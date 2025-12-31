Apple se ha colocado en el centro de una macro demanda de 1.500 millones de libras por las tarifas de la App Store en Reino Unido, un procedimiento que cuestiona de lleno la forma en la que la compañía monetiza su ecosistema de aplicaciones. El asunto no solo afecta a los usuarios británicos, sino que se sigue con lupa desde toda Europa por el posible efecto contagio en otros mercados.

La empresa de Cupertino intenta ahora revocar una sentencia del Tribunal de Apelación de la Competencia (CAT) que concluyó que había cobrado de más a millones de clientes a través de comisiones consideradas excesivas e injustas. El recurso, presentado ante el Tribunal de Apelaciones británico, abre una nueva fase en una batalla legal que podría alterar el modelo de negocio de la App Store y servir de referencia para otras acciones en la UE.

Cómo empezó la demanda colectiva de 1.500 millones de libras

El origen del caso está en una acción colectiva presentada en nombre de unos 36 millones de usuarios de productos Apple en el Reino Unido, incluidos propietarios de iPhone y iPad. La demanda sostiene que, desde octubre de 2015, la compañía habría utilizado su posición dominante para imponer unas tarifas de la App Store que terminaron encareciendo las aplicaciones y las compras dentro de ellas.

El Tribunal de Apelación de la Competencia analizó el funcionamiento de la tienda digital de Apple y concluyó que la empresa excluyó la competencia en la distribución de aplicaciones y aplicó precios de comisión “excesivos e injustos” a los desarrolladores. Esas comisiones, de hasta un 30 % sobre el precio de venta o las compras dentro de la app, habrían sido trasladadas al usuario final, inflando el coste real que pagaban los consumidores.

La demanda fue impulsada por la doctora Rachel Kent, profesora de economía y sociedad digital en el King’s College de Londres, que figura como representante del grupo de afectados. Según su planteamiento, el caso simboliza un momento de cambio en el que los consumidores empiezan a plantar cara a los posibles abusos de las grandes plataformas tecnológicas en los entornos digitales que utilizan a diario.

El fallo del CAT, emitido en octubre del año pasado, fue presentado por asociaciones de consumidores y activistas como un “punto de inflexión” en la aplicación del derecho de la competencia a los ecosistemas móviles. Para Apple, en cambio, la resolución pone bajo sospecha una pieza central de su estrategia de servicios, basada en la comisión que cobra por cada transacción que pasa por la App Store.

Los cálculos realizados en el procedimiento estiman que la compañía podría tener que compensar a cada usuario con una cantidad que oscilaría entre 27 y 75 libras por persona, en función del dinero gastado en aplicaciones de pago y compras integradas durante el periodo investigado. Si se tienen en cuenta todos los potenciales reclamantes, la factura podría llegar a los 1.500 millones de libras.

El llamado “impuesto Apple” y el alcance económico del caso

En el centro de la controversia jurídica se encuentra la comisión de hasta el 30 % que Apple cobra por las ventas en la App Store. Ese porcentaje se aplica a las apps de pago y a muchas de las compras dentro de las aplicaciones, incluidos contenidos digitales, suscripciones y servicios adicionales.

Los demandantes y los grupos de defensa de los consumidores califican esa comisión como un auténtico “impuesto Apple” que habría encarecido de forma sistemática las compras digitales. Su argumento es que los desarrolladores no tendrían una alternativa realista a la App Store para llegar a los usuarios de iOS y, por tanto, se ven obligados a aceptar las condiciones de tarifas impuestas por la compañía.

Al no existir canales de distribución de apps que compitan en igualdad de condiciones dentro del ecosistema de Apple, el tribunal de competencia británico consideró que la empresa disfrutaba de un poder de mercado significativo. Ese poder, según el fallo, se habría utilizado para aplicar precios de comisión que sobrepasaban lo razonable y para impedir que surgieran modelos de negocio alternativos que pudieran abaratar los costes para el consumidor.

Según las cifras manejadas en el procedimiento, si todos los usuarios potencialmente afectados reclamasen, la compensación media rondaría las 40 libras por usuario. Sin embargo, la cuantía real dependerá del uso que cada persona haya hecho de la tienda: quienes han gastado más en apps de pago o en compras dentro de aplicaciones se situarían en la parte alta del rango de 27 a 75 libras, mientras que los usuarios con un historial de gasto menor recibirían menos.

La demanda abarca las operaciones realizadas en la App Store entre el 1 de octubre de 2015 y el 15 de noviembre de 2024. En ese periodo, sostienen los demandantes, Apple debería haber aplicado a los desarrolladores tarifas “no abusivas” por el uso de su plataforma, lo que habría permitido ofrecer precios finales más ajustados a los usuarios británicos que descargan aplicaciones o contratan servicios digitales.

