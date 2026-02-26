Apple ha dado un nuevo paso en su apuesta por el deporte con la expansión de Apple Sports en América Latina y el Caribe, abriendo la puerta a que más aficionados puedan seguir sus ligas y equipos favoritos desde el iPhone. La compañía refuerza así su ecosistema deportivo y se posiciona en un año especialmente intenso para el fútbol a nivel global.

La aplicación, centrada en ofrecer resultados, estadísticas y datos en tiempo real, se consolida como una herramienta pensada para quienes quieren estar al tanto de los partidos sin complicarse la vida. Todo se presenta en una interfaz sencilla, rápida y familiar para los usuarios de dispositivos Apple, con una atención especial al fútbol y a las competiciones más seguidas del continente americano.

Apple Sports llega a 36 nuevos países de América Latina y el Caribe

Con esta ampliación, Apple Sports pasa a estar disponible en 36 países y territorios adicionales de América Latina y el Caribe, alcanzando un total de 80 mercados a nivel mundial. La app puede descargarse de forma gratuita desde el App Store y requiere únicamente un iPhone compatible para empezar a usarla.

Entre los nuevos mercados se encuentran países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay o Venezuela, además de una larga lista de territorios caribeños y de Centroamérica. La expansión incluye, entre otros, a Anguilla, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Islas Bermudas, Bolivia, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Montserrat, Nicaragua, Panamá, Paraguay, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Islas Turcas y Caicos y varios más.

La llegada de Apple Sports a estos países supone que muchos aficionados del continente puedan, por primera vez, centralizar el seguimiento de sus competiciones favoritas en una sola aplicación, con información en vivo y sin necesidad de recurrir a múltiples webs o apps de terceros.

Ligas sudamericanas que se incorporan a Apple Sports

Junto a la expansión territorial, Apple ha anunciado la inclusión de las principales ligas de fútbol de Sudamérica dentro de Apple Sports. Los usuarios pueden seguir desde ya los campeonatos nacionales más importantes de la región, con resultados actualizados al instante y estadísticas detalladas.

Entre las nuevas competiciones disponibles se encuentran:

Liga Profesional de Fútbol de Argentina

Campeonato Brasileiro Série A de Brasil

Primera División de Chile

Primera A de Colombia

Serie A de Ecuador

Primera División de Perú

En todos estos torneos, la app permite consultar marcadores en directo, horarios de los próximos partidos, así como datos adicionales como alineaciones y estadísticas de equipos. No obstante, algunas competiciones continentales de referencia, como la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana, todavía no se han incorporado a la plataforma.

Para los aficionados europeos interesados en las ligas americanas —en especial quienes siguen la carrera de futbolistas que han dado el salto entre Europa y Sudamérica— esta integración facilita tener un panorama más completo de las competiciones del otro lado del Atlántico sin perderse en distintas fuentes de información.

Una app pensada para la personalización y la rapidez

Apple Sports se ha diseñado con el foco puesto en la simplicidad y la velocidad. La aplicación organiza la información en torno a las ligas y equipos preferidos del usuario, que se pueden seleccionar y ordenar según sus intereses. Así, en la pantalla de inicio, los eventos aparecen agrupados por competición y el orden puede personalizarse para que las ligas más relevantes se muestren en primer lugar.

Los equipos marcados como favoritos se sitúan siempre en la parte superior de la app, de modo que el usuario puede ver sus marcadores y actualizaciones más importantes de un vistazo. Desde ahí, es posible profundizar en cada partido para ver más detalles de cada jugada, estadísticas de posesión, remates, alineaciones o cambios, entre otros datos habituales.

La interfaz mantiene el estilo habitual de Apple, con una navegación muy directa entre resultados, partidos en curso y encuentros futuros. Aunque la expansión actual se centra en América Latina y el Caribe, las mejoras en la experiencia de usuario repercuten también en quienes usan la app desde Europa y otros territorios, ya que el enfoque en la agilidad y la claridad es común a todos los mercados.

Resultados en tiempo real, Live Activities y widgets

Más allá de la propia app, Apple Sports se integra con las funciones del sistema para ofrecer información deportiva sin necesidad de abrir la aplicación. Gracias a las Actividades en Vivo en iOS 18 y watchOS 11, los usuarios de iPhone y Apple Watch pueden seguir los resultados de los partidos minuto a minuto directamente en la pantalla bloqueada o en la esfera del reloj.

Estas Actividades en Vivo permiten ver las actualizaciones de marcador y jugadas clave prácticamente en el momento en que suceden, algo especialmente útil cuando se están siguiendo varios encuentros a la vez o cuando el usuario no puede tener la app abierta en primer plano todo el tiempo.

Además, Apple Sports ofrece Game Card Sharing, una función pensada para compartir de forma rápida la ficha de un partido con amigos y contactos. De este modo, resulta sencillo comentar los resultados o recordar la hora de un encuentro concreto a través de aplicaciones de mensajería o redes sociales.

La personalización se completa con los widgets que se pueden colocar en la pantalla de inicio del iPhone, y también en el iPad y el Mac. Estos widgets muestran marcadores, próximos partidos y ligas favoritas, de manera que se puede consultar información básica sin necesidad de entrar en la app o incluso sin tener el iPhone a mano, si se está usando un ordenador o una tableta de Apple.

