Apple ha actualizado la aplicación Apple Sports con la posibilidad de añadir widgets y nuevas competiciones para seguir, y los más importante, ya está disponible en España además de otros países: Austria, Francia, Alemania, Islandia, Irlanda, Italia y Portugal, que se suman a Estados Unidos, Canadá y Reino Unido.

Apple Sports ya está disponible en España (enlace) abriendo la puerta a todos los aficionados para seguir la Liga española, tanto LaLiga EA Sports (primera división) como LaLiga Hypermotion (segunda división). La aplicación ofrece marcadores en directo, estadísticas, calendarios y clasificaciones actualizadas. Al seleccionar los equipos favoritos, la información más relevante está siempre a mano, adaptada al usuario y sin menús complejos. La integración de widgets permite consultar la jornada futbolística y otros deportes desde la pantalla principal del iPhone, iPad y Mac, con total comodidad y rapidez. Y las Actividades en Directo (Live Activities) te permiten ver los marcadores y resultados en directo desde la pantalla de bloqueo.

Los widgets resultan tan flexibles que pueden instalarse y personalizarse en iPad y Mac además del iPhone, haciendo que el seguimiento deportivo sea instantáneo en cualquier dispositivo. Se pueden añadir múltiples widgets para equipos, ligas y hasta eventos puntuales. Así, cada quien puede crear su propio espacio deportivo en el escritorio o la pantalla principal, viendo resultados y horarios sin tener que abrir la app continuamente.

No solo de fútbol vive Apple Sports. La cobertura incluye otros grandes eventos como la Fórmula 1, el Tenis, la NBA, la NFL, junto a las principales ligas internacionales: Premier League inglesa y Serie A italiana. Esto significa que los seguidores del deporte pueden ver marcadores, próximos partidos y estadísticas de todas estas competiciones desde un mismo lugar. Las notificaciones y actualizaciones permiten no perder detalle de los grandes acontecimientos mundiales.

Apple Sports mantiene la sencillez tradicional en el diseño, con una experiencia rápida, clara y sin publicidad. Es gratuita y pensada para todo tipo de público, permitiendo seguir el deporte nacional e internacional sin tecnicismos ni complicaciones. Todos los datos más relevantes llegan directamente al dispositivo elegido, adaptándose a las costumbres y gustos deportivos de cada usuario.