Quién está incluido en la acción colectiva y cómo funciona el sistema opt-out

Una de las particularidades de este caso es que se tramita mediante un mecanismo de acción colectiva de tipo opt-out, es decir, de inclusión automática. Eso significa que los consumidores que cumplen ciertos criterios están representados por defecto en la demanda, salvo que manifiesten expresamente que no quieren formar parte del procedimiento.

En la práctica, esto implica que cualquier persona residente en el Reino Unido que haya utilizado un iPhone, un iPad u otro dispositivo Apple y haya pagado por aplicaciones de la App Store o por compras dentro de las mismas, durante el periodo cubierto por la demanda, podría ser considerada como potencial beneficiaria de una indemnización futura.

El uso de sistemas opt-out permite agrupar a millones de reclamantes en un único procedimiento, reduciendo los costes de litigio y haciendo viables casos que, de otro modo, resultarían demasiado complejos y caros de plantear de manera individual. Por ello, el fallo del CAT no solo tiene un impacto económico para Apple, sino que también refuerza la utilización de este tipo de herramientas procesales en el ámbito del consumo.

De acuerdo con las estimaciones citadas en el caso, en el Reino Unido hay en torno a 36 millones de usuarios de productos Apple. Aunque no todos han realizado compras de pago, el universo de personas potencialmente incluidas en el grupo reclamante es enorme, lo que explica la magnitud de la cifra de 1.500 millones de libras que se maneja como techo de compensación.

Este modelo de acción colectiva se está convirtiendo en una vía habitual para canalizar reclamaciones masivas por posibles abusos de las grandes plataformas tecnológicas, tanto en Reino Unido como en otros países europeos donde se han ido transponiendo directivas comunitarias de protección de los consumidores y de competencia.

El recurso de Apple: segundo intento para tumbar el fallo

Tras la decisión desfavorable del Tribunal de Apelación de la Competencia, Apple ha decidido ir un paso más allá y ha solicitado al Tribunal de Apelaciones británico que revise y anule el fallo. La compañía considera que la resolución es errónea y que sus comisiones se ajustan a la ley, así como a las condiciones habituales de los mercados digitales.

Este movimiento supone el segundo intento de Apple de frenar la demanda colectiva, después de que una solicitud de apelación anterior fuese rechazada en noviembre. El nuevo recurso pone de manifiesto la determinación de la empresa por evitar que quede firme una sentencia que la declara responsable de abusar de su posición de dominio en la distribución de aplicaciones para iOS.

Si el Tribunal de Apelaciones acepta estudiar el caso, podrá confirmar, modificar o revocar la decisión del CAT. Entre las posibilidades está que se limite el periodo afectado, se reduzca el alcance económico de las compensaciones o se reinterpreten los criterios sobre qué constituye un precio “excesivo e injusto” en el marco de la legislación de competencia británica.

Para Apple, el recurso no solo busca rebajar o eliminar la posible indemnización, sino también proteger el modelo general de su App Store. Una sentencia firme en contra podría abrir la puerta a nuevas reclamaciones en otros países, además de aumentar la presión regulatoria sobre las comisiones que cobra por sus servicios digitales.

Por el lado de los consumidores y activistas, el objetivo es consolidar el fallo como referencia para futuras acciones contra grandes tecnológicas, reforzando la idea de que las plataformas que controlan el acceso a los usuarios no pueden fijar tarifas sin tener en cuenta los límites marcados por las normas de competencia.

Un paquete de demandas por más de 6.000 millones contra Apple y Google

El procedimiento sobre la App Store de Apple no es un caso aislado. Forma parte de un conjunto más amplio de demandas colectivas presentadas en Reino Unido contra Apple y Google, donde se cuestionan las comisiones, las restricciones de acceso a sus tiendas de aplicaciones y otros aspectos de su comportamiento en los mercados digitales.

En su conjunto, estos litigios buscan más de 6.000 millones de libras en compensaciones, con reclamaciones que provienen tanto de consumidores como de pequeñas empresas y desarrolladores. Todos ellos sostienen que las políticas de las tiendas oficiales han limitado la competencia y, en definitiva, han repercutido en precios más altos o en menos opciones para los usuarios finales.

Al igual que en el caso de la App Store, muchos de estos procedimientos se articulan mediante mecanismos de exclusión voluntaria (opt-out), lo que permite que millones de personas sean representadas de manera colectiva aunque no participen activamente en el día a día del litigio. Esto convierte a cada decisión judicial en un posible punto de inflexión para todo el sector tecnológico.

