Apple prepara sus tiendas para los nuevos productos de domótica

Apple prepara importantes cambios en sus tiendas físicas de cara a este otoño para dar cabida a una renovada línea de dispositivos para el hogar. Según ha informado Mark Gurman en su boletín para Bloomberg, los movimientos en el área comercial de la compañía apuntan a la llegada inminente de nuevos modelos de Apple TV 4K, una actualización del HomePod mini y el debut de su esperado centro de control domótico con pantalla.

Rediseño en las Apple Store para exhibir nuevos dispositivos

Las modificaciones previstas en las tiendas oficiales no son menores. La compañía reorganizará las secciones conocidas como Avenues e instalará nuevas bahías para accesorios destinadas a mostrar las capacidades de estos productos. La envergadura de estas obras en tienda sugiere que los lanzamientos van más allá de una simple renovación técnica de catálogo.

Tras resolver los retrasos vinculados al desarrollo de las nuevas funciones de Siri con inteligencia artificial, la división de hogar inteligente de Apple se prepara para actualizar un catálogo que llevaba años sin cambios significativos:

Nuevo HomePod mini y Apple TV 4K: Ambos dispositivos integrarán chips actualizados capaces de dar soporte a las nuevas capacidades de Siri con IA . En el caso del Apple TV 4K, los informes señalan también una posible revisión del mando Siri Remote .

Ambos dispositivos integrarán chips actualizados capaces de dar soporte a las nuevas capacidades de . En el caso del Apple TV 4K, los informes señalan también una posible revisión del mando . Centro de control para el hogar con pantalla: El rumoreado dispositivo (conocido informalmente como HomePad) contaría con una pantalla cuadrada de 7 pulgadas y un procesador A18 . Estará optimizado para llamadas FaceTime, gestión de widgets y control centralizado de accesorios compatibles.

El rumoreado dispositivo (conocido informalmente como HomePad) contaría con una y un procesador . Estará optimizado para llamadas FaceTime, gestión de widgets y control centralizado de accesorios compatibles. Dos formatos de instalación: Se prevén dos variantes para este nuevo dispositivo: un modelo con altavoz integrado para superficies y otra versión con fijación magnética trasera orientada a su montaje directo en la pared.

Impacto en el ecosistema doméstico de Apple

La integración de hardware actualizado y un dispositivo de control dedicado con pantalla permitirá a los usuarios gestionar la domótica del hogar de forma visual y accesible, reduciendo la dependencia exclusiva de los comandos de voz o del iPhone. Con el soporte para la nueva versión de Siri, estos equipos buscan ofrecer tiempos de respuesta más ágiles y una automatización contextual más precisa en el día a día. La pena es que la nueva Siri aún está por llegar a estas tierras.