La decisión de Apple de retirar Bitchat de la App Store de China ha vuelto a poner en el punto de mira el choque entre las grandes plataformas tecnológicas y los marcos regulatorios más duros del planeta. La aplicación de mensajería descentralizada impulsada por Jack Dorsey, máximo responsable de Block, ha desaparecido del catálogo oficial para usuarios del país asiático tras una orden directa de las autoridades chinas.

El movimiento, efectivo desde el 28 de febrero de 2026, no afecta a los usuarios de otros territorios, donde Bitchat sigue disponible para descarga. Aun así, el caso se observa con atención desde Europa y España, ya que ilustra hasta qué punto los gobiernos pueden condicionar el acceso a herramientas de comunicación que no dependen de la infraestructura tradicional de internet.

Orden del regulador chino y reacción de Apple

Según la comunicación compartida por Jack Dorsey en X, Apple informó al equipo de Bitchat de que la aplicación quedaba retirada de la App Store en China por exigencia de la Administración del Ciberespacio de China (CAC). En ese mismo aviso se indicaba que la decisión alcanzaba también a la versión en pruebas distribuida mediante TestFlight para usuarios ubicados en la China continental.

En el mensaje de revisión, el equipo de Apple recordó que todas las apps de la tienda deben ajustarse a la legislación y a las normas de cada jurisdicción donde operan. Es decir, el desarrollador tiene que garantizar que su producto cumple con los requisitos legales de los distintos países, desde reglas de contenido hasta exigencias de seguridad o de responsabilidad sobre lo que se comparte en la plataforma.

La consecuencia práctica es que los nuevos usuarios chinos ya no pueden descargar Bitchat a través de los canales oficiales de Apple, mientras que la versión de TestFlight también deja de estar disponible para probadores internos y externos con cuenta registrada en China. Quienes ya tuvieran instalada la app podrían continuar usándola, al menos de momento, aunque fuera del circuito oficial de distribución.

Esta forma de actuar encaja con la estrategia que Apple ha seguido en otros casos delicados: priorizar el cumplimiento normativo local para mantener su posición en mercados clave. En entornos como el chino, donde el control institucional sobre la esfera digital es intenso, la compañía tiende a retirar aplicaciones consideradas problemáticas por el regulador, incluso cuando la medida genera controversia internacional.

El artículo 3 y la capacidad de movilización social

El núcleo jurídico del conflicto está en el artículo 3 de las disposiciones chinas sobre evaluación de seguridad de determinados servicios de información en internet. La CAC considera que Bitchat entra en la categoría de herramientas con “atributo de opinión pública” o “capacidad de movilización social”, lo que implica un nivel adicional de control y supervisión.

Estas normas, en vigor desde 2018, obligan a que cualquier servicio online con potencial para influir en el debate público o facilitar la organización colectiva se someta a una evaluación de seguridad antes de operar con normalidad. Además, el proveedor del servicio debe asumir la responsabilidad de los resultados de esa revisión y de los riesgos que puedan derivarse de su uso.

De acuerdo con la interpretación del regulador, Bitchat no habría cumplido con esa evaluación o no la habría superado de manera satisfactoria, lo que justificaría su retirada de la App Store china. La CAC enmarca estas exigencias dentro de una política más amplia de control de contenidos, trazabilidad de usuarios y capacidad de intervención rápida sobre servicios considerados sensibles para la estabilidad social.

En la misma línea, el mensaje del equipo de revisión de Apple recordaba que las aplicaciones que promuevan, faciliten o incentiven conductas ilegales o imprudentes pueden ser rechazadas o eliminadas de la tienda. Aunque no se mencionan casos concretos vinculados a Bitchat, esta advertencia refuerza el argumento de que la compañía actúa dentro de los parámetros que exige el entorno regulatorio chino.

Cómo funciona Bitchat: mensajería sin internet ni servidores centrales

Lo que convierte a Bitchat en un caso especialmente delicado para Pekín es su diseño técnico descentralizado y totalmente operativo sin conexión a internet. A diferencia de la mayoría de servicios de mensajería, la app no depende de redes móviles convencionales ni de servidores centrales alojados en un país concreto.

Bitchat se apoya en la combinación de Bluetooth y redes mesh (o redes en malla) para que los mensajes viajen de un dispositivo a otro. Cada móvil actúa como un nodo que puede recibir y reenviar información, de manera que los chats se propagan a través de la cercanía física entre usuarios en vez de pasar por la infraestructura clásica de internet.

En escenarios urbanos, manifestaciones o grandes concentraciones de personas, este sistema permite que los mensajes “salten” de un teléfono a otro sin conectarse a un servidor central. Para el usuario la experiencia se asemeja a la de un chat tradicional, pero los datos se distribuyen mediante una red distribuida que va construyéndose sobre la marcha.

Al prescindir de la conexión a la red global, Bitchat puede sortear apagones de internet, restricciones impuestas por cortafuegos nacionales o bloqueos dirigidos a operadores concretos. Si se suma a esto el uso de cifrado de extremo a extremo y de identificadores basados en claves criptográficas, sin necesidad de asociar una cuenta a un número de teléfono, el resultado es una herramienta más difícil de vigilar y de bloquear por vías convencionales.

