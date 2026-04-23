La última actualización de Apple Sports en España da un paso importante dentro del ecosistema de Apple al integrarse de forma más visible en CarPlay. La versión 3.10 de la aplicación deportiva ya permite consultar resultados y horarios directamente en la pantalla del coche gracias a nuevos widgets pensados para minimizar distracciones y ofrecer la información justa de un vistazo.

Con este movimiento, Apple refuerza su apuesta por los datos deportivos en el automóvil sin necesidad de lanzar todavía una app completa de CarPlay. Los nuevos módulos convierten a Apple Sports en una herramienta más práctica para quienes siguen a diario ligas de fútbol europeas, Fórmula 1 en Apple TV u otras competiciones mientras se desplazan en coche.

Apple Sports llega a CarPlay con widgets dedicados

Hasta ahora, la presencia de Apple Sports en el coche se limitaba prácticamente a actividades en vivo puntuales, que aparecían cuando había un partido en marcha o un evento concreto. La actualización 3.10 cambia el enfoque: la app incorpora por primera vez widgets persistentes que se integran en la columna lateral de CarPlay, la zona de widgets que Apple introdujo en iOS 16 y ha ido afinando en versiones posteriores como iOS 26.

Estos nuevos módulos permiten ver cómo va tu equipo o qué se está jugando en tus ligas favoritas sin esperar a una notificación en directo. La idea es que el conductor pueda hacer un repaso rápido a los marcadores mientras mantiene el mapa o el reproductor de música en la parte principal de la pantalla, reduciendo la necesidad de tocar el iPhone o pedir constantemente información a Siri.

A diferencia de otras apps, Apple todavía no ha lanzado una interfaz completa de CarPlay para Sports, pero los widgets funcionan como una solución intermedia bastante cómoda. Para muchos usuarios, es más práctico echar un vistazo rápido al marcador que iniciar una app compleja o distraerse con animaciones en directo mientras conducen.

La propia Apple reconoce que ha priorizado la legibilidad y la simplicidad en movimiento frente a mostrar demasiados datos. Por ahora, los marcadores no se actualizan al segundo, pero la información se organiza en bloques compactos, con texto grande y sin elementos que saturen la vista. Es una aproximación más sobria que las Actividades en Vivo, pensada para la conducción diaria.

Dos widgets principales: «Mis equipos» y «Ligas»

La integración de Apple Sports en CarPlay se apoya en dos widgets pequeños y persistentes: «Mis equipos» y «Ligas». Ambos están pensados para ocupar poco espacio y encajar en las pilas de widgets que aparecen a la izquierda de la pantalla de inicio del coche.

El widget «Mis equipos» se alimenta directamente de los clubes y selecciones que hayas marcado como favoritos en la app del iPhone. Muestra los resultados, partidos en juego y próximos encuentros relacionados con esos equipos, de manera que, si sigues por ejemplo a tu club de LaLiga y a una selección nacional europea, tendrás siempre su información más relevante a tiro de ojo.

Por su parte, el widget «Ligas» se centra en competiciones concretas. Es útil si quieres seguir, por ejemplo, la liga española, la Premier League, una competición europea o cualquier torneo disponible en tu región. En este caso, el contenido se puede ajustar desde la propia configuración del widget en CarPlay tocando el icono «i», donde se eligen las ligas que aparecen en el coche.

La interfaz de CarPlay permite apilar hasta tres widgets en forma de cuadrícula en muchos vehículos, dependiendo de la resolución y el tamaño de la pantalla. En coches con paneles más amplios, se pueden mostrar una, dos o tres pilas de widgets, lo que abre la puerta a combinar Apple Sports con módulos de navegación, música o aplicaciones de terceros.

En algunos modelos, es posible activar la opción Smart Display Zoom en los ajustes de CarPlay para liberar espacio y conseguir un hueco extra para otra pila. Esta función, accesible desde la sección de Pantalla en la configuración de CarPlay, puede ser interesante si quieres mantener siempre visible Apple Sports sin renunciar a otros widgets habituales.

Cómo activar los widgets de Apple Sports en CarPlay

La configuración de estos nuevos widgets se realiza íntegramente desde el iPhone. No hay que buscar iconos nuevos en el tablero del coche: todo pasa por el menú de ajustes de iOS. El proceso es sencillo y se resume en unos pocos pasos.

