Apple vuelve a situarse en lo más alto del ranking mundial de valor de marca, consolidando su posición como referencia absoluta en el sector tecnológico y en la economía global. El informe anual Brand Finance Global 500, presentado en el marco del Foro Económico Mundial de Davos, confirma que la compañía de Cupertino sigue siendo, un año más, la firma con mayor valoración de marca del planeta.

Según los datos de Brand Finance, Apple alcanza una valoración de 526.704 millones de euros, lo que supone un incremento aproximado del 6% respecto al ejercicio anterior. Detrás de esta subida no está tanto el hardware tradicional, cuyo crecimiento se mantiene más bien moderado, sino el tirón de los servicios digitales de la compañía, desde la publicidad hasta la nube y la App Store, impulsados por una demanda firme en América, Europa y la región de Asia Pacífico.

Apple al frente de un top 5 dominado por la tecnología estadounidense

El listado Global 500 de Brand Finance deja una imagen clara: las primeras cinco posiciones están copadas por grandes tecnológicas de Estados Unidos. Justo por detrás de Apple se sitúa Microsoft, que refuerza su papel protagonista en el ecosistema digital y en la inteligencia artificial para empresas. La firma de Redmond alcanza un valor de marca de 489.958 millones de euros, con una subida del 23%, acortando notablemente la distancia con la primera posición.

El tercer escalón del podio lo ocupa Google, con una valoración de 375.389 millones de euros y un crecimiento del 5%. La consultora destaca el peso estratégico de Google en la economía digital, gracias a su posición dominante en búsquedas, publicidad online, servicios en la nube y desarrollos en inteligencia artificial. De este modo, el trío de cabeza lo forman tres compañías que han sabido convertir la tecnología en el eje central de su propuesta de valor.

En cuarto lugar aparece Amazon, con un valor de marca de 320.609 millones de euros, lo que implica un aumento interanual del 4%. Aunque su negocio más visible sigue siendo el comercio electrónico, Brand Finance subraya también la relevancia de sus servicios cloud y su ecosistema digital como palancas decisivas para sostener ese valor.

El top 5 lo completa Nvidia, que se ha convertido en una de las grandes protagonistas del informe. La compañía de microchips logra una valoración de 159.770 millones de euros, tras más que duplicar su valor de marca en un año con un crecimiento del 110%. Este salto le ha permitido escalar desde la novena hasta la quinta plaza, superando a grupos tan consolidados como TikTok/Douyin, Walmart, Samsung o Facebook, y consolidando su papel como pieza clave en la infraestructura global de inteligencia artificial.

En conjunto, las 10 marcas más valiosas del ranking concentran aproximadamente el 27% del valor total agregado de las 500 firmas analizadas. El informe remarca que seis de estas diez marcas pertenecen al sector tecnológico estadounidense, un dato que ilustra la enorme concentración de poder de marca en torno a este tipo de compañías.

Europa y España: presencia más limitada, pero en ascenso

A pesar del dominio de las firmas estadounidenses, el estudio de Brand Finance también identifica a los referentes europeos. La empresa mejor posicionada del continente es la operadora de telecomunicaciones alemana Deutsche Telekom, que se sitúa en el puesto 11 del ranking global con un valor de marca de 82.020 millones de euros. Es, además, la única marca europea presente entre las 20 primeras, lo que refleja la brecha que todavía existe con respecto a los gigantes tecnológicos de Estados Unidos.

En el caso de España, el informe constata una mayor representación nacional dentro del Global 500. Este año figuran ocho marcas españolas, encabezadas por Santander, que se mantiene como la marca española más valiosa. El banco asciende hasta la posición 73 del ranking global, tras elevar su valor de marca un 23% hasta alcanzar los 24.200 millones de euros. Este desempeño refleja, según la consultora, la capacidad del grupo para reforzar su negocio financiero y su presencia internacional.

Junto a Santander aparece Zara en el puesto 119, mientras que el sector bancario español refuerza su presencia gracias a BBVA y CaixaBank. BBVA se sitúa en el lugar 163, tras un notable incremento del 58% en su valor de marca, hasta los 13.100 millones de euros, lo que la convierte en la décima marca con mayor crecimiento de todo el ranking y en la tercera que más avanza dentro del sector bancario a nivel global. CaixaBank, por su parte, escala hasta la posición 290, con una subida del 18% en su valoración, que llega a los 7.600 millones de euros.

