Apple ha comenzado a probar un tope diario gratuito para Siri AI y las funciones de Apple Intelligence que requieren procesamiento en sus servidores. La medida ha salido a la luz en las versiones beta 2 de iOS 27.3, iPadOS 27.3 y macOS 27.3, estableciendo que quienes necesiten un uso más intensivo tendrán que recurrir a una suscripción de pago de iCloud+ a partir de 200 GB.

Cómo funciona el límite gratuito y qué servicios afecta

Los comandos tradicionales de Siri —como configurar un temporizador, consultar el tiempo o controlar accesorios del hogar— y las tareas procesadas directamente en el dispositivo quedan fuera de esta restricción. El cupo gratuito se aplica por dispositivo (no por cuenta), no es acumulable de un día para otro, se reinicia a medianoche y se divide en cuatro categorías independientes:

Siri AI con contexto personal: Peticiones de varios pasos que requieren procesamiento en servidores.

Peticiones de varios pasos que requieren procesamiento en servidores. Generación y edición de imágenes: Herramientas como Image Playground y las funciones de edición con IA en la app Fotos.

Herramientas como Image Playground y las funciones de edición con IA en la app Fotos. Atajos en la nube: Automatizaciones que recurren a los modelos AFM Cloud y AFM Cloud Pro.

Automatizaciones que recurren a los modelos AFM Cloud y AFM Cloud Pro. Aplicaciones de terceros: Apps de otros desarrolladores que utilizan los modelos de Apple mediante Private Cloud Compute.

El margen disponible varía según la complejidad de cada solicitud. El sistema envía un aviso cuando el usuario se acerca al tope y una notificación al alcanzarlo, momento en el que el equipo pasa a consumir el saldo adicional de iCloud+ si está disponible.

Precios y multiplicadores de uso con iCloud+

Para ampliar esta cuota diaria es necesario contar con un plan de almacenamiento de al menos 200 GB, ya que tanto la opción gratuita de 5 GB como el plan de 50 GB mantienen el límite estándar. En España, las tarifas y ampliaciones quedan configuradas del siguiente modo:

5 GB (Gratis): Sin ampliación.

Sin ampliación. 50 GB (0,99 euros/mes): Sin ampliación.

Sin ampliación. 200 GB (2,99 euros/mes): Hasta 2 veces el límite diario.

Hasta 2 veces el límite diario. 2 TB (9,99 euros/mes): Hasta 5 veces el límite diario.

Hasta 5 veces el límite diario. 6 TB (29,99 euros/mes): Hasta 10 veces el límite diario.

Hasta 10 veces el límite diario. 12 TB (59,99 euros/mes): Hasta 20 veces el límite diario.

En los planes de 200 GB o superiores, el cupo extra de IA funciona como una bolsa común compartida entre hasta cinco miembros de la familia, a la que los dispositivos van llegando una vez agotan su ración gratuita individual. Además, este sistema es independiente de los pagos por uso ampliado ya presentes en los paquetes de Creator Studio.

Dado que se trata de una función en fase beta, Apple podría ajustar estos umbrales antes del lanzamiento oficial, aunque deja claro su modelo de monetización para cubrir el coste de infraestructura de sus servidores. ¿Crees que tu uso diario de Apple Intelligence superará el límite gratuito o te bastará con la cuota base? Cuéntanoslo en los comentarios.