Para empezar, necesitas tener tu iPhone actualizado a una versión de iOS compatible con widgets en CarPlay, como iOS 26 o superior, y la app Apple Sports en su versión 3.10 o posterior. Una vez hecho esto, hay que ir a Ajustes > General > CarPlay > Tu coche > Widgets.

Desde ese apartado puedes añadir los módulos de Apple Sports a las pilas que se muestran en la interfaz del vehículo. Los widgets de «Mis equipos» y «Ligas» se añaden como cualquier otro, y podrás colocarlos en la posición que prefieras dentro de la columna izquierda de CarPlay.

En el caso de «Mis equipos», no hace falta tocar casi nada más: el widget recoge automáticamente los equipos favoritos que tengas configurados en la aplicación del iPhone. Si cambias tus favoritos en el móvil, la información se actualiza de forma automática en CarPlay, sin pasos adicionales.

El widget «Ligas» exige un pequeño ajuste extra, pero nada complicado. Desde la pantalla de configuración del widget en CarPlay puedes tocar el icono «i» y seleccionar las competiciones que quieres que aparezcan. Es una forma rápida de centrarte, por ejemplo, en LaLiga EA Sports, la Champions League o cualquier otra liga disponible en tu país europeo, sin mezclar torneos que no te interesan.

Experiencia de uso en el coche: datos claros y pocas distracciones

En el día a día, el principal objetivo de estos widgets es ofrecer información rápida y comprensible mientras conduces. Apple ha optado por una interfaz con texto grande, líneas de datos muy concretas y sin gráficos innecesarios, buscando que un vistazo sea suficiente para saber cómo va tu equipo.

En vez de pedir a Siri cada pocos minutos si ha marcado gol tu club o tu selección, basta con mirar el lateral de la pantalla para comprobar el resultado. Eso sí, hay una limitación importante: los marcadores no se actualizan en tiempo real al segundo, por lo que puede haber cierto desfase respecto a lo que ocurre en el campo, algo que se nota especialmente en partidos muy intensos o finales apretados.

Aun con esa desventaja, la sensación al volante es que el sistema resulta menos abrumador que las Actividades en Vivo con animaciones constantes. Aquí, el conductor tiene un panel más estático, sin demasiados cambios súbitos de contenido, lo que ayuda a mantener la atención en la carretera.

En la práctica, muchos usuarios terminan usando los widgets como un complemento: sirven para ver si el partido sigue empatado, si ya ha empezado el encuentro de la noche o si hay algún resultado destacado en su liga favorita, pero no sustituyen por completo a una retransmisión en directo o a seguir el choque con calma desde casa.

La filosofía de Apple se mantiene clara: CarPlay está pensado para dar acceso a funciones clave del iPhone, pero siempre bajo el paraguas de la seguridad al conducir. Por eso las interacciones con estos widgets se reducen al mínimo y no se permite, por ejemplo, navegar por listas infinitas de partidos o estadísticas avanzadas en la pantalla del coche.

Más allá de CarPlay: datos avanzados de Fórmula 1

La versión 3.10 de Apple Sports no se limita a los widgets del coche. Una de las novedades más llamativas llega para los aficionados al motor: la app incorpora información meteorológica detallada para cada Gran Premio de Fórmula 1, con parámetros como temperatura del asfalto, velocidad del viento y otros datos clave del circuito. Esta atención a la F1 encaja con noticias como el acuerdo entre Fórmula 1 y Apple.

Estos datos se ofrecen para todos los Grandes Premios del calendario oficial, sin distinción entre carreras europeas, americanas o asiáticas. Para quienes siguen la F1 con cierto detalle, es una forma sencilla de entender por qué un equipo funciona mejor en una pista fría, por qué otro sufre más en condiciones extremas o cómo influye el viento lateral en los tiempos por vuelta.

La propia Apple destaca que los usuarios pueden consultar la temperatura del circuito, la velocidad del viento y más parámetros, lo que ayuda a interpretar estrategias de neumáticos, gestión de la degradación y diferencias de rendimiento a lo largo del fin de semana de competición.