El listado se completa con Mercadona (puesto 309), Movistar (348), Iberdrola (437) y Mapfre (485), que se incorpora por primera vez al Global 500 con un valor de marca cercano a los 4.600 millones de euros. Mercadona no solo brilla por su valoración económica, sino también por su fortaleza de marca, al entrar en el top 10 mundial en esa categoría con una calificación AAA+, la máxima otorgada por la consultora.

Más allá del caso español, el informe apunta que el conjunto de las 192 marcas estadounidenses incluidas en el Global 500 representa más de la mitad del valor total de marca del ranking. China se mantiene como el segundo país con mayor peso, con 68 marcas que aportan algo más del 15% del valor global, mientras que Alemania, Japón y Francia completan el grupo de economías con mayor número de enseñas destacadas. Reino Unido sobresale, además, por ser el país con más nuevas incorporaciones a la lista en esta edición.

El impulso de la banca, la IA y los servicios digitales

El informe Brand Finance Global 500 no solo clasifica a las marcas por su valor económico, sino que también analiza qué sectores están tirando con más fuerza. Entre las 500 marcas más valiosas del mundo, un total de 79 pertenecen al sector bancario, que se consolida como una de las industrias con mayor presencia en el ranking. Le siguen 40 firmas de distribución (retail), 32 aseguradoras, 26 compañías de telecomunicaciones, 25 relacionadas con medios de comunicación, 21 del ámbito del petróleo y el gas, 20 del sector de la automoción, otros 20 conglomerados diversificados y 20 empresas de ingeniería; el resto se agrupa en la categoría de «otros».

Dentro de ese mapa sectorial, la consultora llama la atención sobre el despegue de empresas vinculadas a la inteligencia artificial y la tecnología de semiconductores. La trayectoria de Nvidia es el mejor ejemplo: su capacidad para suministrar chips y soluciones clave en el desarrollo de la infraestructura global de IA ha disparado su valor de marca, permitiéndole adelantar a gigantes más veteranos. En paralelo, el informe señala que no todas las firmas de este ámbito están aprovechando la ola con la misma intensidad, y menciona el caso de Intel, cuyo valor de marca se reduce ligeramente, y el de AMD, que crece pero sin el mismo ritmo explosivo.

Una de las marcas de mayor crecimiento relativo es la fintech británica Revolut, que ve cómo su valoración se multiplica con un avance del 239%. Pasa de alrededor de 1.600 millones de euros a superar los 5.600 millones, lo que le permite escalar hasta la parte media-baja de la tabla e incorporarse al Global 500 por primera vez. El informe interpreta este salto como una señal del empuje de los servicios financieros digitales y de los nuevos modelos de banca apoyados en plataformas online.

En paralelo, el estudio destaca el comportamiento desigual de otras compañías icónicas. En el sector de la automoción, por ejemplo, Tesla registra una caída significativa de su valor de marca, lastrada por la presión competitiva, los ajustes de precios y diversos retos reputacionales. En cambio, otras grandes tecnológicas continúan afianzando su fortaleza de marca en mercados muy diversificados y con un peso creciente de la nube, la publicidad digital y la IA.

En términos agregados, el valor conjunto de las 500 marcas analizadas crece alrededor de un 11%, pasando de unos 9,5 billones de dólares a 10,4 billones de dólares. Este avance supera con holgura la tasa de expansión de la economía mundial, que se sitúa claramente por debajo, y se interpreta como un signo de la relevancia creciente de los activos intangibles en la generación de valor para las empresas.

Fortaleza de marca: YouTube lidera y Mercadona entra en la élite

Además del valor financiero, Brand Finance calcula un índice específico de fortaleza de marca (Brand Strength Index, BSI), que mide aspectos como la familiaridad, la percepción de calidad, la confianza o la capacidad de una marca para influir en la elección del consumidor. En este terreno, el liderazgo recae en YouTube, que se convierte en la marca más fuerte del mundo con una puntuación de 95,3 sobre 100, tras escalar desde la octava posición que ocupaba el año anterior.

