Apple lanza la séptima beta para desarrolladores de iOS 27 y macOS 27

Apple ha liberado la séptima ronda de betas para desarrolladores de su próxima generación de sistemas operativos, incluyendo iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate, tvOS 27, watchOS 27 y visionOS 27. Este nuevo despliegue llega justo una semana después de la sexta entrega, acelerando el calendario habitual de pruebas a medida que se acerca su lanzamiento oficial previsto para el mes de septiembre.

Nuevas compilaciones y versiones Release Candidate

La distribución de estas versiones de prueba actualiza los números de compilación en toda la línea de plataformas de la compañía, además de sumar novedades para el ecosistema del hogar y versiones previas del sistema de escritorio:

iOS 27 e iPadOS 27 (beta 7): Compilación 24A5424a (sustituye a 24A5418b).

Compilación 24A5424a (sustituye a 24A5418b). macOS 27 Golden Gate (beta 7): Compilación 26A5421a (sustituye a 26A5416b).

Compilación 26A5421a (sustituye a 26A5416b). tvOS 27 y HomePod Software 27 (beta 7): Compilación 24J5358a (sustituye a 24J5353b).

Compilación 24J5358a (sustituye a 24J5353b). watchOS 27 (beta 7): Compilación 24R5358a (sustituye a 24R5353a).

Compilación 24R5358a (sustituye a 24R5353a). visionOS 27 (beta 7): Compilación 24M5359a (sustituye a 24M5355a).

De forma paralela, Apple ha emitido segundas versiones Release Candidate (RC 2) para ramas anteriores de su sistema operativo de escritorio: macOS 26.7 RC 2 (compilación 25G224) y macOS 15.8 RC 2 (compilación 24H20).

Evolución de las funciones y recomendaciones de instalación

Desde el inicio del ciclo tras la WWDC, las versiones preliminares han incorporado cambios progresivos en la interfaz y los servicios. Entre las modificaciones vistas a lo largo de las betas destacan los ajustes en Liquid Glass, la renovación de Siri y sus opciones de personalización, herramientas de protección infantil, la visualización del Apple TV dentro de la aplicación Casa y nuevas opciones en los Ajustes de búsqueda y el Centro de control.

Dado que estas compilaciones para desarrolladores corresponden a software aún en fase de desarrollo activo y presentan mayor probabilidad de errores o inestabilidad, se desaconseja su instalación en dispositivos principales o de uso diario. Para los usuarios no desarrolladores que deseen probar las novedades antes del lanzamiento final, las betas públicas representan una alternativa más adecuada. Se espera que estas versiones lanzadas hoy lleguen a la Beta Pública en las próximas 24-48 horas.

La recta final hacia el lanzamiento de septiembre

Con la llegada de la séptima beta, Apple entra en el tramo final de optimización y corrección de errores antes del despliegue definitivo de sus nuevos sistemas operativos en las próximas semanas.

¿Estás probando ya las versiones preliminares de esta generación en tus dispositivos o prefieres esperar al lanzamiento oficial de septiembre?