Esta mejora encaja con el enfoque de Apple Sports como plataforma de datos más allá del simple marcador. No se trata solo de ver quién va primero, sino de añadir contexto útil para quienes quieren ir un poco más allá del resultado final y seguir la evolución de la carrera con algo más de información técnica.

En combinación con CarPlay, los aficionados pueden tener una idea general de la situación mientras se desplazan, aunque la parte más detallada se disfruta mejor en el iPhone, donde hay más espacio para gráficos y estadísticas que en la pantalla del coche.

Preparativos para la Copa Mundial y foco en ligas europeas

Otra pieza importante de esta actualización está relacionada con el fútbol de selecciones. Apple está preparando la app para la Copa Mundial de Fútbol de 2026, y ya permite seguir a las selecciones favoritas y explorar la composición de los grupos desde mucho antes de que arranque el torneo.

En Apple Sports se pueden revisar los grupos del Mundial, consultar el calendario de partidos y marcar equipos como favoritos para que aparezcan con prioridad en los widgets y en la vista principal de la aplicación. Para usuarios de España y del resto de Europa, donde el seguimiento de las selecciones se dispara en cada gran torneo, resulta una función especialmente atractiva.

Más allá de las selecciones, la app sigue ampliando la cobertura de ligas domésticas y competiciones internacionales, incluyendo numerosos campeonatos europeos. Esto facilita que en un mismo lugar se pueda hacer seguimiento tanto de ligas nacionales como de torneos continentales, sin tener que saltar entre varias apps.

La evolución de Apple Sports ha sido constante desde su lanzamiento. Versiones previas añadieron, por ejemplo, mejoras para ligas de béisbol en Estados Unidos, detalles para NASCAR y la opción de ocultar cuotas de apuestas deportivas para quienes prefieren un enfoque puramente informativo sin referencias a pronósticos o mercados.

En este contexto, la llegada de los widgets a CarPlay y las funciones relacionadas con el Mundial y la F1 refuerzan la sensación de que Apple quiere convertir la aplicación en un centro de información deportiva transversal, adaptado tanto a los grandes eventos globales como a las ligas que se siguen en el día a día en España y Europa.

Disponibilidad en España, Europa y requisitos para usarlo en el coche

Apple Sports está disponible como descarga gratuita en la App Store para iPhone en Estados Unidos, Canadá, México y una amplia lista de países de Europa, el Caribe y Latinoamérica. Entre ellos se incluyen mercados europeos donde CarPlay está muy extendido, lo que facilita que muchos conductores puedan aprovechar los nuevos widgets sin complicaciones.

En el caso de España y otros países europeos compatibles, la app permite seguir tanto ligas internacionales como competiciones locales, siempre que Apple tenga activada la cobertura para esa región. La integración con CarPlay funciona del mismo modo en todos los mercados: basta con que el sistema del coche admita CarPlay y el iPhone tenga una versión reciente de iOS.

Para usar los widgets en el vehículo, es imprescindible contar con un coche que soporte oficialmente CarPlay y tener instalada una versión de iOS que haya abierto la interfaz a widgets de terceros, como ocurre desde iOS 26. A partir de ahí, solo hay que actualizar Apple Sports a la versión 3.10 y activar los módulos desde los ajustes.

La experiencia concreta puede variar según el modelo de coche, el tamaño de la pantalla y cómo el fabricante haya integrado CarPlay, pero la filosofía general es la misma: ofrecer información clara y resumida para no saturar al conductor. En muchos casos, Apple Sports compartirá espacio con otros widgets como el de música, el calendario o la previsión del tiempo.

Un detalle relevante para los usuarios más preocupados por los costes: Apple Sports es completamente gratuita. No hay suscripciones ni compras dentro de la aplicación, por lo que todas las funciones de seguimiento de ligas, eventos, datos de F1 y preparación del Mundial están disponibles sin pagos adicionales.

Con esta actualización, Apple Sports gana peso dentro del ecosistema de Apple y se cuela de forma más natural en el salpicadero de muchos coches con CarPlay. Entre los nuevos widgets para ver marcadores en marcha, los datos avanzados de Fórmula 1 y las opciones de cara al Mundial, la app se va consolidando como una opción interesante para quienes quieren llevar el seguimiento deportivo en el bolsillo y también en la pantalla del coche, especialmente en mercados como España y el resto de Europa donde el consumo de deporte es diario.