartado técnico y estético del equipo antes de tramitar el pedido, en lugar de limitarse a unas pocas configuraciones cerradas.

Con esta renovación, la compañía da un paso más en la idea de ofrecer un Mac prácticamente a medida, guiando al usuario por un recorrido de compra donde se van seleccionando, paso a paso, las distintas opciones disponibles para cada modelo. El cambio afecta tanto al diseño de la página como al propio flujo de compra, que se vuelve más largo, pero también más claro y completo.

Un sistema de personalización más detallado para los Mac

Hasta ahora, quienes entraban en la web de Apple en España u otros países europeos encontraban unas pocas configuraciones predefinidas para portátiles y sobremesa: distintas combinaciones de procesador, memoria y almacenamiento ya empaquetadas. El nuevo sistema rompe con esa rigidez y despliega un abanico mucho más amplio de posibilidades en cada apartado.

El proceso comienza eligiendo un modelo base de Mac, ya sea un portátil como MacBook Air o MacBook Pro, o un equipo de sobremesa. A partir de ahí, la tienda muestra una serie de pantallas sucesivas en las que el comprador va definiendo las características de su equipo, siempre dentro de los límites marcados por cada gama concreta.

Entre las primeras decisiones que se pueden tomar está el tamaño de la pantalla y el color del chasis, con las opciones habituales de la marca. En determinados modelos se añade también la elección del tipo de panel, donde es posible optar por una pantalla estándar o por la variante con vidrio de nanotextura, pensada para reducir reflejos en entornos con mucha luz.

Uno de los puntos clave del nuevo configurador es la elección del chip. La compañía permite seleccionar entre distintas generaciones de sus propios procesadores, como las familias M4 o M5, además de escoger el nivel de potencia dentro de cada una según el uso que se le vaya a dar al equipo, desde tareas cotidianas hasta trabajos más exigentes de edición y programación.

Memoria, almacenamiento y cargador: un Mac más a la carta

A partir de la selección del chip, la web conduce al usuario por otras decisiones relevantes, como la cantidad de memoria RAM y la capacidad de la unidad de almacenamiento SSD. En función del modelo elegido, se ofrecen diferentes escalones de memoria y varias opciones de espacio en disco, pensadas tanto para quien solo necesita un uso básico como para perfiles profesionales que manejan proyectos pesados.

También se puede elegir el tipo de cargador, con distintas potencias para adaptarse mejor a la movilidad del usuario. En los portátiles, por ejemplo, es posible optar por un adaptador más potente para acelerar la carga, mientras que en otros casos se favorecen soluciones más ligeras y fáciles de transportar.

Otro elemento que se puede ajustar desde el configurador es el idioma y distribución del teclado, un aspecto especialmente relevante para usuarios de España y de otros países europeos que necesitan diseños concretos de teclas. Este paso, que antes podía pasar desapercibido, ahora se integra de forma más visible en el flujo de compra para evitar errores y devoluciones innecesarias.

En paralelo a las opciones de hardware, Apple incorpora la posibilidad de añadir desde el primer momento software profesional como Final Cut Pro o Logic Pro. Estas licencias se integran en la misma compra del Mac, de modo que el equipo llega preparado para trabajar en edición de vídeo, producción musical u otros entornos creativos sin necesidad de realizar compras adicionales más tarde.

La compañía acompaña esta ampliación de alternativas con una interfaz más guiada, donde cada paso incluye explicaciones básicas sobre qué implica elegir una u otra opción. De esta forma, los usuarios menos expertos pueden entender con mayor claridad cómo afectan sus decisiones al rendimiento y al precio final del ordenador.

Financiación integrada y enfoque en usuarios particulares y empresas

La actualización de la tienda no se limita a la parte técnica. Apple ha reforzado las opciones de préstamo y financiación dentro del propio proceso de compra, algo especialmente relevante en mercados europeos donde este tipo de fórmulas se han popularizado en la adquisición de tecnología de gama alta.

Según la información facilitada en la plataforma oficial, los compradores pueden consultar, durante la configuración del Mac, diferentes planes de pago adaptados tanto a usuarios particulares como a pequeñas empresas y profesionales. El objetivo es que quienes necesitan una máquina más avanzada, con más memoria, almacenamiento o software específico, no tengan que renunciar a ello por el desembolso inicial.

Esta integración de la financiación en la misma página de producto se suma a otros servicios que la compañía ya venía ofreciendo, como la asistencia técnica y las opciones de ampliación de garantía. De este modo, la experiencia de compra pretende ser más completa, abarcando desde la elección del hardware hasta la forma de pagar el dispositivo a medio plazo.

Analistas del sector consideran que este movimiento encaja con una tendencia general de la industria, donde la flexibilidad en la compra y la personalización de los equipos ganan terreno frente a las configuraciones rígidas y los pagos al contado. La idea es que el usuario salga de la web con una máquina adaptada a su actividad diaria y un plan de financiación que encaje con su presupuesto.

La propia Apple apunta que el rediseño de la tienda se irá ajustando con el tiempo para incorporar nuevas combinaciones de componentes y modalidades de pago, a medida que vayan apareciendo nuevas generaciones de Mac y servicios asociados.

Nuevos MacBook Pro en el horizonte con chips M5 Pro y M5 Max

Este lavado de cara de la tienda digital llega en un momento en el que empiezan a acumularse las informaciones sobre la próxima generación de MacBook Pro. De acuerdo con los datos adelantados por el analista Mark Gurman (Bloomberg) y por el portal especializado Macworld, la compañía estaría preparando el lanzamiento de estos equipos para un periodo comprendido entre febrero y marzo, acompañado de una nueva versión de su sistema operativo, macOS 26.3.

Las previsiones apuntan a que estos nuevos portátiles profesionales integrarían los chips M5 Pro y M5 Max, una vuelta de tuerca más en la estrategia de Apple de desarrollar sus propios procesadores y escalar el rendimiento según las necesidades de cada tipo de usuario. Esta apuesta encaja con el énfasis de la tienda en ofrecer una gama más amplia de niveles de potencia y capacidad de proceso.

En este contexto, el nuevo configurador podría servir como puerta de entrada para que los compradores seleccionen con mayor precisión la combinación de chip, memoria y almacenamiento más adecuada a cada perfil, desde estudiantes hasta profesionales de sectores creativos o técnicos que requieren altas prestaciones.

Fuentes del entorno de la compañía señalan que la coincidencia temporal entre la actualización de la tienda y la posible llegada de los nuevos MacBook Pro no es casual. El objetivo sería alinear la experiencia de compra con la siguiente oleada de hardware, de modo que las futuras configuraciones puedan aprovechar el sistema de personalización ampliado desde el primer día.

Además, se espera que, a medida que Apple haga oficiales los nuevos modelos, el catálogo de opciones del configurador se actualice para recoger nuevas variantes de chips, pantallas y capacidades, reforzando la idea de que el Mac no es un producto cerrado, sino un equipo que se monta casi pieza a pieza dentro de los parámetros de la marca.

En conjunto, la renovación de la tienda online y el refuerzo de la personalización de cada componente sitúan a Apple en una posición más acorde con lo que muchos usuarios en España y el resto de Europa vienen pidiendo desde hace tiempo: poder ajustar el Mac a sus necesidades reales, sin pagar por características que no necesitan ni quedarse cortos en rendimiento. El añadido de software profesional, financiación y un flujo de compra más guiado termina de redondear una estrategia que apuesta por una experiencia de adquisición más flexible, sin perder el enfoque en la coherencia del ecosistema y en el control que la compañía mantiene sobre las configuraciones finales.