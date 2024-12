Apple retira los iPhone SE, 14 y 14 Plus de sus tiendas en la UE

El año 2024 está llegando a su fin. Y se podría decir que ha sido uno de los años más ambiciosos por Apple no sólo a nivel de hardware con la llegada de las Vision Pro o el iPhone 16 a las tiendas sino también por todo el software lanzado centrado sobre todo en los avances en inteligencia artificial bajo el concepto Apple Intelligence. Sin embargo, no todo es oro lo que reluce y Apple tiene que cumplir las normas de la Unión Europea a partir del próximo 28 de diciembre. A partir de esta fecha, todos los nuevos teléfonos que se vendan tendrán que tener USB-C y como sabréis, actualmente Apple vende en sus tiendas los iPhone SE, 14 y 14 Plus… que son los únicos que quedan con Lightning. Poco a poco estos iPhone comienzan a desaparecer de las tiendas físicas y online de toda la Unión Europea.

Apple elimina los iPhone SE, 14 y 14 Plus… sin USB-C de sus tiendas en UE

A partir del 28 de diciembre finaliza el periodo de dos años desde la entrada en vigor de la Directiva (UE) 2022/2380 del Parlamento Europe y del Consejo, de 23 de noviembre de 2022, que modificaba la Directiva 2014/53/UE sobre la armonización de las legislaciones de los Estaods miembros relativas a la comercialización de equipos radioeléctricos. Ese día será el fin de los dos años que la UE ha dado a las compañías para adaptar sus dispositivos al USB-C, el conector que a partir de ahora será obligatorio en gran cantidad de gadgets: móviles, auriculares, cámaras digitales, portátiles, etc.

Esto significa que Apple tendrá que dejar de vender todos los dispositivos y accesorios con Lightning que esté comercializando a través de sus tiendas, tanto físicas como online. Si hacemos un análisis de su web los terminales que aún siguen con Lightning son el iPhone SE, el iPhone 14 y el iPhone 14 Plus. El equipo de The Verge se ha dado cuenta de que el sitio web de Suiza ha comenzado a retirar esos dispositivos como ‘disponibles’ en la web oficial, por lo que es una seña de que estos dispositivos desaparecerán en las próximas horas, teniendo en cuenta que el 28 de diciembre no tienen que aparecer en la web ni en las tiendas de Apple.

Se pone así fin a un largo camino de regulación europea que ha durado años y que ha obligado a grandes compañías como Apple a modificar sus planes con el objetivo de incluirse dentro del gran ecosistema que es el libre comercio dentro de la Unión Europea. Veremos cuándo desaparecen estos terminales de la web oficial de Apple en España y si lo hace el mismo 28 de diciembre.