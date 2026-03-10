Apple lanzará tres dispositivos Ultra en 2026: MacBook, iPhone y AirPods

Apple está trazando una nueva frontera en su catálogo de productos para finales de 2026. Según ha informado Mark Gurman en su boletín Power On, la compañía planea lanzar al menos tres nuevos dispositivos de clase Ultra este año. Esta estrategia busca establecer un nivel superpremium que se sitúe por encima de las actuales gamas Pro, diferenciando sus productos más avanzados mediante tecnologías disruptivas y nuevos factores de forma.

MacBook Ultra: el primer Mac con pantalla táctil

Una de las novedades más destacadas de este informe es la llegada del MacBook Ultra. Este modelo no llegaría para sustituir a los actuales MacBook Pro con chips M5 Pro y M5 Max, sino para posicionarse por encima de ellos. Su característica diferencial sería la inclusión de una pantalla OLED táctil, una función que Apple ha evitado durante años en sus portátiles. Se estima que esta tecnología podría incrementar el precio final del dispositivo en un 20% respecto a los modelos profesionales actuales.

iPhone Ultra: el salto a la pantalla plegable

El ecosistema móvil también recibiría su variante más ambiciosa con el iPhone Ultra. Según Gurman, este dispositivo podría ser el primer iPhone plegable de la marca. Para justificar su posición en la cima de la gama, contaría con una gran pantalla interna y sensores ubicados bajo el panel. Con un precio estimado cercano a los 2.000 dólares, este modelo Ultra conviviría con la línea tradicional, ofreciendo una alternativa de lujo para quienes buscan un formato radicalmente distinto al del iPhone 17 Pro.

AirPods Ultra y la integración de cámaras

La tercera pieza de esta estrategia serían los AirPods Ultra. Estos auriculares se situarían en la cúspide de la familia de audio, superando a los AirPods Pro. La gran innovación técnica residiría en la incorporación de cámaras de visión artificial. Estos sensores tendrían como objetivo alimentar de datos de Inteligencia Visual a Siri, permitiendo al asistente procesar información del entorno del usuario en tiempo real, una funcionalidad clave para el desarrollo de Apple Intelligence.

Impacto en la segmentación del ecosistema

Esta expansión hacia el nivel Ultra refleja un cambio significativo en la jerarquía de hardware de Apple. Mientras que modelos como el MacBook Neo de 599 dólares o el iPhone 17e cubren la entrada de nuevos usuarios, la línea Ultra asegura un techo tecnológico para el mercado profesional y entusiasta. Aunque Gurman advierte que Apple podría no utilizar la marca Ultra en todos estos modelos finales, el objetivo es claro: crear una categoría superior definida por la innovación y el diseño premium.