Uso en protestas y contextos de censura informativa

La arquitectura de Bitchat no se ha quedado en un experimento de laboratorio. La aplicación ha ganado notoriedad en los últimos meses al ser utilizada en protestas y episodios de tensión social en distintos países donde las autoridades han recurrido a cortes parciales o totales de internet.

Distintos informes y coberturas especializadas señalan que la app se ha empleado en movilizaciones y situaciones de bloqueo informativo en Madagascar, Uganda, Nepal, Indonesia e Irán. En estos contextos, los gobiernos recurrieron a estrategias como la limitación de datos móviles, el filtrado de redes sociales o la interrupción temporal de servicios de mensajería tradicionales.

En algunos casos, como en Uganda durante periodos electorales, el interés por Bitchat se disparó cuando se produjeron apagones de internet asociados a votaciones o protestas. En Irán, diversos reportes apuntan a picos relevantes de descargas mientras se registraban manifestaciones y restricciones sobre plataformas de comunicación más conocidas.

Ese historial ha reforzado la imagen de Bitchat como herramienta de emergencia en entornos de censura y ha llamado la atención de organizaciones y activistas centrados en derechos digitales. A la vez, ha alimentado la percepción de riesgo entre gobiernos que buscan conservar capacidad de supervisar el flujo de información y cortar canales de comunicación cuando consideran que hay amenazas a la seguridad interna.

En este contexto, la reacción de China encaja con un patrón conocido: cuando una tecnología de mensajería permite coordinarse al margen de la infraestructura oficial, la respuesta suele ser la restricción o el bloqueo, especialmente si la herramienta opera fuera de los marcos de supervisión tradicional.

Crecimiento de Bitchat y comparación con los gigantes chinos

Pese al veto en el mercado chino, la aplicación continúa disponible en el resto de países a través de las tiendas oficiales. Según los datos citados en diferentes fuentes, Bitchat ha superado los tres millones de descargas acumuladas sumando distintas plataformas, con más de 92.000 instalaciones en una sola semana reciente.

En el ecosistema Android, Google Play Store registra más de un millón de descargas de la app, mientras que el resto del volumen procede de otros canales y sistemas operativos. Por ahora no se dispone de un desglose detallado por regiones, lo que impide saber con exactitud qué mercados están tirando más del crecimiento.

Además de su versión estable, Bitchat había alcanzado el límite de 10.000 usuarios en TestFlight, la plataforma de pruebas de Apple, antes de ser desactivada para cuentas ubicadas en la China continental. Ese tope indica un interés relevante entre usuarios dispuestos a probar funciones en desarrollo o a recibir actualizaciones tempranas.

Aun así, estas cifras se sitúan muy lejos de los grandes actores de la mensajería en China. Plataformas como WeChat, desarrollada por Tencent, acumulan en torno a 810 millones de usuarios solo en el mercado chino, dentro de una población que supera los 1.400 millones de habitantes. El contraste ilustra el enorme desafío que afrontan las aplicaciones emergentes cuando intentan entrar en ecosistemas cerrados o muy regulados.

Impacto para Apple, para Dorsey y lectura desde Europa

Desde la óptica de Apple, la eliminación de Bitchat se interpreta sobre todo como un gesto de cumplimiento regulatorio necesario para seguir operando sin sobresaltos en uno de sus mercados clave. China no solo es relevante por sus ventas de dispositivos, sino también por el peso que tiene en la cadena de suministro y fabricación de la compañía.

Para Jack Dorsey y Block, la medida supone un revés simbólico en un entorno especialmente complejo para cualquier proyecto ligado a la descentralización y a la resistencia a la censura. El hecho de que el regulador chino haya señalado de forma explícita el potencial de movilización social de Bitchat refuerza la percepción de que la app es incómoda para gobiernos con fuertes mecanismos de control.

A escala internacional, el caso se suma a otros episodios que reflejan la tensión entre la soberanía digital de los Estados y las herramientas descentralizadas. Mientras buena parte de la comunidad tecnológica aboga por comunicaciones más privadas, resilientes y menos dependientes de intermediarios, numerosos reguladores ponen el acento en la capacidad de supervisar, intervenir y, llegado el caso, bloquear estos servicios.

En Europa y en España, la situación se observa con interés. El marco comunitario es distinto al chino y pone más énfasis en la protección de derechos fundamentales, pero también se debaten normas sobre cifrado, contenidos ilícitos, cooperación con las autoridades o supervisión de grandes plataformas. Casos como el de Bitchat sirven como ejemplo extremo de lo que puede ocurrir cuando un gobierno decide ejercer su poder regulatorio de forma muy contundente.

Lo ocurrido con Bitchat deja claro que una aplicación de mensajería pensada para funcionar sin internet puede convertirse, casi sin querer, en el epicentro de debates donde se entrecruzan tecnología, regulación, derechos digitales y control de la información. Mientras Apple opta por ajustarse a las exigencias chinas para proteger su negocio en ese país, Dorsey mantiene la app operativa en el resto del mundo, y en Europa se sigue con lupa un modelo de comunicación que, por diseño, pone a prueba los límites de los sistemas de censura más tradicionales.