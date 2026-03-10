Apple retrasa su centro de control inteligente hasta septiembre de 2026

El ambicioso despliegue de Apple en el sector de la domótica parece haber encontrado un nuevo obstáculo en el camino. Según los últimos informes técnicos, el esperado centro de control para el hogar inteligente de la compañía no llegará al mercado hasta septiembre de 2026. Este retraso desplaza el lanzamiento, inicialmente previsto para principios de año, debido a que el desarrollo de la nueva versión de Siri potenciada por inteligencia artificial aún no ha alcanzado los estándares de fiabilidad exigidos por Cupertino.

El software como cuello de botella: El desafío de Siri

Aunque el hardware del dispositivo parece estar finalizado desde hace meses, su dependencia absoluta del ecosistema de Apple Intelligence impide un estreno prematuro. El núcleo de este smart home hub es una versión renovada de Siri basada en modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM), diseñada para ejecutar comandos complejos y entender el contexto del hogar de forma proactiva. Las dificultades para pulir la precisión del asistente y garantizar que todas las funciones prometidas operen sin errores han obligado a posponer el debut.

Este movimiento sugiere que las capacidades más avanzadas de Siri no se verán de forma pública hasta la llegada de iOS 27. El dispositivo, que internamente ha circulado bajo nombres como «HomePad» o el código J490, requiere de una integración perfecta con el sistema operativo específico diseñado para su pantalla, denominado provisionalmente como «Charismatic». Sin esta pieza de software, el producto perdería su principal ventaja competitiva frente a soluciones ya asentadas en el mercado.

Hardware optimizado para la gestión doméstica

En cuanto a las especificaciones técnicas, se espera que el dispositivo cuente con una pantalla cuadrada de 7 pulgadas. Este panel facilitará la gestión de accesorios compatibles con HomeKit y el estándar Matter, ofreciendo una interfaz visual dinámica que cambia según la proximidad del usuario. El equipo integrará una cámara frontal destinada a FaceID, lo que permitirá reconocer quién está frente al dispositivo para personalizar calendarios, música y notas de forma automática.

La versatilidad del hardware se reflejará en sus dos variantes de montaje: una diseñada para fijarse magnéticamente a la pared —similar a un iPad, pero con una interfaz optimizada para domótica— y otra que incluye una base con altavoz, con una estética que recuerda al HomePod mini. Este enfoque busca convertir el hub en el centro neurálgico del ecosistema Apple, sirviendo como puente entre el iPhone 18 Pro, el Mac y los dispositivos del hogar, garantizando una continuidad total en la experiencia de usuario.

Impacto en el calendario de lanzamientos de 2026

La decisión de fijar la fecha en septiembre alinea este lanzamiento con el evento anual más importante de la marca. Es muy probable que el nuevo centro de control comparta escenario con la próxima generación de iPhone, reforzando la narrativa de un ecosistema totalmente conectado por la IA. Además, este retraso afecta colateralmente a otros productos como el Apple TV 4K y nuevas versiones del HomePod, que también estarían esperando a que la nueva Siri esté lista para su despliegue masivo.