Relación con Apple TV, MLS y el ecosistema deportivo de Apple

La expansión de Apple Sports se enmarca dentro de una estrategia deportiva más amplia de la compañía, en la que destacan los Major League Soccer (MLS) en Apple TV. La temporada 2026 de la MLS arranca en la plataforma con todos los partidos disponibles para suscriptores en más de 100 países y regiones, y la app Apple Sports sirve como complemento para seguir resultados, estadísticas y calendarios.

Durante el fin de semana inaugural conocido como “MLS is Back”, los 30 equipos de la liga se reparten en 15 encuentros, con figuras como Lionel Messi en el Inter Miami CF o Son Heung-Min en el LAFC protagonizando varios de los partidos más esperados. Apple TV ofrece cada uno de estos choques sin cortes, junto con análisis previos y posteriores, contenido adicional y cobertura de torneos paralelos como la Leagues Cup, la Michelob ULTRA Campeones Cup, el MLS All-Star Game o los playoffs de la Audi MLS Cup.

La oferta se ve reforzada por espacios específicos como Walmart Saturday Showdown, que destaca un partido estrella de la jornada de los sábados con una producción audiovisual más cuidada, e incluye momentos “Filmados con iPhone” para ofrecer ángulos de cámara diferentes y acercar aún más la experiencia al espectador. A ello se suma el regreso de Sunday Night Soccer, el encuentro en horario estelar de los domingos con programas especiales antes y después del partido.

En este contexto, Apple Sports actúa como el centro de datos y seguimiento para los aficionados que desean complementar la retransmisión de Apple TV con estadísticas, resultados en vivo y notificaciones. Aunque la expansión actual se centra en América Latina y el Caribe, los usuarios en Europa interesados en la MLS o en otras competiciones cubiertas por Apple pueden beneficiarse de la integración entre ambas plataformas.

Más servicios de Apple orientados al aficionado al deporte

La compañía está utilizando otros servicios de su ecosistema para dar más visibilidad a las competiciones deportivas y ofrecer contenido complementario. En Apple Music, por ejemplo, los aficionados pueden encontrar playlists creadas por clubes y jugadores de la MLS, con nuevas listas que se irán añadiendo durante la temporada.

Por su parte, Mapas de Apple pone a disposición de los usuarios guías específicas para los días de partido, elaboradas por los propios clubes y por algunos futbolistas. Estas guías incluyen recomendaciones de bares y restaurantes donde ver los encuentros, puntos de interés relacionados con el equipo y detalles de los estadios, algo que puede ser útil tanto para seguidores locales como para aficionados europeos que se desplacen a Norteamérica para ver algún partido.

En Apple News, la sección de Deportes permite seguir a la MLS y a sus equipos favoritos, con resultados, calendarios, clasificaciones e historias destacadas procedentes de diferentes medios. Y en Apple Podcasts, se puede acceder a colecciones de episodios dedicados al fútbol en Norteamérica, la MLS, sus clubes y jugadores.

Todo ello forma un entramado en el que Apple Sports ocupa el papel de herramienta rápida para consultar datos en tiempo real y alertas, mientras que el resto de servicios añaden contexto, análisis, música y contenido adicional alrededor de las competiciones más seguidas.

Disponibilidad, plataformas y opciones para ver deporte en directo

Apple Sports está disponible de forma gratuita en el App Store para iPhone en los 80 países y regiones donde la app ha sido lanzada oficialmente, incluidos los recientemente incorporados de América Latina y el Caribe. Además, gracias a los widgets, parte de su información puede consultarse también desde el iPad y el Mac, aunque la experiencia principal está pensada para el teléfono.

En paralelo, la oferta deportiva en directo de Apple se concentra en Apple TV, que reúne series, películas, documentales y retransmisiones de eventos como la MLS, la Fórmula 1 en Estados Unidos y el “Friday Night Baseball”. El servicio está disponible en más de 100 países y regiones, y puede verse en iPhone, iPad, Apple TV 4K, Mac, Apple Vision Pro, smart TV de los principales fabricantes, dispositivos de streaming como Roku o Amazon Fire TV, consolas PlayStation y Xbox, y navegadores web a través de tv.apple.com.

Para facilitar el acceso, Apple ha llegado a acuerdos con operadores como DIRECTV, EverPass y Comcast, que permiten disfrutar de los contenidos deportivos de Apple TV tanto en hogares como en bares, restaurantes, hoteles y otros establecimientos. En el caso de Xfinity, por ejemplo, los partidos de la MLS y otros eventos en directo se integran directamente en la guía de canales y en la app Xfinity Stream, y se ofrece acceso sin coste adicional a MLS 360, un programa de estudio que repasa en tiempo real lo que ocurre en cada partido.

Quienes se suscriban a Apple TV pueden aprovechar también diversas promociones en función del dispositivo y el mercado, con periodos de prueba gratuitos al comprar y activar nuevos equipos de la marca. De esta forma, la compañía busca que más usuarios se familiaricen con su catálogo de producciones originales y sus contenidos deportivos en un mismo entorno.

Con la llegada de Apple Sports a buena parte de América Latina y el Caribe, y la consolidación de sus derechos deportivos en Apple TV, Apple refuerza una estrategia que combina datos en tiempo real, retransmisiones en directo y contenido adicional en torno al fútbol y otros deportes. Tanto los aficionados del continente americano como quienes siguen estas competiciones desde Europa disponen ahora de más herramientas integradas en el ecosistema de la marca para seguir marcadores, ligas y partidos sin salir de su entorno habitual de apps y dispositivos.