Se espera que varios de estos casos, incluido el que nos ocupa sobre las tarifas de la App Store del Reino Unido, entren en una fase clave de juicio en 2026. Hasta entonces, el foco estará en los recursos, en la admisión de pruebas y en cómo los tribunales interpretan conceptos como el abuso de posición dominante o la fijación de precios excesivos en entornos digitales.

La acumulación de procedimientos contra Apple y Google refleja una creciente presión regulatoria y judicial sobre las grandes plataformas, algo que también se está viendo en la Unión Europea con investigaciones y normas específicas para controlar a los llamados “guardianes de acceso” (gatekeepers) de los servicios digitales.

Reino Unido, Europa y el papel de la Ley de Mercados Digitales

Aunque el litigio por la demanda de 1.500 millones de libras se desarrolla en el Reino Unido, el resto de Europa sigue muy de cerca cada paso del procedimiento. En paralelo, la Unión Europea está desplegando un marco regulatorio más estricto para las grandes tecnológicas, con la Ley de Mercados Digitales (Digital Markets Act, DMA) como pilar principal.

La DMA no se aplica directamente en territorio británico tras el Brexit, pero marca una tendencia que influye en el debate regulatorio del Reino Unido y del continente. La norma europea obliga a las grandes plataformas a abrir parcialmente sus ecosistemas, permitir ciertos métodos de pago alternativos y rebajar las barreras de entrada para competidores y desarrolladores.

En la práctica, esto significa que Apple ya está afrontando cambios en la forma de gestionar su App Store dentro de la Unión Europea, tanto por obligaciones normativas como por investigaciones de la Comisión Europea. El caso británico se suma como otra pieza del puzle, con la particularidad de que se centra en la compensación económica a consumidores y no solo en medidas correctoras.

Si la sentencia del CAT se mantiene y la apelación de Apple fracasa, el resultado podría animar a asociaciones de consumidores de otros países europeos, incluida España, a plantear reclamaciones similares, ya sea en tribunales nacionales o ante instancias comunitarias. Un fallo firme establecería un precedente sobre qué se considera una comisión abusiva y cómo se mide el impacto real en el precio final de las aplicaciones.

En España, donde el uso de iPhone y de servicios asociados de Apple es muy extendido, la evolución del caso se observa con especial interés desde despachos especializados en competencia y asociaciones de usuarios. Aunque por ahora el procedimiento se limita a clientes británicos, un desenlace contundente podría servir como base argumental para explorar acciones parecidas en el ámbito español o ante la UE.

Qué está en juego para el modelo de la App Store y para los usuarios

Más allá de la cuantía de hasta 1.500 millones de libras, el gran interrogante es cómo puede afectar este litigio al modelo de negocio de la App Store en el futuro. Apple defiende que sus comisiones son necesarias para garantizar la seguridad del ecosistema, mantener la infraestructura técnica y ofrecer a los desarrolladores herramientas, marketing y soporte global.

La compañía argumenta que el valor añadido de su plataforma justifica las tarifas, insistiendo en que la App Store ofrece un entorno controlado donde los usuarios pueden descargar apps con un alto estándar de privacidad y seguridad. Desde esta perspectiva, las comisiones serían una parte lógica del coste de operar ese sistema.

Los demandantes y activistas, sin embargo, consideran que la falta de alternativas reales a la App Store en dispositivos iOS ha permitido a Apple fijar precios por encima de lo razonable durante años. Según esta visión, los usuarios han terminado pagando más por cada compra digital de lo que habrían pagado en un mercado con mayor competencia.

Si los tribunales británicos mantienen el criterio de que ha habido abuso de posición dominante y precios excesivos, Apple podría verse obligada no solo a compensar a los usuarios, sino también a replantear la estructura de sus tarifas. Entre los posibles escenarios estarían un ajuste a la baja de las comisiones, una mayor flexibilidad para métodos de pago externos o cambios en las condiciones de acceso para los desarrolladores.

Para los usuarios europeos, incluidos los españoles, cualquier modificación relevante en el modelo de la App Store en Reino Unido o en la UE podría traducirse en más opciones de compra, precios potencialmente más competitivos y una mayor transparencia sobre qué parte del importe que pagan se queda Apple y qué parte corresponde al desarrollador.

El pulso legal en Reino Unido por la demanda de 1.500 millones de libras ligada a las tarifas de la App Store se ha convertido en uno de los grandes termómetros del momento para medir hasta dónde están dispuestos a llegar los tribunales frente al poder de las plataformas digitales. De la decisión sobre la apelación de Apple, y de los juicios previstos para 2026, dependerá no solo si millones de consumidores británicos cobran una compensación, sino también si el llamado “impuesto Apple” se mantiene, se suaviza o se convierte en el desencadenante de cambios profundos en la distribución de aplicaciones en Reino Unido y en el resto de Europa.