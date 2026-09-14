Según la información publicada por Mark Gurman en su newsletter Power On, Apple lleva más de un año desarrollando dos mandos de juego para iPhone bajo la marca Beats. El proyecto está liderado por ejecutivos de Beats, y los dispositivos aparecieron en el código de macOS 26.7 con los identificadores T6502 y T1057. Este movimiento busca aprovechar la cultura gamer y el estilo de vida que rodea a la marca Beats para ofrecer accesorios a precios más competitivos, sin comprometer la imagen premium de Apple.

Los dos controladores comparten un diseño clásico: cruceta, dos sticks analógicos, botones de acción, gatillos y botones Home y Menú. Sin embargo, sus especificaciones técnicas difieren. Mientras que el T6502 se conecta por USB y prescinde de sensores de movimiento, el T1057 añade Bluetooth, acelerómetro y giroscopio. Además, el T1057 muestra un identificador de vendor de Beats, lo que confirma que al menos ese modelo saldrá bajo esa marca. La noticia ha generado revuelo porque Apple hasta ahora se ha apoyado en terceros como Backbone o SteelSeries para este tipo de accesorios.

Así son los dos modelos filtrados

El descubrimiento se produjo cuando un lector de MacRumors encontró referencias en la primera versión candidata de macOS 26.7, dentro de los perfiles del framework GameController. Ambos mandos están catalogados como extended gamepads con compatibilidad total con iOS e incluyen cruceta, dos sticks analógicos pulsables, botones laterales, gatillos analógicos y botones específicos para Inicio y Menú. Es decir, el mismo esquema que ofrecen los mandos de consola actuales, pero adaptados al ecosistema móvil.

Las diferencias entre los dos modelos son notables. El T6502 se conecta únicamente por USB, no tiene sensores de movimiento y su sistema háptico está formado por cuatro canales repartidos en dos motores, lo que sugiere una vibración más detallada. El T1057, en cambio, funciona tanto por USB como por Bluetooth, incorpora acelerómetro y giroscopio para detectar la inclinación del mando, y dispone de un único motor háptico. Este segundo modelo también presenta un vendor ID de Beats, lo que indica que la submarca será la encargada de comercializarlo.

Los perfiles aparecieron también en la copia de GameController de iOSSupport, lo que significa que la compatibilidad de software está pensada para los clientes finales, no solo para pruebas internas. Curiosamente, las referencias se eliminaron en la segunda RC de macOS 26.7, un patrón habitual cuando Apple detecta que un secreto se ha filtrado antes de tiempo. A pesar de ello, los datos ya estaban en manos de la comunidad y han sido confirmados por varias fuentes, incluida la información de Mark Gurman.

¿Por qué Beats y no Apple?

La decisión de utilizar Beats no es casual. Gurman recuerda que Apple ya ha empleado esta submarca para explorar territorios donde no quiere comprometer la imagen premium de la manzana. Los Beats Solo Buds, los cables USB-C con el logo de Beats y las fundas para iPhone son ejemplos de esta estrategia. Un mando con el logotipo de Apple exigiría aluminio mecanizado y acabados de alta gama que encarecerían el producto; con Beats se pueden usar plásticos de calidad, colores atrevidos y, sobre todo, ofrecer un precio mucho más agresivo para competir con los mandos de Backbone o Razer, que rondan los 80-150 dólares.

Además, existe un solape natural entre la base de usuarios de Beats y la comunidad gamer. Ambos colectivos comparten una estética urbana, una sensibilidad por el diseño llamativo y una percepción del precio más flexible. Gurman apunta que la «cultura y estilo de vida alrededor de los mandos de juego» encaja perfectamente con Beats. No se trata de un producto revolucionario, sino de un accesorio complementario que puede abrir la puerta a una nueva línea de negocio dentro de la marca.

Apple ha tardado en entrar en este segmento. Hasta ahora, su tienda oficial vende mandos de Backbone y SteelSeries, y iOS es compatible con los controladores de PlayStation y Xbox desde hace años. Fabricar su propio mando, aunque sea bajo Beats, significa competir directamente con esos socios. La diferencia clave será la integración nativa: estados del mando visibles en la interfaz del juego, hápticos calibrados para títulos específicos de Apple Arcade y una latencia optimizada que los accesorios genéricos difícilmente pueden igualar.

Apple Arcade y la competencia en el mercado

El contexto no podría ser más propicio. El gaming móvil mueve cifras astronómicas: según datos citados por Business Standard, en 2025 se registraron más de 50.000 millones de descargas de juegos en móvil, y el gasto en este segmento superó los 82.000 millones de dólares. Apple Arcade, el servicio de suscripción de la compañía, cuesta 6,99 euros al mes y lleva tiempo buscando un argumento de hardware que justifique su valor. Un mando físico que se integre perfectamente con los títulos del catálogo, con hápticos específicos y emparejamiento instantáneo, podría ser ese impulso que necesita.

La competencia está bien establecida. Backbone One es el estándar de facto, mientras que Razer Kishi y GameSir ofrecen alternativas con diferentes precios y características. Todos convierten el iPhone en una especie de consola portátil. La ventaja de Apple es que puede ofrecer algo que los terceros no pueden replicar: una integración a nivel de sistema, con funciones como el estado del mando visible en la interfaz del juego, latencia reducida y un esquema de hápticos diseñado específicamente para los juegos de su plataforma. Además, la posibilidad de que el mando se comunique con Apple TV abre la puerta a una experiencia unificada entre dispositivos.

En cuanto al lanzamiento, no hay fecha oficial. Gurman tampoco ha dado un precio estimado. Históricamente, los productos que el periodista menciona en su newsletter suelen aparecer entre seis y doce meses después. Si los mandos llegan acompañados de un Apple TV renovado, ese sería el evento natural: Apple suele actualizar el Apple TV en otoño, separado del ciclo del iPhone. También coincide con el nuevo mandato de John Ternus, CEO desde el 1 de septiembre de 2026, que busca marcar diferencias con nuevas categorías más rápido que su predecesor. El anuncio del iPhone Duo plegable y los nuevos AirPods con ANC en las mismas semanas refuerza esa sensación de que Apple quiere mover ficha.

A falta de confirmación oficial, todo apunta a que Apple prepara dos mandos bajo la marca Beats, con un modelo más simple y otro más avanzado. La estrategia de usar Beats para acceder a este mercado con un precio ajustado y una estética juvenil parece razonable. Los próximos meses serán clave para ver si el rumor se convierte en realidad y si los mandos llegan acompañados de un nuevo Apple TV. Mientras tanto, los jugadores de iPhone pueden ir haciendo hueco para un accesorio que promete integrarse mejor que los actuales de terceros.