La plataforma de vídeo consigue esta posición gracias a su enorme grado de conocimiento y consideración a escala global. Estudios realizados en una decena de mercados muestran que en ocho de ellos más del 90% de los encuestados están familiarizados con YouTube, y alrededor del 70% se plantea utilizarla de forma activa. Esta capacidad para convertir el reconocimiento masivo en uso real y fidelidad es uno de los factores que explican su fortaleza.

En este ranking de fortaleza, WeChat desciende a la segunda posición tras haber liderado la clasificación en ediciones anteriores, con una puntuación muy cercana a la de YouTube, mientras que Microsoft se sitúa como la tercera marca más fuerte del mundo, por delante de Google. De este modo, también en la dimensión de fortaleza de marca se aprecia el peso creciente de los servicios digitales y las grandes plataformas tecnológicas.

El informe destaca asimismo un hito para el mercado español: por primera vez, una enseña nacional entra en el top 10 de marcas más fuertes del planeta. Se trata de Mercadona, que alcanza la décima plaza con una puntuación de 93,1 sobre 100. Al mismo tiempo, su valor de marca aumenta en torno a un 22%, hasta los 7.300 millones de euros, y sube 50 puestos en la lista de valor económico, lo que según Brand Finance refleja su dominio y resiliencia en el mercado minorista español.

La consultora subraya que el avance de estas marcas más fuertes responde, en buena medida, a estrategias centradas en la experiencia del usuario, la digitalización y la construcción de comunidades en torno a sus productos y servicios. En el caso de YouTube, su rol como destino principal para el entretenimiento, la formación y la creación de contenido colaborativo ha sido clave, mientras que, en el de Mercadona, pesa su capacidad para adaptar la oferta a las necesidades locales manteniendo una imagen muy sólida entre los consumidores.

Cómo ha cambiado el mapa global de las marcas

El fundador y consejero delegado de Brand Finance, David Haigh, pone el contexto histórico a estas cifras recordando la situación de mediados de los años noventa. En 1996, el panorama global de las grandes marcas estaba mucho más dominado por empresas de consumo tradicionales, lejos del peso actual de las tecnológicas. Desde entonces, el auge de la tecnología, los servicios digitales y los ecosistemas de plataformas ha transformado de arriba abajo la forma en la que se genera valor.

Haigh destaca que la transición desde un modelo basado en productos aislados hacia ecosistemas integrados, junto con la creciente importancia del branding en entornos B2B y la profesionalización de la gestión de marca, ha alterado las reglas de juego. Hoy una marca fuerte no solo impulsa la demanda, sino que permite sostener precios premium, atraer y retener talento, aumentar la resiliencia en contextos de incertidumbre y ofrecer una mayor confianza a los inversores.

En palabras del propio Haigh, el crecimiento del valor de marca en la parte alta del Global 500 refleja una confianza excepcional de los grupos de interés en aquellas compañías que impulsan la productividad, la eficiencia y la innovación a largo plazo. Según la consultora, las enseñas de mayor crecimiento están fuertemente orientadas a lo digital y, en muchos casos, vinculadas a la industria de los semiconductores y la IA, lo que demuestra hasta qué punto el liderazgo tecnológico se traduce en poder de marca sostenido.

Frente a este contexto, se plantea también el reto para las compañías que no han logrado subirse con la misma rapidez a esta ola de innovación. Algunas marcas históricas se ven ahora obligadas a acelerar su transformación para no perder relevancia en un mercado en el que la ventaja competitiva depende cada vez más de capacidades tecnológicas, datos y servicios digitales que generen relaciones duraderas con usuarios y clientes.

El retrato que ofrece la última edición del Brand Finance Global 500 deja, en definitiva, un escenario en el que Apple sigue en cabeza como la marca más valiosa del mundo, pero con Microsoft y otros gigantes tecnológicos recortando distancias y reforzando su papel en la economía mundial. La tecnología, la inteligencia artificial y los servicios digitales se consolidan como ejes centrales de creación de valor, mientras Europa intenta ganar terreno con referentes como Deutsche Telekom y España mejora su presencia gracias al empuje de bancos, energéticas y enseñas de distribución como Mercadona. Todo apunta a que, en los próximos años, la batalla por el liderazgo de marca se librará, cada vez más, en el terreno de la innovación tecnológica y la capacidad para construir ecosistemas sólidos y globales.